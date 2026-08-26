Западная пресса, которая уже не первый год гоняет по кругу формулировки об «угрозе с Востока», решила несколько разбавить знакомые нарративы. И нашла в потенциальной ядерной войне повод для своего рода коммерческого оптимизма.

ИА Регнум

Самый свежий пример — публикация немецкой газеты Bild, где пишут о строительстве так называемых мегабункеров в швейцарских Альпах. Как сообщается, под горным массивом Брюниг недалеко от коммуны Лунгерн будут вырыты не просто бомбоубежища, а настоящие подземные галереи с десятками отдельных боксов.

Там предлагают хранить коллекции произведений искусства и вин, люксовые суперкары или запасы золотых слитков. Причём хозяевам обещают «наивысший уровень сохранности материальных ценностей» вкупе с максимальной приватностью. Дескать, какой бы ни была ситуация — от банальной попытки кражи до природной катастрофы и «глобального форс-мажора» — безопасность активов гарантирована.

Ясное дело, право пользования подобным бункером — удовольствие не из дешёвых. Аренда самого доступного и компактного варианта на 99 лет обойдётся в 500 тысяч франков (52,6 млн рублей). Если же заказчику потребуется индивидуальная планировка и конфигурация помещений под «особые нужды», цена легко перевалит за миллионы.

Впрочем, тут ещё вопрос — правда ли эти норы защитят абсолютно от всего? По оценкам самих же инициаторов проекта, искусственные пещеры сооружают в соответствии с нормативами Национального банка Швейцарии. Значит, прямое попадание межконтинентальной баллистической ракеты со специальной боевой частью комплекс, скорее всего, не переживёт — тут нужны совсем другие, военные стандарты.

С другой стороны, если прочность конструкций вдруг окажется достаточной для того, чтобы выдержать ядерный удар, здесь всё равно вырисовываются парадоксы. Ведь ценность такой недвижимости раскроется лишь в условиях абсолютного краха цивилизаций — а сам по себе конец света полностью обесценит те блага, ради которых бункер покупался.

Понимают ли это владельцы подлинников Пикассо, уникальных спортивных автомобилей или бочонков с редким урожаем бордо? Вероятно, да: люди-то по большей части неглупые, заработавшие и удержавшие миллиарды в условиях жесточайшей конкуренции. Но почему тогда готовы тратить на такие вещи огромные суммы?

Можно предположить, что всё это — апофеоз типичного для западных бизнес-элит «непрямого потребления», когда возможность использовать вещь не настолько важна, насколько сам факт эксклюзивного обладания. А в данном случае — ещё и такого обладания, которое буквально замуровано в камне и будто бы застраховано даже от Судного дня.

И тем любопытнее сравнить этот памятник эпохе позднего европейского капитализма с проектами выживальщиков из дивного нового мира за океаном. Речь идёт о выходцах из Кремниевой долины, которые, наоборот, декларируют полный отказ от «старых денег» и консервативного вещизма.

Ярчайший образец — аргентинская провинция Мендоса, где расположено гигантское ранчо «Уамани» площадью 32 тысячи гектаров.

По данным Financial Times, там уже подготовлены колоссальные запасы продовольствия, смонтирована широкая взлётно-посадочная полоса для частных джетов и построены геодезические купола для автономного сельского хозяйства. Каждый из них должен обеспечить резидентов бесперебойными урожаями овощей, фруктов и ягод — а заодно чистой водой.

Идея принадлежит техномагнату Мартину Варсавски с двойным аргентино-испанским гражданством. Роль ключевых спонсоров взяли на себя пятеро граждан США, предпочитающих сохранять анонимность. Известно лишь, что каждый из них связан с сектором капиталоёмких цифровых разработок.

«Третья мировая война уже началась, все линии фронта прочерчены»,— говорит Варсавски в одном из интервью. И уточняет: для стартапа неслучайно выбрали именно Латинскую Америку, которая, согласно каким-то прогнозам, будет наиболее изолирована от основных зон радиационного заражения.

Есть и альтернативные географические направления. Так, скажем, источники, близкие к экс-гендиректору PayPal Питеру Тилю, неоднократно сообщали о скупке им земли в Новой Зеландии. Если верить слухам, за последнее время туда были доставлены несколько 150-тонных стальных капсул, в которых при желании можно обустроить спа-зоны, спортзалы и многое другое — вплоть до медицинских кабинетов.

В свою очередь Марк Цукерберг ещё пару лет назад открыто рассказывал о «маленьком убежище» под поместьем Коулау на Гавайях. Этот объект якобы понадобился председателю Meta* для спокойствия в сезон ураганов.

Однако наличие массивных взрывостойких дверей и опять-таки геодезического купола прозрачно намекает на подготовку семьи миллиардера к катаклизмам посерьёзнее. Кроме того, с рабочих, занимавшихся строительством, взяли подписку о неразглашении под угрозой судебных исков.

Таким образом, складывается устойчивое ощущение, что «избранные» в западном полушарии хотят не просто пересидеть гипотетический апокалипсис, а превратить его в высокотехнологичный стартап. Или вообще — перезагрузить планету в соответствии с представлениями о так называемом техно-мессианстве.

Более того, по оценкам сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, той или иной «страховкой от мировой катастрофы» уже обзавелись около половины самых состоятельных IT-предпринимателей Америки. Которые, выходит, больше не связывают своё выживание со стабильностью государств и намерены буквально приватизировать будущее. Или — как знать — может быть, сильные мира сего специально толкают его в пропасть, чтобы оправдать свои инвестиции?

Если задуматься, разница между толстосумами Старого света и технократами Нового не так уж велика. Обе категории судорожно ищут некие VIP-билеты на ковчег повышенной комфортности — и вместе с тем словно игнорируют тот факт, что за бортом не останется социальных систем, способных поддерживать их элитарный статус.

Хотя кое-кто пытается убедить человечество в обратном — и, пожалуй, особенно усердствуют власти Финляндии, которые на днях опять похвастались своей уникальной системой гражданской обороны. А именно — многочисленными бомбоубежищами, где, как утверждается, при необходимости хватит места чуть ли не пяти миллионам человек.

Бетонным казематам страны Суоми регулярно делают восторженную рекламу. Мол, внутри предусмотрено всё необходимое для полноценной жизни — от детских игровых комнат и уютных кафетериев до бассейнов с саунами и, разумеется, стратегических запасов водки. Ни дать ни взять скандинавский социализм, перенесённый на рекордную глубину.

Но и в этой заявленной общедоступности спасения трудно не разглядеть пугающий тренд. То, что ещё относительно недавно считалось худшим, кошмарным сценарием, который необходимо предотвратить любой ценой, теперь буднично упаковывают в обёртку нормальности — сродни поездке на курорт.

И даже условия ранжируются по привычным «классам обслуживания», чтобы кто-то попроще позволил себе эконом, кто-то побогаче — футуристическую ферму в Андах, а любители тяжёлого люкса могли закопать свой достаток в премиальный швейцарский гранит.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской