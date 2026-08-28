В одесских пабликах по поводу феерической аварии на магистральном водопроводе шутят: «Зеленский сказал: «Нам нужен прорыв». Кипер (глава Одесской ОВА. — Прим. ред.): «Ни слова больше!»

ИА Регнум

Повод для шуток действительно получился впечатляющий. 25 августа в райцентре Беляевка из-за разрушения трубы, доставляющей днестровскую воду в Одессу, рванул огромный фонтан. Вода залила улицы, превратив их в реки, а в нескольких районах города краны практически мгновенно высохли.

«Инфоксводоканал» — частный монополист, снабжающий водой миллионную Одессу, поспешил успокоить жителей, заявив, что подача идёт штатно, а перебои вызваны «аварийным отключением электроэнергии» и «завоздушиванием системы». Жители Ленпосёлка, Слободки и Новой Слободки оценили это со всей возможной иронией.

А Беляевка — место для такой истории непростое.

Здесь, на Днестре, в 1873 году была построена водонапорная станция, которая по 40-километровому водоводу впервые начала подавать в Одессу нормальную питьевую воду. А в августе 1941-го, когда румынские войска перекрыли водоснабжение осаждённого города, сюда прорвалась разведгруппа моряков Черноморского флота, чтобы на несколько суток запустить станцию и дать Одессе воду.

По мотивам этого подвига в 1959 году на Одесской киностудии был снят фильм «Жажда» с Вячеславом Тихоновым. Это была его первая роль советского разведчика в немецкой форме — ещё до легендарного Штирлица.

В 2026-м на место прорыва в Беляевке тоже кому-то нужно ехать. Только ехать скоро будет некому — и на сей раз причина не в румынах.

Город, которому всегда не хватало воды

Для Одессы вода — не просто коммунальная услуга. Отношения с ней определяют всю историю города, вплоть до топонимики.

Стоящая на известняке, в степи, с минерализованными грунтовыми водами и без крупных рек поблизости, Одесса с самого рождения зависела от привозной воды. Водовозы развозили питьевую воду из колодцев Водяной балки и продавали по 10–15 копеек за ведро — при том, что корова тогда стоила три рубля. Отсюда и пошли названия улиц Балковская и Водовозная.

Источники у моря дали названия хуторам Малый, Средний и Большой Фонтаны: «фонтанами» в XVIII веке называли оборудованные источники. Отсюда же появилось знаменитое одесское выражение «не фонтан». Так говорили о воде плохого качества, которую пытались всучить бойкие торговцы: вода из «фонтана» считалась качественной, а из Водяной балки и других источников — нет.

Привычка запасать воду давно вошла и в одесский быт. Крыши дореволюционных домов проектировались так, чтобы дождевая вода стекала в бочки, установленные в знаменитых одесских двориках. Городские власти построили полторы сотни подземных цистерн для сбора дождевой воды. Старые одесситы и сегодня хранят в квартирах канистры с запасом — рефлекс, передающийся из поколения в поколение.

В августе 2026-го он снова пригодился.

Но современная система водоснабжения Одессы тоже создавалась не вчера. Водонапорную станцию в Беляевке с 40-километровым водоводом построила ещё Российская империя. А советская власть в предвоенные годы пробила в городе 80 дополнительных артезианских скважин, готовясь к возможной осаде.

Когда в августе 1941-го румыны захватили Беляевку и подача воды прекратилась, эти скважины, колодцы и дождевые резервуары позволили городу продержаться 73 дня. Правда, Одесса стала единственным городом за всю Великую Отечественную войну, где вводились карточки на воду: полведра на человека в день.

От жажды не умирали, но воды всё равно не хватало. И тогда заместитель начальника Политуправления Черноморского флота капитан 1-го ранга Илья Азаров поставил тринадцати морякам-добровольцам задачу: пробраться за линию фронта и запустить станцию, находившуюся в «серой зоне».

14 августа группа скрытно проникла на станцию, запустила её и удерживала до 17 августа, пока румыны не захватили Беляевку окончательно. За это время в Одессе успели заполнить все резервуары.

Одним из тринадцати был краснофлотец Григорий Поженян. Позже он написал поэму «Впередсмотрящий», которая и стала основой сценария фильма «Жажда».

Мемориальная доска в честь тринадцати героев висит на здании бывшего Консервного института по улице Пастера. Из тринадцати моряков войну пережили только двое.

Водопровод как бизнес

Прошло больше шестидесяти лет — и наследникам тех, кто строил и защищал одесский водопровод, пришла другая идея.

В декабре 2003 года Одесский горсовет передал целостный имущественный комплекс КП «Одессводоканал» в аренду на 49 лет — до 2052 года — компании ООО «Инфокс». Договор со стороны мэрии подписал тогдашний городской голова Руслан Боделан.

По совершенно «случайному» совпадению аренда была оформлена через две недели после назначения владельца «Инфокса» Николая Злочевского главой Госкомитета природных ресурсов Украины.

Злочевский более известен как владелец Burisma Holdings. Того самого газодобывающего холдинга, в совете директоров которого заседал некий Хантер Байден.

Прибыль от водоснабжения полумиллиона одесских абонентов уходит через кипрский офшор. А инвестиции в трубы, которые арендатор обязался вкладывать, так и не дошли до обещанных объёмов.

За первые 2,5 года «Инфокс» вложил 48 млн гривен вместо обещанных 269 млн. В 2004 году — 9,1 млн вместо 19,7 млн. В 2005-м — 1,8 млн вместо 20,6 млн. В 2006 году мэрия попыталась расторгнуть договор через суд и не смогла.

Прошли годы, и результат накопленного износа стало уже трудно скрывать. К лету 2026-го «Инфоксводоканал» сам признал, что обновление оборудования «почти полностью остановилось». Тарифы для населения не менялись с 2022 года и покрывали лишь 60% себестоимости.

В июле горсовет утвердил инвестиционную программу на 126 миллионов гривен. Однако депутат Ольга Квасницкая публично назвала этот документ «чеком на оплату потребностей частного бизнеса».

Полного текста депутатам так и не показали. Зато из краткой презентации стало ясно, что почти 20% суммы пойдёт на закупку автотранспорта, а ещё 20 миллионов спрятаны под формулировкой «другие мероприятия» — без единого адреса или аварийного участка, что недвусмысленно намекает на характер программы.

В августе, через десять дней после её утверждения, тарифы подняли до 65,54 гривны за кубометр.

Трубы стареют, Днестр сохнет

При таком подходе аварии становятся не исключением, а закономерным результатом.

Труба, прорвавшаяся 12 июня 2025 года, была железобетонной, диаметром 1200 миллиметров. Она лопнула посреди поля, за пределами городской застройки. На месте повреждения образовалось озеро, которое продолжало расти. Грязь доходила до пояса.

Экскаваторы весом 18 тонн не могли подъехать к месту аварии — пришлось строить «подушку» из нескольких слоёв бетонных плит и 150 тонн песка.

Три из четырёх районов города — Приморский, Киевский и часть Малиновского — оставались без воды почти двое суток. Тысячи людей стояли в очередях с бутылками и канистрами.

Прошло 14 месяцев — и новый прорыв в Беляевке.

Та же инфраструктура, тот же водовод, те же трубы. Аварии повторяются всё чаще не потому, что трубы изначально были плохо заложены. Проблема в другом: после 1991 года в капитальное строительство водопроводной системы Одессы не вложился ни один украинский бюджет.

Всё, что было создано, построено при Российской империи и при том, что нынешняя украинская власть называет «советской оккупацией». А «незалежная» Украина двадцать лет платит за собственную воду олигарху, который выводит деньги на Кипр.

Но теперь к старым трубам добавилась ещё одна проблема — самой воды становится физически меньше.

Приток воды в Днестр в 2026 году упал до самого низкого уровня за 130 лет наблюдений. Сброс из Днестровского водохранилища пришлось снизить до 75–85 кубометров в секунду при санитарном минимуме в 100.

Эколог Илья Тромбицкий, участник молдавско-украинской Днестровской комиссии, сообщил, что Одесса уже рассматривает вариант почасового водоснабжения.

Украинский гидрометеорологический центр объявил наивысший, III уровень опасности на реках бассейна Днестра. На отдельных участках малых рек прогнозируется полное отсутствие стока.

За последние 10–15 лет Одесская область потеряла около 30% малых рек — примерно 60 из 230. Малый Куяльник фактически исчез.

Ещё несколько лет назад город планировал создать каскад водоёмов для накопления дождевой воды, но, как обычно, дальше проектных планов дело не пошло.

Таким образом, проблема уже не сводится к тому, что старую трубу нужно заменить новой. Даже изношенные трубы можно латать, а обмелевший Днестр ещё даёт воду. Вопрос теперь в другом: есть ли кому всё это делать?

С кадрами ситуация складывается не лучше, чем с трубами.

В марте 2025 года глава департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк сообщил, что три коммунальных предприятия города вообще не получили бронирования сотрудников от мобилизации. Остальные получили его только на 50% штата.

Бывший руководитель одного из одесских коммунальных предприятий Владимир Липко, сейчас находящийся в России, рассказал «РИА Новости», что из десяти специалистов по штатному расписанию на предприятиях оставалось в среднем два.

Сантехники и электрики на вес золота. Заявок огромное количество, но справиться с ними некому.

Сантехники в бусе

В июне 2025-го, когда лопнула та самая железобетонная труба диаметром 1200 миллиметров, по одесским ТГ-каналам пошла информация: ремонтные бригады не выехали на прорыв не только из-за технической сложности, но и потому, что накануне у работников водоканала сняли бронь.

Люди побоялись, что сотрудники ТЦК схватят их прямо возле трубы.

Затем по пабликам начали распространять адреса «точек подвоза воды» для населения. Однако вместо водовозок людей в указанных местах ждали автобусы ТЦК. Военкомы решили воспользоваться аварией, чтобы устроить облаву на мужчин, пришедших за водой.

Экономист Олег Устенко описал ситуацию на рынке труда так: около 1,1 миллиона украинцев без работы, но работодатели не могут заполнить до 70% вакансий. Если в сфере услуг дефицит можно кое-как компенсировать за счёт приёма женщин и молодёжи, то слесарь, электрик или оператор насосной станции — это не бариста: подготовка занимает годы, а замены нет.

Без воды — зато с евроинтеграцией. В результате круг замкнулся.

Водопровод, который построила Российская империя и расширил СССР, 20 лет обслуживает частный монополист, связанный с олигархом из Burisma, при этом в трубы вкладывается несопоставимо меньше обещанного. Государство вместо того, чтобы вернуть критическую инфраструктуру под свой контроль, повышает арендатору тарифы и утверждает «инвестпрограммы», полный текст которых депутатам даже не показывают.

Днестр мелеет. А тех немногих специалистов, которые ещё могли латать пробоины, забирает мобилизация.

Поэтому нынешняя плачевная ситуация с одесским водопроводом — не только «последствия войны». Это результат 35 лет существования государства, которое не построило ни одного капитального водовода, зато отдало действующий олигарху, позволило выводить прибыль за рубеж, а тех, кто должен был обслуживать систему, отправило на фронт.

И недалек тот день, когда одесситам действительно придётся снова выставлять бочки под дождь — как в XIX веке, до строительства водопровода, или во время обороны Одессы в 1941-м.

Только теперь причиной этого вместо немецко-румынских захватчиков может оказаться «євроінтеграція».