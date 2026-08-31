О дефиците товаров первой необходимости и свежих товаров в продуктовых магазинах на Украине из-за российских ударов по складам уже пишут в западных медиа.

ИА Регнум

Так Washington Post уточняет, что после ударов по складам Ozon и Wildberries в России ответные удары пришлись на распределительные центры «Сильпо» и Novus.

«Полки опустели, исчезли свежие продукты, а также молочные продукты, включая сметану, йогурт и сыр. Некоторые магазины заполнили пустующие площади излишками товаров, пытаясь минимизировать ощущение дефицита. Правительство, стремясь избежать паники среди населения, не выпустило никаких предупреждений. Однако супермаркеты предупредили покупателей о временных перебоях»,— описывает издание текущее состояние розничной торговли.

Зияющую пустоту в супермаркетах транслируют из Киева, Львова, Винницы, Кривого Рога, Ивано-Франковска — словом, отовсюду. Причем если раньше другие сети хвастались, что у них всё есть, то теперь та же участь постигла и VARUS (+ выкупленная ими сеть «Коло»).

Заодно полностью уничтожен логистический центр ROSHEN под Киевом — центр «шоколадной империи» экс-президента Петра Порошенко*,который мог бы прекратить войну еще в свою каденцию много лет назад. Но тоже решил и дальше «просто воевать», не забывая одновременно о своем кармане.

Сеть «бюджетных» магазинов АТБ на минувшей неделе выступила с заявлением о нормировании продажи продуктов (не более шести позиций в одни руки). В Fozzy Group отменили премии и пересмотр зарплат как минимум до конца года, отказались от найма даже на уже открытые вакансии (всеми силами «режут косты», если говорить на менеджерском жаргоне).

При этом сами магазины умудряются выжать пиар даже из пустых полок. Сеть Novus начала ставить на них таблички «Этот товар уничтожила Россия». И подается это уже на государственном уровне как ничем не заслуженные страдания украинцев, которые лишаются необходимого абсолютно необъяснимо.

Согласно заявлению министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, уничтожено уже около 90% складов торговых сетей. По оценке Украинской торговой гильдии, за период 1–27 августа украинский ретейл лишился 400 тысяч кв. метров складских помещений (из них четверть — для охлажденной и замороженной продукции).

У Fozzy Group за август пострадало 10 распределительных центров (включая полностью уничтоженный новый склад сети «Фора», открытый в августе и проработавший только неделю). Novus лишились своего главного логистического хаба под Киевом (50 тысяч кв. м).

Так что практически все фото пустых полок, публиковавшиеся в течение месяца в СМИ и пабликах, в 95% случаев принадлежат крупнейшим игрокам, та же Fozzy Group контролирует более 20% рынка продовольственной розницы (более 1000 магазинов по всей стране, из которых 300+ в Киеве).

У Novus и Varus меньше, но каждый второй столичный супермаркет — один из этой тройки.

Собственно, поэтому и популярная среди небогатых слоев населения сеть АТБ и ввела ограничения на отпуск товара. Владея 35% рынка продуктовой розницы, 1300 торговыми точками на Украине (более 100 из которых — в Киеве), от августовских ударов она не пострадала вообще.

Последний раз по складам этой сети прилетало еще в июне, да и то не в столичном регионе, а в Днепропетровской области. Тогда компания лишилась распределительного центра (37,5 тысяч кв. метров). Потери у них есть, но на фоне конкурентов — грех жаловаться.

Покупатель ринулся к ним, и встречное решение — это реакция на потребительские настроения. Люди, подогретые новостями и фото пустых полок, бросились сметать всё, что обычно сметают в таких случаях: гречку и остальные крупы, макароны, консервы, масло, соль и сахар и т.п.

При этом политика «не больше шести в одни руки» — обычная политика АТБ для акционной продукции. Сейчас ее просто расширили на большую часть ассортимента.

Справиться с паническим спросом тяжело даже в обычные времена. Если бы покупатели такими темпами мели алкоголь или кофе — сеть никаких ограничений не вводила бы. Но мука, крупы, соль — всё это низкомаржинальные позиции. Продажи растут, прибыль падает.

Точно так же «метут» во французском «Ашане» (1,8-2% доля общеукраинского рынка, но сильные позиции в столице — 9 из 26 крупных магазинов сети расположены тут). Retail Group («Велмарт», «Велика Кишеня», ВК Экспресс — 3-4% доля рынка, около 60 магазинов, половина из них в столице) хотя и пострадала от ударов, но они не затронули ее складские мощности.

То есть пока в одних магазинах пусто потому, что товар сгорел или нет возможности его привезти, в других пусто из-за ажиотажного спроса.

У пострадавшей тройки (Fozzy Group, Novus, Varus) просел ассортимент по отдельным товарным группам. В основном это бакалея, свежие овощи и фрукты, замороженные товары, мясо и птица. Но это не значит, что таких товаров на полках вообще нет. Было восемь-десять видов муки — сейчас стоит один-два. Каких-то позиций после первых масштабных ударов несколько дней не было вообще (бананы, овощи). Но спустя пять-семь дней они появились снова.

При этом дальнейшие удары по складам и те самые 90% складов, о которых выше говорил министр Высоцкий, никак визуально не изменили ассортимент на полках. Дело в том, что еще в начале августа, после первых ударов, ретейлеры начали перестраивать логистику. Одни используют небольшие склады, у которых меньше шансов стать целью. Другие — стараются по максимуму забить склады самого супермаркета, а также хранить часть товаров в самом торговом зале.

Плюс магазины столичного региона сейчас частично снабжаются из соседних областей и иногда — напрямую от производителей.

Да, это делает более дорогой доставку. Но на ценах подорожавшая логистика пока не отражается. Во-первых, владельцев сетей об этом «очень попросили». Во-вторых, супермаркеты компенсируют это уменьшением количества акций и распродаж. Особенно это касается продуктов с длительными сроками хранения — акции и скидки на них почти полностью исчезли во всех сетях.

То есть даже панический спрос частично компенсирует сетям более дорогую логистику.

По-настоящему пустыми полки киевских магазинов были 24–25 февраля 2022 года: автор сам бегал по этим магазинам. «Нет мяса» — это когда его вообще нет, никакого. Всё остальное — это «Мясо есть». «Нет колбасы/макарон» — это когда в этих отделах остается разве что хамон и несколько завалявшихся пачек премиальной итальянской пасты — ценой в 10 обычных. Сейчас такого нет и близко, все ценовые категории в наличии.

Более того, если вследствие блокады черноморских портов импортных категорий будет мало, то остановка экспорта продовольствия оставляет его внутри страны. Если власти не найдут пути решения этой проблемы (а телепортацию вроде бы еще не изобрели), то голодать украинцы вряд ли будут.

Что со своей стороны подтверждает и министр Высоцкий.

Да, из-за разбитых складов возить будет дольше и дороже. Но невозможность экспорта, по идее, должна обвалить внутренние цены и оставить перечень базовых продуктов, которые при любом раскладе никуда не денутся. Производители, конечно, будут выть волками, но что им еще остаётся? Просто их на рынке станет меньше.

А вот покупатели не слушают успокоительных речей, считают наперед и запасаются всем необходимым.

Поскольку, учитывая планы и заявления Зеленского о наращивании ударов по России вместо того, чтобы выйти на поиск возможностей мирного урегулирования, нынешняя чехарда с логистикой может оказаться лишь началом.

Скажем, самих производителей продовольствия (за исключением экспортеров) удары пока почти не затронули. Но, судя по тенденции, затронут обязательно.

Протестовать, увы, украинские граждане вряд ли станут: это ж не за Фёдорова с картонками митинговать, полиция и прикормленные нацисты вмиг наведут порядок. Но украинец уже давно умеет протестовать незаметно: через покупку мешка крупы, пары канистр дизеля и блока тушенки.

В переводе это означает: «Я всё равно собираюсь выжить и посмотреть, чем это кончится».

*внесен Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов