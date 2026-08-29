В понедельник в Бишкеке начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году ШОС отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому в столице Киргизии лидеры стран-участниц не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги целой эпохи и определят вектор дальнейшего развития.

ИА Регнум

За четверть века ШОС прошла большой путь от механизма укрепления доверия на границах, известного как «Шанхайская пятерка», до крупнейшей в мире региональной организации, охватывающей более 60% территории Евразии и объединяющей почти половину населения планеты. Сегодня в ее составе десять стран, общее население которых составляет примерно 3,4 млрд человек: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Россия — не просто участник, а один из главных инициаторов создания ШОС. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, именно РФ и КНР выступили главными локомотивами при создании организации, так как изначально одной из ее главных целей было урегулирование старых пограничных споров.

Поскольку эти границы проходили в том числе через территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, решить эти вопросы без их участия было невозможно. Однако РФ и КНР не навязывали остальным готовую структуру, а выработали ее в процессе взаимодействия с другими членами.

Несмотря на впечатляющие темпы роста и развития, в основе организации до сих пор лежит набор принципов, известный как «Шанхайский дух», который впервые был сформулирован как раз 25 лет назад — на учредительном саммите в 2001 году.

Он включает в себя взаимные доверие и выгоду, равенство, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию. Эти принципы, закрепленные в Хартии ШОС, стали той несущей конструкцией, которая позволяет находить общий язык и сотрудничать странам с различными политическими системами, экономическими моделями, а порой и со сложными двусторонними отношениями.

Этим ШОС кардинально отличается от международных организаций, создававшихся в годы холодной войны. Она создана не против кого-то, не ищет конфликта, а ее участники не формируют военных блоков.

Также, несмотря на наличие в ее рядах стран с разным экономическим и военным потенциалом, она не предполагает старшинства, не представляет собой завуалированную под институт международного сотрудничества сферу влияния какой-либо супердержавы. Идея ШОС как раз в том, чтобы стать одним из главных архитекторов многополярности и обеспечить вес голосу каждого государства, поэтому в основе взаимодействия ее участников лежат договоренности и доверие, а не сила и превосходство одних над другими.

На протяжении всей четвертьвековой истории организации наша страна последовательно выступает одной из ведущих сил, поддерживающих ее развитие.

«Россия, являясь государством — учредителем организации, с момента ее создания выступает в качестве одной из важных движущих сил развития многостороннего взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество», — заявил в 2020 году Владимир Норов, занимавший в ту пору пост генерального секретаря ШОС. И все его последователи на этой должности подтверждали свою приверженность этой точке зрения.

За 25 лет организация добилась значительных успехов сразу в нескольких сферах. Изначально основной целью ее создания было укрепление безопасности, поэтому с нее и начнем.

ШОС одной из первых в мире объединила несколько стран для совместной защиты границ и борьбы с «тремя силами зла» — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Для этого в Ташкенте была создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС).

Это не боевое подразделение, а высокотехнологичный координационный, аналитический и информационный центр, объединяющий усилия силовых структур участников организации. В рамках РАТС страны обмениваются данными о террористах и экстремистских группировках, наполняя совместный банк данных.

Механизм РАТС позволяет по упрощенной схеме задерживать и выдавать преступников стране — инициатору розыска, а также оперативно передавать сведения о готовящихся терактах и блокировать каналы финансирования. Регулярно проводятся совместные учения антитеррористических, полицейских, военных и пограничных сил, направленные на оттачивание взаимодействия, необходимого для проведения скоординированных операций.

Разумеется, подобная работа всегда предполагает высокую степень секретности, но о некоторых результатах всё же известно. К примеру, сообщалось, что только за 2023 год в ходе совместной работы в рамках РАТС удалось предотвратить 181 теракт и пресечь деятельность 95 террористических ячеек. Можно только догадываться о том, какое число жизней удалось спасти таким образом, и уже один только этот факт делает существование организации целесообразным.

Однако не меньше впечатляют и масштабы экономического сотрудничества. Если на начальном этапе экономическая повестка считалась для ШОС второстепенной, то сегодня она стала одним из основных стимулов развития. В состав организации входят страны с динамично развивающейся экономикой, на их долю приходится, по разным оценкам, от четверти до трети мирового ВВП и более 15% мировой торговли.

Основные направления сотрудничества — развитие транспортных коридоров, промышленная кооперация, энергетика. Особое внимание также уделяется снижению барьеров во взаимной торговле и постепенному переходу на расчеты в национальных валютах, что призвано укрепить финансовую независимость стран-участниц.

С учетом текущих тенденций ожидается, что в 2026 году объем взаимной торговли между десятью государствами-членами достигнет примерно 720 миллиардов долларов. И это, как и в случае с РАТС, не просто красивые данные для отчетности.

Совместные масштабные инфраструктурные и промышленные проекты создают десятки тысяч рабочих мест, причем не только в крупных городах, но и на периферии, где это особенно важно. При этом сами эти проекты, особенно если говорить про приграничные хабы и транспортные коридоры, повышают связанность стран, делают поездки по миру удобнее.

Этому способствует и тот факт, что между участниками ШОС заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих безвизовый режим между странами. А развитие туристических программ внутри организации приводит к появлению новых авиарейсов, связывающих между собой города государств-участников.

Несмотря на и без того впечатляющую динамику, организация продолжает активно расширять свой функционал.

Юбилейный саммит в Бишкеке призван не только придать новый импульс уже имеющимся направлениям сотрудничества, но и заложить основу для будущего. Главным итоговым документом станет Бишкекская декларация, в которой, как ожидается, будут определены направления дальнейшего развития организации.

Одним из центральных вопросов повестки станет создание Банка развития ШОС. Переход от стадии многолетних обсуждений к фазе практического проектирования нового международного финансового института стал одним из главных прорывов последнего времени.

Политическое решение о его учреждении было закреплено лидерами стран в Тяньцзиньской декларации в сентябре 2025 года. Банк задумывается как независимый наднациональный институт, ориентированный на финансирование крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов с использованием национальных валют, что должно стать важным элементом сокращения использования доллара внутри ШОС.

В отличие от западных банков развития, новый институт предлагается дополнительно наделить функциями международного депозитария ценных бумаг, который станет полноценной альтернативой западным Euroclear и Clearstream. Что еще важнее для простых людей, также предполагается создание на базе банка независимой платежно-расчетной системы, которая станет альтернативой SWIFT.

Все эти шаги направлены на то, чтобы сделать экономику стран-участниц менее зависимой от западного финансового сектора.

Эта инициатива — лишь один из элементов комплексного реформирования ШОС, запущенного по инициативе России еще в 2024 году. Одним из основных направлений реформы станет упрощение процедур взаимодействия между странами. Эта работа над самим механизмом, лежащим в основе сотрудничества, призвана сделать организацию эффективнее.

Предполагается, что в будущем будут расширены права и обязанности генсека ШОС, а расположенный в Пекине секретариат превратится в полноценный координационный и аналитический центр, способный представлять Шанхайскую организацию сотрудничества на международной арене.

Сотрудничество в сфере безопасности распространяется также на борьбу с организованной преступностью и наркотрафиком. Для этого учреждены новые институты — Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе РАТС и новый антинаркотический центр в Душанбе.

Помимо внутренних изменений, ШОС также выступает с инициативами по реформе существующего миропорядка. С целью создания справедливого и равноправного мироустройства предлагается адаптировать ООН к современным реалиям, чтобы обеспечить участие развивающихся стран в управлении организацией.

Всё это говорит о том, что ШОС стремится перейти от саморазвития к политическим, экономическим и социальным преобразованиям в мировом масштабе. Спустя четверть века это уже не региональный клуб по интересам, а одна из главных опор формирующегося многополярного мира.