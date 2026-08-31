Израильское общество взбудоражено приветом из далекого прошлого.

ИА Регнум

На днях в 20 км от побережья еврейского государства обнаружили обломки судна «Альталена», потопленного в 1948 году в ходе кратковременной распри между лидерами движения за независимость.

Спустя почти 80 лет после инцидента неожиданная находка обострила борьбу между продолжателями дела участников тех событий. Попытка лишний раз поддеть израильских левых переросла в публичную склоку между премьер-министром и окружающими его «ястребами».

Причем в начавшемся споре сама «Альталена» в какой-то момент и вовсе отошла на второй план.

Последний конвой «Иргуна»

Летом 1948 года списанный танкодесантный корабль ВМС США, ранее участвовавший в операции в Нормандии, прибыл к берегам Израиля с грузом французского вооружения и почти тысячей репатриантов-добровольцев на борту.

Груз был собран организацией «Иргун» по инициативе ее лидера Менахема Бегина, будущего основателя правящей партии «Ликуд», и позиционировался как посильная помощь молодой стране.

Однако к моменту прибытия корабля в пункт назначения организаторы экспедиции столкнулись с препятствием. Пока «Альталена» шла в сторону Израиля, посредникам ООН удалось установить в регионе перемирие, жестко контролировавшееся морскими силами западных стран.

Суда, пытавшиеся прорвать блокаду, либо брали на абордаж, либо уничтожали огнем корабельных орудий. Для легкобронированной посудины такая встреча стала бы билетом в один конец.

К тому же на Земле обетованной утвердилось правительство Давида Бен-Гуриона. Последний серьезно урезал автономию милиций и добровольческих отрядов, превратив израильские силы обороны (ЦАХАЛ) в фактически единственный силовой инструмент молодой страны.

Появление судна с оружием и бойцами израильские левые восприняли не иначе как мятеж в период войны на нескольких фронтах. Тем не менее израильские вооруженные силы отчаянно нуждались в оружии и амуниции, и Бен-Гурион решил пойти на риск. Однако потребовал от «Иргуна» сдать груз ЦАХАЛ.

Представители правых подчинились и передали большую часть груза армии. Однако в ходе разгрузки между сторонами возник спор о судьбе оставшегося оружия. Его часть Бегин хотел передать правым батальонам, которые уже интегрировались в состав ЦАХАЛ.

Спорщики быстро перешли на личности, сторонники Бен-Гуриона обвинили «Иргун» в предательстве и подготовке «фашистского путча». Между береговыми силами и командой «Альталены» завязалась перестрелка, в ходе которой погибли несколько десятков человек.

Более того, судно подверглось обстрелу со стороны канадского эсминца и было вынуждено спешно уходить в Тель-Авив, предварительно высадив репатриантов в районе первой швартовки, однако село на мель недалеко от будущей столицы и позднее было расстреляно с берега местными лоялистами в знак соблюдения условий эмбарго.

Спустя еще сутки «Альталену» сняли с мели и затопили в открытом море.

А через несколько дней после этого «Иргун» был официально распущен.

«Памятник произволу левых»

Инцидент вызвал серьезное брожение в израильском обществе. Многие тогда сочли, что правительство Бен-Гуриона само спровоцировало «Иргун» на столкновение, попытавшись впоследствии обставить произошедшее как своевременно вскрытый мятеж. И под благовидным предлогом избавиться от набиравших силу правых формирований.

А заодно и от претендовавшего на руководство страной Бегина.

Тем более что охота за «Альталеной» сопровождалась показательным неподчинением. В частности, израильские летчики отказались нанести воздушный удар по севшему на мель судну, а среди артиллеристов приказ обстрелять его с суши выполнила только одна батарея.

В пиковые часы кризиса из ЦАХАЛ дезертировали целые батальоны, сочувствовавшие «Иргуну». От гражданской войны Израиль тогда спасло только политическое мужество Бегина — и его решение распустить организацию вместо дальнейшей эскалации.

Тем не менее в историю еврейского государства эпизод вошел как «война левых против правых». И идейные наследники «Иргуна» то и дело ищут способы увековечить произвол оппонентов.

Так, еще в 2006 году активисты партии «Ликуд» начали организовывать поминальные церемонии в день затопления «Альталены» — в том числе выходили в море в примерный квадрат, где судно было отправлено на дно.

Помимо этого, начиная с 2011 года, канцелярия премьер-министра совместно с Центром наследия Бегина организовали несколько экспедиций водолазов на поиски затопленного корабля. В случае удачи находку планировалось превратить либо в плавучий обелиск, либо в элемент мемориального комплекса на суше. Однако ни одна из миссий не увенчалась успехом.

Обнаружить «Альталену» удалось лишь в конце августа 2026 года. Ее останки нашли на глубине около 503 метров примерно в 20 км от израильского побережья — примерно в нескольких морских милях южнее от квадрата, где, как считалось, она нашла последнее пристанище.

И благодаря этому старый вопрос вернулся в повестку. В аккурат накануне сложных парламентских выборов, где правому правительству нужны были убедительные козыри.

«Подарок» для коалиции

Обнаружение «Альталены» открыло для правящих сил Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху широкое пространство для маневра.

Спустя 20 лет поисков и обещаний «потомки Бегина» наконец-то смогли вернуть один из главных символов их вклада в становление еврейского государства и борьбы за его независимость. А заодно и жертв, которые они понесли в процессе.

Даже с учетом того, что на выборах 2026 года коалиции Нетаньяху противостоят в основном центристы, правые вполне способны грамотно разыграть попавший в их руки козырь. В частности, обвинить оппонентов в том, что они провоцируют раскол в израильском обществе в момент, когда страна переживает трудный период, а их реальные мотивы мало чем отличаются от тех, кто в 1948 году отдавал приказ атаковать «Альталену».

К тому же обретение накануне выборов символа, считавшегося среди правых едва ли не сакральным, позволит коалиции сплотить и мобилизовать правый электорат. Особенно его старшую часть, в последние годы практически полностью выключившуюся из политической жизни.

Правда, попутно «находка века» привнесла в стан правых политиков дополнительный раздор. Причем в долгосрочной перспективе перевешивающий потенциальные дивиденды. А всё из-за того, что ключевые фракции не смогли поделить свалившиеся на них лавры.

Неформальный лидер ультраправого крыла и главный «ястреб» правительства, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, попытался присвоить находку себе.

Уже спустя несколько часов после подтверждения сведений о находке министр созвал большую пресс-конференцию, где заявил о том, что своими руками «закрывает кровоточащую рану» прошлого.

Столь высокопарную позицию Бен-Гвир аргументировал тем, что корабль нашел его близкий соратник, министр наследия Амихай Элиягу, а часть экспедиции и вовсе якобы оплачивалась из кармана Итамара и его однопартийцев. В то время как правительство, напротив, отказалось выделять большие суммы на поиск «ненужного судна».

Интересно и то, что премьер Нетаньяху в выступлении Бен-Гвира вообще не упоминался — хотя именно он изначально был одним из основоположников всей кампании по сакрализации подвига экипажа «Альталены».

Это вызвало ярость в канцелярии премьера — особенно с учетом того, что изначально пресс-конференция планировалась как совместная и должна была пройти на несколько дней позже, на базе Центра наследия Бегина. Бен-Гвир же полностью сломал и концепцию, и запланированный политический посыл.

В результате Нетаньяху пришлось догонять деятельного союзника и записывать собственное видеообращение. В нем премьер попытался сгладить тон инфоповода и свести к тезису, что обретенная «Альталена» должна служить не столько символом «произвола левых», сколько напоминанием о недопустимости войны между евреями разных взглядов.

Подобное примирение с историей часть правого электората восприняла как слабость. Израильские соцсети запестрили критикой в адрес Нетаньяху за его заигрывание с оппозицией и попытки быть хорошим для всех.

Лагерь Бен-Гвира быстро оседлал волну критики и назвал Нетаньяху «Бен-Гурионом 2.0» — намекая, что тот развернул против министра нацбезопасности идейную войну. Хотя тот, напротив, более последовательно следует ревизионистской традиции Бегина — и значит, является настоящим лидером правых.

Одурачить умников

Сторонники Нетаньяху пока оставили выпады Бен-Гвира без ответа, но едва ли их противостояние на этом закончилось. Особенно с учетом взаимных претензий, накопившихся между двумя политиками.

Бен-Гвир недоволен тем, что Нетаньяху торпедирует его праведные инициативы по освоению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также пытается ущемить права ультраортодоксов.

Нетаньяху же явно устал от постоянных провокаций соперника, а также от его неоправданно жестоких публичных акций вроде издевательств над арестованными участниками флотилии «Сумуд», которые бросают тень на весь правый лагерь. В этом контексте кризис вокруг ржавых руин корабля — скорее триггерный эпизод.

Впрочем, в стане оппозиции смотрят на войну двух тяжеловесов с явным подозрением. В том числе потому, что за последний год Нетаньяху и Бен-Гвир уже неоднократно поднимали градус напряженности и создавали видимость скорого разрыва и перехода к отрытому противостоянию.

Так было и в активную фазу споров вокруг законопроекта о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ, и во время войны с Ираном. Однако всякий раз оба политика использовали такой маневр, чтобы одурачить оппозицию и заставить ее поверить в собственное превосходство.

Не исключено, что аналогичной тактики они придерживаются и в этот раз: взаимное дистанцирование на руку обоим. Благодаря ему Бен-Гвир сможет вернуться к привычному ему статусу «правого среди правых» и «ястреба-одиночки», а Нетаньяху укрепит образ национального лидера, который ставит благополучие и стабильность всего государства выше интересов отдельных фракций и элитарных групп.

В результате оба окажутся в явном плюсе, разделив дивиденды от обнаружения «Альталены», а впоследствии еще и сохранят кресла в парламенте.

Однако такая схема полноценно сработает только в том случае, если оба игрока продолжат соблюдать прежние джентльменские договоренности, что с учетом накопленного Бен-Гвиром негативного багажа вызывает всё большие сомнения. В правительство он стремится не один, а тащит за собой праворадикала Цви Суккота, с чем Нетаньяху не согласен. Бен-Гвир знает об этом, но продолжает стоять на своем.

А потому существует риск, что премьер-министр воспользуется удобным поводом не пустить зарвавшегося союзника в новый созыв. Первые намеки на такой исход канцелярия уже транслирует, жестко шельмуя Суккота за недавнюю попытку сломать палестинский мемориал в зоне присутствия израильских войск. Хотя до этого смотрела на подобные эскапады сквозь пальцы.

Правда, в таком случае их война из символической перерастет в реальную. Но об этом премьер-министр, судя по всему, пока не беспокоится.