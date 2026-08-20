Ночью 20 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам в Киеве и Киевской области. Основные цели располагались в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах столицы, а также в Броварах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По оценкам военных экспертов, было применено около 70 ракет различных типов — баллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Цирконы», крылатые «Калибры» и Х-101.

В столице Украины выведено из строя промышленное предприятие ООО «Файер Поинт». На нём производились компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также осуществлялись сборка и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго».

Удар пришёлся и по ГП «Антонов». Предприятие выпускало беспилотные летательные аппараты самолётного типа большой дальности Ан-196 «Лютый», занималось разработкой и производством пилотируемых летательных аппаратов, а также выполняло функции сборочного предприятия авиационной промышленности.

Серьёзный урон нанесён логистике. Уничтожен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где производились компоненты для ударных БПЛА, велась крупноузловая сборка беспилотников самолётного типа и осуществлялось их хранение.

Поражён центр Мартусовка (логистический центр «ЗамлерГрупп»), использовавшийся для хранения и распределения товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Российские силы в первую очередь выводят из строя объекты, продукция которых представляет угрозу. За ночь поражены предприятия, связанные с производством дронов и ракет «Фламинго», а также склады боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-яга».

Каждая такая цель означает сокращение возможностей противника по производству и применению ударных средств.

Также в Броварах ликвидированы электроподстанция ПС 330/110 кВ «Бровары», склад горюче-смазочных материалов и нефтебаза. На нефтебазе хранилось до восьми тысяч кубометров топлива, предназначенного для украинских войск.

Последовательные удары выводят из строя производственные мощности, склады, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортную инфраструктуру. Стратегические предприятия и логистические узлы превращаются в руины.

Это напрямую влияет как на военные возможности, так и на функционирование экономики. Восстановление таких объектов в короткие сроки невозможно.

Российские подразделения также нанесли удары в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

В портах Черноморск и Южный уничтожены военные склады. В Шостке Сумской области сожжена автомобильная газозаправочная станция. Из-за повреждения инфраструктуры «Укрзализныця» изменила движение поездов в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Удары носили массированный характер. Только в первую волну за короткое время по Киеву было выпущено значительное количество ракет разных типов. Общее число применённых средств поражения по столице и области оценивается примерно в 70 единиц. Все они достигли намеченных целей, о чём свидетельствуют крупные пожары, наблюдавшиеся на значительном расстоянии.

Украинская система противовоздушной обороны не смогла эффективно противостоять массированной атаке. В то время как российские средства ПВО отражают сотни вражеских беспилотников, баллистические и крылатые ракеты продолжают поражать объекты в глубине территории противника.

Тем временем на линии боевого соприкосновения российские подразделения продолжают продвижение. В Донбассе отмечаются действия в направлении Доброполья, зачистка Красного Лимана, наступление на Славянск и Краматорск. Эти успехи сопровождаются масштабными разрушениями в украинском тылу.

Ночной удар 20 августа стал продолжением последовательной работы по снижению военного и промышленного потенциала противника. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, логистические центры, объекты энергетики и топлива, а также военные склады в портах. Каждый такой удар сокращает ресурсную базу, необходимую для продолжения боевых действий.

Российские подразделения действуют в соответствии с поставленной задачей по усилению давления. Цель — лишить противника материальных основ, на которых держится его способность вести войну: экономики, энергетики и военных производств. Удары становятся всё ощутимее для врага.