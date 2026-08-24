3 августа 2026 года в Авачинском заливе на Камчатке развернулась сцена, которая больше напоминала охоту, чем экскурсию. В тот день в акватории, где находилась семья из шести косаток, одновременно насчитали 33 туристических катера. Из них, по данным учёных Дальневосточного проекта по исследованию косаток FEROP, 17 судов одновременно преследовали группу из шести животных.

ИА Регнум

Днём ранее вокруг этой же группы крутились 24 катера.

Об этом в группе проекта «ВКонтакте» рассказала Татьяна Ивкович — биолог, специалист по морским млекопитающим, руководитель камчатской экспедиции по исследованию косаток проекта FEROP. Она работает с этими животными в Авачинском заливе с 2002 года и стала одним из главных экспертов, который привлёк внимание к проблеме.

Преследование началось около 12:15, когда первые четыре катера подошли к кормящимся косатка. Уже через 15 минут рядом с ними было семь судов, и катера продолжали прибывать. Животные начали уходить на юг, сбившись в плотную группу. Они раз за разом делали серию выдохов и уходили в долгие проныры, пытаясь скрыться из виду. Но полностью избежать контакта с судами не могли — косаткам необходимо регулярно всплывать для дыхания. Последний катер покинул район только в 14:45.

Наблюдение продолжалось более двух часов.

Личный архив Татьяна Ивкович — биолог, руководитель камчатской экспедиции по исследованию косаток проекта FEROP

Такова суть потребительского туризма. В частности, на Камчатке. Ради красивых снимков и лайков в соцсетях люди готовы загнать млекопитающих до изнурения, нарушить их экосистему, — проще говоря, удовлетворить свое тщеславие или жажду заработка. Для одних цель — выложить красивое видео в соцсетях, для других — заработать.

Сцена в Авачинском заливе напоминает те времена, когда у людей в руках были гарпуны. Но если раньше китобойный промысел был необходим для пропитания, то сегодня морских животных загоняют ради нескольких секунд видео.

Эта история, произошедшая в начале августа, вызвала широкий общественный резонанс. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов начала проверку по публикациям в СМИ о нарушении законодательства об охране объектов животного мира при проведении морских экскурсий.

В ходе проверки в ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям организаторов морских прогулок, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косаток. И при наличии оснований — принять меры прокурорского реагирования.

Безопасный дом

Авачинский залив идеально подходит для жизни морских млекопитающих. Здесь обитают не только косатки, но и сивучи, ларги, каланы и многие другие животные. Веками залив был для них безопасным убежищем, богатым ресурсами. Но с приходом массового туризма, целью которого является наблюдение за этими животными, всё изменилось.

Залив перестал быть безопасным местом, говорит Татьяна.

Привычные места охоты и отдыха становятся недоступными из-за активности туристов. Поведение косаток может резко измениться даже за короткое время, если рядом есть катера, которые на большой скорости и непредсказуемо передвигаются рядом с ними или быстро движутся прямым курсом на них.

Млекопитающие могут прекращать охоту или отдых, собираться в тесные группы и уходить из района, делая длинные проныры. Иногда они пытаются уйти от преследования, изменяя под водой направление движения. Тогда катерам сложно предугадать место их следующего выхода на поверхность.

Такое поведение биолог раньше наблюдала у косаток на Командорских островах, где животные непривычны к судам и боятся приближения даже одной лодки. В Авачинском заливе млекопитающие всегда были очень лояльны к судам — они выросли в районе с развитым судоходством.

«Я не могла представить, что увижу, как они используют те же тактики избегания судов, как некоторые командорские косатки», — признаётся учёный.

«Как будто кто-то нашёл еду в мире постапокалипсиса»

Особенно яркую картину Татьяна наблюдала два года назад. Тогда косаток долго не было, а потом два катера нашли маленькую группу у мыса Опасного. Информация быстро разлетелась по заливу. Катера из разных районов на полном ходу устремились в одну точку.

«Один из наших волонтёров, наблюдая эту картину, сказал: «Мы как будто попали в мир постапокалипсиса, и кто-то нашёл еду», — вспоминает Татьяна.

А при многочасовом преследовании у косаток нет времени на отдых и еду, они могут делать это, лишь когда катера оставляют их в покое. И часто возвращаются в привычные места в заливе уже вечером, когда на воде никого нет.

Поэтому биолога очень беспокоит рождаемость и выживаемость подопечных. Летний период — время, когда животные отъедаются и нагуливают жир, потому что еды обычно много. Но если регулярно выгонять косаток из привычных районов, не давать им достаточно охотиться и отдыхать, последствия могут быть катастрофическими.

Это может привести к нехватке сил для вынашивания и выкармливания детёнышей и для выживания зимой.

Биологи опровергают распространённое заблуждение, что млекопитающие легко сменят район обитания при необходимости. Они, как и многие другие китообразные, привыкают к своей акватории. Поиск и освоение новых районов требуют времени и сил.

Состояние популяции косаток Авачинского залива, по словам Татьяны, вызывает тревогу. Численность многих семей сильно сократилась по сравнению с 2004–2011 годами. Новые детёныши редко появляются и доживают до пятилетнего возраста. В заливе снизилось разнообразие семей за последние десять лет.

«Мы встречаем косаток с той же частотой, что и раньше, но теперь гораздо меньше их семей использует залив», — констатирует учёная.

Правила есть, но их никто не знает

Группа биологов, включая Татьяну, разработала рекомендации по наблюдению за морскими млекопитающими, адаптированные для Авачинского залива и конкретно косаток. На Камчатке существует соответствующее постановление правительства края. Но проблема в том, что многие организаторы экскурсий в принципе не знают, что такие правила существуют.

Татьяна перечисляет наиболее частые нарушения. Катера не сбавляют скорость при подходе к стае и останавливаются в последний момент. Это пугает животных. Особенно если в их сторону на полной скорости с разных сторон движется сразу несколько судов.

Млекопитающие очень хорошо ориентируются по звукам и заранее понимают, что в их сторону несётся несколько катеров. Это как если бы вы стояли на дороге и видели, что в вашу сторону на большой скорости едет несколько автомобилей, поясняет биолог.

Очень часто катера специально обходят животных на большой скорости и заезжают перед их головами. В большинстве случаев несколько судов следуют за животными с двух или трёх сторон, захватывая их в полукольцо. После завершения наблюдений катера не отходят медленно в сторону, а просто разгоняются рядом с косатками и идут вперёд, часто пересекая курс животных.

«На днях мы наблюдали, как один из катеров догонял косаток в течение 50 минут, — рассказывает Татьяна. — Часто транспортные средства подходят к одним и тем же косаткам дважды: при первой встрече и на обратном пути. Некоторые суда въезжают прямо в группу и ездят за косатками, когда те охотятся на рыбу».

В идеале, по её словам, одновременно к млекопитающим должно подходить не более четырёх катеров, которые заранее сбавляют скорость. Они должны располагаться с одной стороны от животных и следовать параллельным курсом, соблюдая дистанцию в сто метров. Если животные разворачиваются в сторону катера, необходимо лечь в дрейф и пропустить их. Время активного преследования не должно превышать 15 минут.

«Потребительский подход подразумевает использование окружающей среды без учёта последствий, — говорит биолог. — Сейчас человек забирает всё, что может, и не задумывается о том, что он оставляет после себя. Такой туризм приводит к постепенной деградации природы».

Учёный и её коллеги уже трижды проводили лекции для судоводителей и гидов в Петропавловске-Камчатском, делали брошюры с правилами и информацией про животных, создавали видеоролик и даже на одно лето ставили информационный стенд в порту.

Но на лекции приходят только местные жители, которые интересуются животными. Но катерами иногда управляют и приезжие, и те, у кого уже сформировано потребительское отношение к природе.

Татьяна признаётся, что после многих лет наблюдений и общения с разными людьми в сфере туризма не верит, что ситуацию можно переломить лишь обучением. Хотя оно играет важную роль в формировании ответственного отношения к природе.

«Даже если человек прослушал лекцию и старается быть аккуратным с животными, он не всегда понимает, как лучше всего подойти к ним, если у него не было такой практики», — говорит она.

В идеале, по её мнению, обучение судоводителей правилам наблюдения за морскими млекопитающими на Камчатке должно быть обязательным и включать часть про биологию животных, чтобы люди понимали, почему правила именно такие, а также практические занятия.

Кроме того, она также обращает внимание на другие угрозы для косаток, помимо туризма. Речь идёт о загрязнении воды, сокращении запасов разных видов рыбы. Изменение климата также может влиять на камчатскую популяцию косаток, но пока у специалистов мало информации по этому вопросу.

Проблема засорения пластиком, по её словам, на данный момент не так актуальна для косаток. Но брошенные верёвки, сети и упаковочные ленты больше всего вредят крупным усатым китам и мелким китообразным, а также тюленям и рыбам, которые являются добычей морского хищника.

А значит, влияет и на экосистему в целом.

Несмотря на всё сказанное, биологи не против туризма как такового. Участники проекта FEROP даже сделали фотокаталог косаток Авачинского залива. Там можно узнать животных индивидуально и описание их семей, увидеть, кто когда родился и умер. В каталоге прописано краткое описание биологии и правила наблюдения.

Поскольку туризм может существовать в гармонии с дикой природой.

«Если человек ограничивает себя с целью сохранения этой природы для нашего общего будущего», — заключает учёный.