«Какая страна, такая и мафия. Ну лохи, ну шо. Но чисто по-человечески мне Мудрую [жалко]… Ее записывал близкий человек. Шептал ласковые слова на ушко и записывал. Этого Микитася 800 лет назад просто бы на кол посадили за такое отношение к женщине… Когда мужик бабу сдал, это ни в какие ворота не лезет. Это не путь, который ведет нас к победе», — так опальный олигарх Игорь Коломойский, с удовольствием комментирующий последние события в стране в ходе судебных заседаний, высказался о личной трагедии экс-заместительницы главы Офиса президента.

ИА Регнум

Минувшие выходные Ирина Мудрая провела в СИЗО, хотя меру пресечения ей выбрали еще во вторник и залог назначили божеский — всего 20 млн гривен, или менее 400 тысяч евро. Не сказать, чтобы это было какой-то непосильной суммой для людей, ворующих миллионами. Однако вчера еще влиятельная женщина оказалась в ситуации, когда никто не хочет повторить её судьбу.

Поскольку её дело, попавшее в цепкие лапы Национального бюро по борьбе с коррупцией, как раз и связано со сбором залога для участника коррупционных схем Германа Галущенко. Только на эту проблему накладывается еще и личное предательство «близкого человека».

Во время обыска 19 августа дома у Мудрой находился бывший владелец корпорации «Укрбуд», один из крупнейших застройщиков страны Максим Микитась.

Очень скоро выяснилось, что его присутствие было далеко не случайностью. Сама Мудрая печально назвала его в суде тем, которому доверяла, а украинские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что отношения между ними продолжались достаточно долго — они фактически жили вместе.

Но тут внезапно выяснилось, что он же и писал на микрофон все её откровения, которые впоследствии оказались в распоряжении НАБУ — и стали достоянием общественности. Из 237 разговоров, оказавшихся в материалах производства, 232 сделал один человек (который теперь всё отрицает).

Когда-то любовники хранили письма своих дам возле сердца. Теперь — в материалах уголовного дела. Альковная история стала сюжетом для публичного смакования, отчего барышню и пожалел старый еврей, скучающий в тюрьме.

По версии следствия, Мудрая вместе с Микитасем и депутатом Вадимом Столаром (другим крупным застройщиком) входила в группу, связанную с незаконным завладением дорогостоящей недвижимостью и другими активами. Отдельный эпизод касается незадекларированных доходов чиновницы: прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде говорил о 20 тысячах долларов в месяц, которые она якобы получала дополнительно к официальной зарплате.

А с января 2026 года эта сумма, по версии обвинения, выросла до 30 тысяч.

Кроме того, в материалах следствия фигурируют почти четыре миллиона долларов, которые Микитась, судя по опубликованным записям, говорил, что оставил Мудрой по проекту «Укрбуд». Сама она категорически отрицает, что когда-либо получала эти деньги — наличными, на банковский счет или каким-либо другим способом.

То есть формула обвинения выглядит несколько прозаичнее, чем кажется по заголовкам: следствие пытается доказать не любовный роман, а существование финансовых отношений, незаконных доходов и связи Мудрой с бизнес-группой. А уже интимная сторона истории просто объясняет, почему у НАБУ вообще оказался такой массив разговоров.

Тем не менее это сюжет, достойный «Игры престолов», поскольку его границы куда шире кровати в доме экс-заместительницы главы ОП. Поскольку здесь имеется вопрос: каким образом человек с карьерой банковского юриста оказался одновременно связан с высшими этажами украинской власти, крупным бизнесом и фигурантами коррупционного расследования?

И здесь биография Мудрой становится гораздо интереснее.

Пришла во власть не из политики. После работы в «Трансбанке», Swedbank и «Правэкс Банке» в 2015 году способная девушка из Львова перешла в государственный «Ощадбанк», где одним из ключевых ее проектов стал международный спор с Россией из-за крымских активов.

Возглавлял тогда его нынешний глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, публично называвший Мудрую своей правой рукой. И уже тогда «злые языки» утверждали, что она была связана с ним не только профессиональными отношениями, а и любовными.

И дальнейшим своим внедрением во власть Ирина Романовна обязана именно ему, поскольку с Пышным случилась дивная метаморфоза. В настоящее время ходят упорные слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому карьерные успехи связаны с, так сказать, особенно доверительными отношениями с Андреем Ермаком — уже бывшим «серым кардиналом» Зеленского и руководителем его администрации.

Сам банкир принадлежит к старому черновицкому кругу экс-премьера Арсения Яценюка (про которого давно говорят как про пассивного гея) и его друга детства Андрея Иванчука (этот персонаж владел вместе с Коломойским добычей и переработкой нефти в Прикарпатье). А с будущим «серым кардиналом» Андреем Ермаком познакомился еще задолго до президентства Зеленского.

Страшно предположить, при каких обстоятельствах.

Однако знакомство оказалось удачным, поскольку в 2022 году Пышный именно по протекции Ермака возглавил Национальный банк, а Мудрая ушла из банковской сферы на позицию заместителя министра юстиции. И уже весной 2024 года поднялась этажом выше, став заместителем Ермака.

Бывший милёнок компенсировал остывшие чувства хорошими должностями благодаря своим новым возможностям.

В НБУ тем временем нашелся некто Павел Поляруш, который в декларации Мудрой за 2025 год значился человеком, совместно проживающим с ней вне брака.

Он — выходец из того же «Правэкса», где работала его сожительница, и, по информации источников ИА Регнум, негласный партнер того самого Максима Микитася на теневом рынке проблемных активов, за которые отвечает по долгу службы.

Так что получается сложная любовная комбинация, в которой наша героиня кочевала из одной постели в другую, всякий раз приобретая от этого какую-то выгоду. Все в этом сообществе, так сказать, повязаны общим интересом.

Вот и следствие сейчас пытается показать существование неформальных финансовых отношений и доступа к активам, которые не объясняются официальными доходами Мудрой.

В материалах обвинения фигурируют не только четыре миллиона долларов, переданных (или не переданных) Микитасем. Следствие также обращает внимание на автомобиль Land Rover 2023 года стоимостью более четырех миллионов гривен, дорогие украшения Bvlgari и Van Cleef, а также расходы на проживание и обучение дочери в США, которые, по данным прокурора, составляли около 250 тысяч долларов в год.

По версии обвинения, «Ирина и ребята» также обсуждали, как оформить или легализовать квартиру, поскольку ее приобретение трудно было объяснить покупкой на зарплату.

А веревочка раскручивается и дальше, поскольку миляга Максим связан с другим влиятельным человеком, оставшимся в ОП от Ермака — Олегом Татаровым, отвечающим у Зеленского за правоохранительные органы.

Когда-то этот непубличный человек работал в «Укрбуде» главным юристом. А фигурант схем с залогами Вадим Столар — бывший депутат от «Партии регионов», партнер нескольких влиятельных людей в прошлой власти и человек, близкий к окружению Зеленского, — тоже крутился в этой орбите давно.

Правда, в доме Мудрой пока замечен не был.

Зато сплетается целая паутина, которую теперь по ниточке вытягивают антикоррупционные органы. Для тех, кто стоит за атакой на окружение «первого лица» она представляет из себя очень ценный приз, поскольку знает сокровенные секреты этих самых «птенцов гнезда Зеленского».

Ведь, похоже, в этой особой «квартальной» экосистеме высшей формой делового доверия является не квалификация, не репутация и даже не многолетнее партнерство, а доступ в спальню.

Ведь в развитие сюжета в наличии имеются слухи про отношения того же Ермака и самого Зеленского. А еще про бывшую пресс-секретаря президента Юлию Мендель и её шефа.

Про Ермака и спичрайтера Зеленского Дмитрия Литвина, которого в январе 2025 года народный депутат Марьяна Безуглая публично атаковала вопросом о сексуальной ориентации — и не получила никакого ответа, кроме уклончивого предложения «не оскорблять людей».

Далее имеется сюжет про Ермака и внештатного советника Зеленского, а до того министра по вопросам стратегической промышленности Украины Александра Камышина и его преемника на этом министерском посту Германа Сметанина. С ним Камышин де факто состоял в «гражданском браке».

И так далее, и тому подобное, не обойдешь и не объедешь.

То есть всё это единый механизм, в котором государственная должность, крупный бизнес, доступ к политическим решениям, неформальные договоренности и личные связи оказываются настолько тесно переплетены, что разобрать их по отдельности уже невозможно.

Именно поэтому нынешняя история Мудрой потенциально гораздо опаснее для Банковой, чем очередной скандал вокруг дорогих украшений или неудачного романа.