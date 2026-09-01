* Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией

В США наконец-то признали очевидное: корпорация Meta* и ее продукты, в частности, социальные сети Facebook и Instagram, — зло. Только для этого потребовалось провести судебное разбирательство, которое началось еще в 2023 году с иска, поданного генеральными прокурорами нескольких штатов.

ИА Регнум

Иску предшествовало расследование влияния упомянутых соцсетей на молодых пользователей. А в части обвинения указывалось, что компания умышленно платформы свои проектировала таким образом, чтобы они вызывали зависимость, да еще и вводила на этот счет общественность в заблуждение.

Или, если конкретнее: корпорация намеренно создавала функции для удержания внимания несовершеннолетних, чтобы те как можно больше времени проводили в соцсетях корпорации, пока на них параллельно таргетировалась реклама и тем самым генерировалась прибыль.

В Meta*, естественно, всё отрицали.

Что характерно, до оглашения приговора дело так и не дошло. Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому компания выплатит государству $18 млрд, большая часть из них пойдет на финансирование «инициатив по обеспечению безопасности молодежи в интернете».

То есть с юридической точки зрения корпорация вышла, можно сказать, сухой из воды, не подтвердив ничего из того, в чем ее обвиняли, но благородно согласившись пойти навстречу и выплатив не столь значительную — по сравнению с 200-миллиардной прибылью только за прошлый год — сумму.

«Мы хотим сделать всё правильно для родителей и подростков и именно поэтому сотрудничаем с генеральными прокурорами штатов — чтобы установить новый отраслевой стандарт», — так сказано в официальном заявлении по поводу заключения вышеозначенного соглашения.

Также стоит заметить, что 70% от тех $18 млрд будут выплачиваться постепенно, ежегодными траншами в течение десяти лет. А оставшиеся 30% Meta* отдаст только в том случае, если заодно заставят заплатить и внести такие же изменения в работу своих платформ компании YouTube и TikTok.

Что это за изменения такие?

Речь идет о некоторых мерах, функциях и инструментах, направленных на защиту детей от тлетворного влияния соцсетей, которые эти же самые соцсети и так в последнее время внедряют под давлением общественности. Отмена уведомлений в учебное время, лимиты использования и всё в таком духе.

Правда, эффективность этих мер, функций и инструментов небезосновательно подвергается сомнению. Недавно американский Центр исследований кибербезопасности как раз внимательно изучил 86 подобных программ и пришел к выводу, что работают так, как было задумано, всего лишь 35 из них.

Таким образом, довольно наивно было бы полагать, что соцсети корпорации Meta* теперь, после окончания разбирательства, перестанут быть злом и примутся оберегать неокрепшую психику миллионов детей по всему миру от себя. В конце концов, разбирательство это было не первое. И вряд ли станет последним.

К тому же $200 млрд в год сами себя не заработают. Особенно если вдруг зачем-то перестать ради получения сверхприбылей оболванивать молодежь. И тем не менее фактическое признание в том, что Instagram* и Facebook* именно этим — оболваниваем молодежи — годами занимались, уже может считаться прогрессом.

Впрочем, если бы ведьма-людоедка из сказки «Гензель и Гретель» перестала пускать в свой пряничный домик детей по ночам, откармливала бы их не круглосуточно, а всего несколько часов в день и делилась бы сладостями с правительством США, разве бы это как-то оправдало ее деятельность по поеданию детей?

Что ж, по мнению правительства США — вполне. Ведь полученные от ведьмы-людоедки сладости можно пустить на развитие инициатив по защите детей от ведьм-людоедок. Казалось бы, в этой фэнтезийной умозрительной конструкции заключено очевидное противоречие. Только почему-то очевидно оно не всем.

С другой стороны, какой альтернативный вариант в этой ситуации можно придумать? Если взять и просто запретить деятельность ведьм-людоедок, объявив их законодательно на государственном уровне неприемлемым явлением, то в таком случае они больше не будут делиться сладостями.

Хотя на самом деле всё возможно.

В России еще в начале 2022 года развернулась широкомасштабная борьба с вредным излучением на граждан через социальные сети. Что и повлекло за собой запрет Instagram* и Facebook*. Причем сделано это было в ответ на конкретное политическое действие — непостижимо дикое разрешение желать смерти россиянам.

Отсюда и до настоящего людоедства уже не так далеко. По крайней мере вектор был явно обозначен — в сторону, строго противоположную всему человеческому. В каком-то смысле этим корпорация Meta* оказала России услугу, показав свою истинную экстремистскую сущность и подтолкнув к соответствующим оргвыводам.

Американские же власти на подобный шаг в принципе не способны. Хоть бы даже Марк Цукерберг был уличен в связях с настоящей ведьмой-людоедкой. Или каким-либо иным лицом, на регулярной основе совершающим противоправные действия в отношении детей и вовлекающим в такие действия третьих лиц.

Да ведь так оно и есть: пусть на острове Джеффри Эпштейна глава Meta* не засветился (по крайней мере доказательств тому пока не было обнародовано), но в переписке с ним фигурирует. Наряду с другими главами корпораций-техногигантов. С которыми тоже американские власти в принципе не могут ничего сделать.

И дело даже не в том, что они там все поголовно сами людоеды. Может быть, некоторые, но точно не все. Дело в том, что царящая ныне в США форма капитализма подразумевает слияние капитала — главным образом тех самых техногигантов — с американской формой демократии. К чему всё и шло с момента зарождения последней.

Внешние признаки завершения этого процесса в последнее время проявляются повсеместно. Например, не далее как в марте этого года тот же Цукерберг вошел в технологический совет Дональда Трампа. Для помощи в оценке политики в области искусственного интеллекта — так его назначение было подано.

А до того, в августе 2025 года, Цукерберг пожаловался Трампу на то, что в некоторых странах — Франции, Италии, Испании и других — введены налоги на цифровые услуги, взимаемые с доходов технологических компаний. И Meta* от этого очень страдает. Трамп пригрозил таким странам пошлинами.

Вот как слаженно, дружно работает смычка технокапитала и американской демократии. Поэтому заявленное стремление социальных сетей оградить детей от собственного вредоносного воздействия, безусловно, похвально. Но свидетельствует вовсе не о раскаянии и искреннем желании сделать мир лучше.

Скорее тот факт, что Meta* фактически (но никак, повторимся, не юридически) расписалась в своей злонамеренности, говорит о том, что об истинных масштабах этой злонамеренности мы даже представления не имеем.

Звучит пугающе. Но мы про эту империю, построенную на эксплуатации человеческих слабостей, и так давно всё поняли.

*Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией