Новый Регламент об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), ключевые положения которого начали действовать в Евросоюзе с августа 2026 года, стал настоящим кошмаром для малого бизнеса.

ИА Регнум

Предприниматели массово жалуются, а многие микропредприятия либо полностью прекратили отправку товаров в страны ЕС, либо задумались о закрытии.

Сетевая петиция против новых правил собрала почти 80 тысяч подписей, а в соцсетях опубликованы сотни гневных видео и тысячи постов от владельцев небольших мастерских, пасек, интернет-магазинов и других предприятий.

«Никаких тебе больше единых рынков», — пожаловалась жительница Латвии. По ее словам, для миллионов владельцев малого бизнеса это приговор, так как новым требованиям Брюсселя они соответствовать не могут.

«Вы делаете браслетики за 20 евро, выставляете на eBay, покупатель находится в Швеции или Польше. Вы добавляете пару евро за пересылку, упаковываете в бумажечку и отправляете — у нас же единый европейский рынок. Но с 12 августа примерно 34 миллиона малых бизнесов по всему миру прекратили пересылку товаров в страны ЕС. Потому что за один браслетик в Швецию надо заплатить 220 евро в год, а в Польшу — 150», — рассказала она в своем видео.

Суть нового регламента — в так называемом принципе расширенной ответственности. Теперь производители и импортеры несут ответственность за весь жизненный цикл продукции, включая сбор, сортировку и переработку упаковочных отходов.

Это значит, что они обязаны регистрироваться в национальных реестрах производителей каждой страны ЕС, где они продают товары, и отчитываться об использованной упаковке. Даже в том случае, если сами они работают внутри единого экономического пространства Евросоюза.

При этом, что критически важно, не существует никакого минимального порога продаж — правило распространяется на все упакованные материалы, независимо от объема торговли. Это означает, что даже самое крошечное домашнее предприятие, которое отправляет всего несколько заказов в год в соседнюю страну, теперь обязано пройти ту же процедуру, что и крупные производители и транснациональные корпорации.

Чтобы продавать товары по всему ЕС, компаниям теперь необходимо проходить до 27 отдельных регистраций — каждая со своими формами, сроками и сборами. По данным исследования, заказанного Amazon, при регистрации упаковки на 10 европейских рынках существует 64 различных поля для заполнения, 55% из которых являются уникальными для каждой страны.

В одной стране отчетность нужно сдавать раз в квартал, в другой — раз в год. Каждый реестр требует данных по весу материалов, но классифицируют их по-разному: где-то просят просто указать «пластик», а где-то — разделить его на виды и указать процент переработанного сырья в составе упаковочного материала.

Немецкая пасека Eggers, семейное предприятие из Нижней Саксонии, вынуждена была остановить поставки меда в другие страны ЕС из-за новых правил. «Новые правила ЕС сделали доставку слишком сложной и дорогой, поэтому мы больше не сможем отправлять посылки в Испанию, Италию, Швецию и куда-либо еще», — заявил хозяин пасеки Кристиан Эггерс.

Но бюрократический ад — это лишь полбеды. Настоящим ударом стали финансовые сборы, ведь в каждой стране надо не только регистрироваться и отчитываться, но и платить сборы за переработку упаковки, и они тоже везде разные.

Владелица бизнеса из Берлина Кейси Фукс подсчитала, что для нее расходы на соответствие требованиям в каждой стране могут составить от 300 до 1500 евро в год. Для ювелирной мастерской, в которой она работает одна, это неподъемные деньги.

«Я не против уменьшения количества упаковочных отходов. Я отправляю заказы в маленьких коробках из переработанных материалов. Но правила одинаковы и для гигантов вроде Amazon или LVMH, и для таких как я. Разница в том, что у них есть команды юристов и много денег», — написала она в соцсети.

Особенно абсурдной ситуация выглядит для предприятий с низким трансграничным оборотом. Для некоторых из них пошлины оказались выше дохода, который они получают от продаж в отдельные страны, что вынуждает их просто прекратить работу с ними.

Владелец голландского антикварного магазина Джерун Маасдам поделился с газетой NRC историей, которая ярко иллюстрирует проблему: «Я не часто отправляю что-то в Швецию. Чтобы продать один товар, мне пришлось бы регистрироваться там ради одного покупателя. Я не могу переложить эти расходы — к заказу на 50 евро прибавятся 200 евро сборов».

В похожей ситуации оказалась и Ямили Бийстер, владелица интернет-магазина кормов для животных из Нидерландов: она прекратила отправку товаров за границу с первого дня действия регламента. «Границы внутри Европы снова закрываются», — написала она в письме, адресованном телеканалу RTL Z.

Особенно болезненным оказалось требование назначать уполномоченного представителя по отходам в каждой стране, куда уходит товар. Это должно быть физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории той страны, куда поставляется товар. Даже если сейчас у микропредприятия из европейской страны всего два сотрудника, но оно рассылает свою продукцию по 20 странам ЕС, его владельцу придется оплачивать услуги 20 представителей.

Художница Тина Вавжиняк из Германии назвала происходящее «полнейшим безумием»: по ее словам, новый регламент душит внутриевропейскую торговлю для всех малых и средних предприятий, ремесленников и даже художников.

«Отдельные розничные продавцы прекращают доставку в ЕС или закрывают свой бизнес вообще, потому что затраты и прибыль просто больше не оправдывают это. Это последствия такой чрезмерной бюрократии», — написала она в соцсети.

Парадокс в том, что регламент, призванный унифицировать правила, привел к обратному эффекту. Вместо единого рынка ЕС получил 27 отдельных национальных систем с разными требованиями, сроками и тарифами.

В результате мелкие продавцы просто уходят с рынков других стран ЕС, что ведет к сокращению выбора для потребителей и усилению позиций крупных корпораций, способных нести издержки. По данным Федерации малого бизнеса Великобритании, до трети предприятий ожидают сокращения или полного прекращения торговли с ЕС, если правила не смягчат.

Впрочем, не стоит думать, что речь исключительно про отдельные малые предприятия. Новые правила, которые требуют использовать минимально необходимое количество материала, ставят под угрозу целые отрасли, к примеру — производство стеклянной тары.

Требования регламента ведут к ее унификации, в то время как для многих производителей парфюмерии или алкоголя это не просто упаковка, а важная часть продукта. Перехода к бутылкам подтолкнет бренды к закупкам унифицированной тары за рубежом, где она будет стоить дешевле.

Между тем в указанной отрасли в ЕС заняты около 50 тысяч человек, а ее вклад в экономику составляет около 6,5 миллиарда евро. И эта отрасль — далеко не единственная, под угрозой также оказались производители многослойной герметичной упаковки вроде дой-паков, одноразовой упаковки для продуктов питания и многие другие.

И это только начало, так как в дальнейшем правила будут ужесточаться. С 2030 года фастфуд, рестораны и другие заведения общественного питания обязаны перейти на многоразовую оборотную тару, то есть отказаться от одноразовой пластиковой упаковки для соусов, джемов, сахара и т.д., что потребует от владельцев колоссальных инвестиций.

Еврокомиссия, похоже, и сама уже осознала масштаб катастрофы. Высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с Die Welt признал, что правила в их нынешнем виде «явно несоразмерны».

«Когда около двух лет назад согласовывались правила, государства-члены и парламент, к сожалению, действительно договорились о том, что приводит к фрагментации внутреннего рынка», — заявил он, поспешив переложить ответственность, хотя инициатором принятия новых планов была именно ЕК.

Более того, Еврокомиссия уже предложила приостановить требование об уполномоченном представителе для производителей из ЕС до 2035 года. Однако эти изменения до сих пор не приняты, и пока чиновники тянут, бизнес продолжает страдать.

«Мы призываем государства-члены не применять новые правила и не налагать штрафы», — заявил высокопоставленный представитель Еврокомиссии журналистам на прошлой неделе. О том, почему национальные правительства оказались вынуждены кошмарить собственных предпринимателей, он умолчал.

На словах намерения Евросоюза были благими: сократить объем упаковочных отходов, сделать всю упаковку пригодной для переработки.

На деле же власти ЕС, похоже, всеми силами пытаются выдавить последние соки из малого бизнеса в условиях, когда падают налоговые поступления от более крупных игроков — про проблемы автоконцернов в Германии и других крупных европейских производителей хорошо известно.

Как сообщила Euractiv инициатор петиции против новых правил, словацкий дизайнер Жанета Конарчикова:

«Отмены требования об уполномоченном представителе. Микропредприятия по-прежнему столкнутся с катастрофическим бременем фрагментированных регистраций и сборов в 27 разных странах только для того, чтобы отправить несколько недорогих посылок. Это далеко не та унификация рынка, которой, по заверениям ЕС, должен достичь этот закон».

Новый регламент об упаковке уже нанес серьезный урон европейскому малому бизнесу — тому самому сектору, который представляет собой экономическую базу Европы. И пока бюрократическая машина Брюсселя пытается исправить собственные ошибки, тысячи предпринимателей вынуждены сворачивать свою деятельность, а единый европейский рынок, некогда главное достижение союза, разваливается на глазах.