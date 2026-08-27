Новая неделя так и не принесла Европе долгожданного облегчения: лесные пожары продолжаются, засуха не отступает, и к ним уже прибавляются новые экстремальные погодные явления.

ИА Регнум

По последним данным, с начала года в странах Евросоюза выгорело 627 611 гектаров лесов и земель. Это меньше, чем в рекордные 2022 и 2025 годы, но более чем вдвое превышает средний многолетний показатель за последние 20 лет.

Таким образом, завершающийся летний сезон стал одним из самых разрушительных в истории наблюдений. «Этим летом у меня возникло ощущение апокалипсиса», — признался в разговоре с «France 24» 59-летний житель Франции, ставший свидетелем пожаров на юге страны.

Более 80 миллионов европейцев за последние месяцы испытали на себе температуру выше сорока градусов по Цельсию. По неполным данным примерно из половины стран Европы, на фоне этой рекордной жары за лето умерло на 35 000 человек больше, чем обычно. Окончательное число жертв вырастет, когда будут обработаны данные за август.

«Смертность от жары в европейском регионе выросла более чем на 30% за последние 20 лет и будет значительно расти из-за климатического кризиса и старения населения», — сообщает Всемирная организация здравоохранения.

И всё это только начало. Даже в самом оптимистичном климатическом прогнозе Потсдамского института климатических воздействий, предполагающем потепление всего на 1,8 градуса, площадь земель, ежегодно выжигаемых пожарами в Европе, к концу века вырастет на 39%. Если же температура поднимется на 3,6 градуса, выжженная территория может почти утроиться — рост составит 192%.

«В условиях изменения климата ситуация может стать настолько экстремальной, что мы действительно достигнем предела своих возможностей по предотвращению пожаров и борьбе с ними», — заявил Кирстен Тонике, научный сотрудник института и соавтор исследования.

Между тем, пока на Балканах всё еще бушуют лесные пожары, Апеннинский полуостров страдает одновременно и от огня, и от разрушительных наводнений, а в Восточной Европе наблюдаются сильные штормы с градом.

В Сербии огонь охватил более 1600 гектаров в заповеднике Делиблатска-Пешчара. «Ситуация чрезвычайно сложная. Там ежедневно задействованы более 400 человек», — рассказал журналистам министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Сербия оказалась в числе немногих европейских государств, которые не стали разрывать отношения с Россией, поэтому значимую помощь ей оказывает российская пожарная авиация — Ил-76, способный сбрасывать за один вылет более 40 тонн воды, прибыл в страну и работает вместе с вертолетами сербской армии.

Прямых аналогов этой машины в других странах Европы нет. Большинство их самолетов может нести до 6-7 тонн воды. Airbus 400M с новым комплектом пожаротушения — до 20 тонн. Вот только существует он пока в единственном экземпляре.

Поэтому там, где российскому гиганту достаточно одного рейса, европейские «комары» вынуждены делать по 6-7 ходок. Еще совсем недавно российские самолеты помогали тушить пожары в Греции, Португалии и других странах Европы, но теперь они вынуждены бороться с огнем своими силами. И получается не очень.

Пожар на границе Боснии и Хорватии распространился на территории диаметром более 16 километров, полиция перекрыла главную автомагистраль, соединяющую Требине с Дубровником, вынудив тысячи человек разворачиваться и менять свои планы.

В Испании контраст погодных явлений оказался особенно разительным: в Каталонии выпало более 145 миллиметров осадков, что привело к наводнениям, в результате которых пострадали более 40 человек. Шторм сопровождался шквалистым ветром и крупным градом, который пробивал стекла автомобилей, повреждал крыши домов и добивал не высушенный ранее жарой урожай.

Бурные потоки грязной воды хлынули по улицам городов, затапливая первые этажи зданий, подвалы, отели и кемпинги. Несколько ключевых автомобильных дорог и железнодорожные пути оказались заблокированы.

А тем временем примерно на 250 км южнее, в провинции Валенсия, пожарные продолжали борьбу с огнем, охватившим 630 гектаров, из-за чего более тысячи жителей были эвакуированы.

Польша и Прибалтика в выходные пережили мощные штормы. В результате обрывов линий электропередачи без света остались сотни тысяч домохозяйств. В Польше, как и в Испании, шторм сопровождался крупным градом, который разбивал стекла и повреждал кровлю.

Между тем Европа продолжает сталкиваться с последствиями сильнейшей засухи.

В Великобритании синоптики прогнозируют обильные дожди, однако они не только не исправят ситуацию, но и принесут новые проблемы. Высохшая за летние месяцы почва не успеет впитать большое количество воды, поэтому повышается риск наводнений.

Уровни воды в водохранилищах страны находятся на критически низких отметках: лондонские резервуары заполнены лишь на 74%, в июле в районе Темзы выпало менее одного миллиметра осадков — это всего 2% от нормы. Компания Wessex Water ввела запрет на полив газонов для 1,4 миллиона клиентов впервые с лета 1976 года.

По словам профессора Лиз Стивенс из Редингского университета, для восстановления растительности и рек до нормального уровня потребуются многие недели устойчивых осадков.

«Это лето в очередной раз напомнило нам о том, что Европа крайне плохо подготовлена к изменению климата. Высыхающие почвы, деградировавшие водно-болотные угодья и разрушенные экосистемы превращают ландшафты в пороховую бочку, готовую взорваться, а пересохшие реки обнажили уязвимость нашей энергетической системы», — отметила Сара Йоханссон, эксперт по водной политике из Европейского бюро по окружающей среде.

Водный кризис поразил не только Британию. Из-за рекордного обмеления Дуная страны Евросоюза в панике принимают односторонние меры, которые не только не решают проблему, но и вредят соседям и экосистеме.

Румынские военные произвели взрывы в русле реки, чтобы направить воду к атомной электростанции «Чернаводэ», а Венгрия тем временем с той же целью затопила баржи у водозабора АЭС «Пакш».

К каким долгосрочным последствиям приведут такие меры, пока приходится только догадываться. Расположенные ниже по течению страны, такие как Болгария, уже сейчас страдают от обмеления ничуть не меньше северных соседей. Недавно там сел на мель проходивший по Дунаю туристический лайнер, с него пришлось эвакуировать 186 человек.

При этом общеевропейского обязательного плана по борьбе с засухой просто не существует. «Когда-нибудь эти тупицы в ЕС усвоят урок, и я надеюсь, что будет не слишком поздно», — надеется эксперт болгарской экологической НПО «Балканка» Димитр Куманов.

Особенно драматичная ситуация сложилась в Венгрии, где историческая практика осушения земель для сельского хозяйства с помощью дренажных каналов обернулась против страны. За последние 200 лет Венгрия потеряла более 80% своих водно-болотных угодий, что привело к падению уровня грунтовых вод, высыханию озер и снижению количества осадков.

Сейчас 99% территории страны охвачено засухой. Озеро Веленце, популярное среди туристов, обмелело до 20 сантиметров при обычной глубине в полтора метра, пляжи закрыты. Озеро Гаранчи, популярное место для рыбалки, практически полностью пересохло — рыба исчезла, и власти прогнозируют, что к концу лета воды не останется вовсе.

«Я живу на озере Веленце с детства и никогда не видел такого низкого уровня воды. Это ужасно. Сердце болит каждую минуту», — говорит местный 58-летний рыбак.

Даже Швейцария, традиционно считающаяся «водонапорной башней Европы», оказалась охвачена засухой. С апреля по июль на 20% измерительных станций зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.

В июле засуха затронула почти всю территорию страны. Боденское озеро опустилось на 27 сантиметров ниже предыдущего минимума, а Цюрихское озеро достигло самого низкого уровня с 1951 года.

Аномальная жара и обмеление рек наносят серьезный удар по экономике Евросоюза. Реальный ущерб еще только предстоит оценить, но, по самым предварительным подсчетам нидерландского банка Triodos, лето 2026 года может обойтись ЕС в 180 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 1% ВВП.

Основные потери приходятся на нарушение цепочек поставок из-за проблем с речными перевозками, снижение производительности труда из-за жары и потерю урожая по причине засухи.

В Германии пришлось временно разрешить грузовикам ездить по воскресеньям, чтобы компенсировать частичную остановку речных перевозок, при этом для замены одной баржи требуется до двухсот грузовиков, что грозит стране уже другим транспортным коллапсом — на автодорогах.

Европейское сельское хозяйство переживает настоящий кризис. По данным Совместного исследовательского центра Еврокомиссии, устойчивая жара и дефицит влаги за последние два месяца серьезно снизили ожидаемую урожайность летних культур по всей Западной и Центральной Европе.

Больше всего пострадали кукуруза, кормовые культуры и овощи. Наиболее сильные потери зафиксированы во Франции, Южной Германии, Северной и Центральной Италии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и на западе Румынии.

«Овощная отрасль переживает исторический кризис», — отметили в ассоциации Prince de Bretagne, объединяющей более 1300 производителей.

Во Франции производство овощей сократилось катастрофически: кабачков — на 25%, салата — на 35%, гороха — на 40%, брокколи — на 60%, а артишоков — от 50% до 100%. Урожай кукурузы во Франции, крупнейшем производителе зерна в ЕС, будет на 35% меньше, чем в 2025 году, что отбрасывает страну к уровню 1980 года.

«Обычно один регион показывает лучшие результаты, что помогает компенсировать потери. В этом году все наши основные производственные зоны пострадали одновременно», — заявил Эрик Легра из французской ассоциации производителей консервированных овощей.

В Италии, где около 60% сельхозугодий поражены засухой, ущерб для аграрного сектора оценивается более чем в три миллиарда евро, производство молока упало на 20%. Особенно тяжелое положение сложилось в долине По — житнице итальянского сельского хозяйства, где выращивается до 80% итальянского риса.

Испанские виноделы прогнозируют падение производства вина на 20% по причине пожаров, а также из-за того, что ягоды винограда мельчают от недостатка влаги.

Ситуация с кормовыми культурами настолько серьезна, что вызывает обеспокоенность по поводу обеспечения скота кормами на предстоящую зиму. Их производство упало на треть по сравнению со средним уровнем 1989–2018 годов.

В Чехии исключительная летняя засуха привела к резкому сокращению урожая кормовых культур, в результате цены на сено взлетели в четыре раза — с 500 до 2000 крон за тюк. В условиях нехватки корма фермеры вынуждены досрочно отправлять скот на убой или распродавать его, чтобы сохранить дойное поголовье.

Как сообщил Зденек Дуффек, председатель правления фермерского хозяйства Agropodnik Kosetice, их предприятие собрало лишь половину необходимого объема сена — и даже с учетом прошлогодних запасов нехватка составляет около полутора тысяч тонн. В таких условиях большинство быков придется отправить на скотобойню, потому что кормить их зимой будет нечем.

Снижение доходов чешских аграриев от потери урожая основных сельхозкультур оценивается в 20 миллиардов крон, что эквивалентно 800 миллионам евро.

Немецкий фермерский союз предупреждает о возможности полной потери урожая в некоторых южных регионах страны. Высокие затраты на удобрения и пестициды при низких ценах на продукцию вынуждают немецких фермеров брать кредиты, чтобы оплачивать счета.

Для адаптации к климатическим изменениям и ликвидации последствий летней жары необходимы миллиарды евро. Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра предупреждает: европейские правительства должны резко увеличить инвестиции в адаптацию к изменению климата, иначе изменения станут катастрофическими.

«Мы не можем позволить себе рассматривать лето 2027 или 2028 года как очередную проверку реальностью. У нас их было достаточно. Мы знаем, что происходит. Мы знаем, что нас ждет», — отметил он.

По оценкам Еврокомиссии, ущерб от климатических катастроф, который уже сейчас составляет один процент ВВП ЕС, к 2050 году может вырасти до 2,3%, а к концу века — до 7%.

Ежегодные инвестиции в адаптацию к изменению климата составляют около 29 миллиардов евро при необходимых 70 миллиардах. Каждый вложенный евро, по данным исследований, может дать до десяти евро отдачи за счет предотвращенных убытков.

Вот только взять эти деньги неоткуда. Показателен пример сильно пострадавшей от лесных пожаров и засухи Франции, где государственный долг превышает 3,5 триллиона евро, а дефицит бюджета составляет 5,1% ВВП.

Только на срочные нужды, связанные с последствиями летней жары — восстановление сгоревших домов, поддержку пострадавших фермеров, рекультивацию земель, — требуется от 10 до 15 миллиардов евро. При этом правительство обязалось сократить дефицит до 3% к 2029 году, и совместить эти обязательства с климатическими расходами невозможно.

Европа стоит на пороге новой реальности. Лето 2026 года не исключение из правил, а предвестник того, что станет нормой, и при сохранении текущего курса Европу не ждет ничего хорошего, уверены ученые.

«То, что мы наблюдаем, — это то, что наше сообщество предсказывало на протяжении 30 лет. Мы должны понимать, что движемся к катастрофе», — заявил французский гляциолог и климатолог Жан Жузель.