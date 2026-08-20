Не будет преувеличением заявить, что Чебурашка, который отмечает сегодня официальное 60-летие, — один из самых популярных и узнаваемых персонажей русской культуры. Любовь к нему всенародна, безгранична и столь велика, что и персонажем его называть как-то уже неправильно. Поскольку он давно сделался чем-то большим. В том числе — международным брендом и символом.

ИА Регнум

В качестве официального талисмана Чебурашка сопровождал наших спортсменов на олимпиадах и участников Всемирного молодежного фестиваля в Сириусе. Наши бойцы на передовой носят шевроны с его изображением и берут с собой на штурмы самодельных вязаных Чебурашек, которые им присылают дети.

Кроме того, в честь Чебурашки была названа РСЗО, разработанная с нуля в ДНР еще в 2015 году. Построенная на трехосном шасси «КрАЗ-6322», она оснащалась сразу двумя пусковыми установками с собственными боеприпасами и дальностью стрельбы почти до 10 километров.

Причем всего этого Чебурашка добился, кажется, не прилагая каких-то сверхусилий. В тех четырех каноничных мультиках, которыми опыт знакомства с Чебурашкой для многих исчерпывается, он представлен как герой сугубо пассивный. Всё действие там, как правило, разворачивается вокруг него, но без его непосредственного участия.

«Мы строили, строили и, наконец, построили», — гордо провозглашает Чебурашка, хотя сам только пару кирпичиков перетащил. То есть нельзя сказать, что вообще никакой пользы не принес. Но и без него бы, думается, прекрасно справились. И всё же без Чебурашки не было бы этих мультфильмов.

Чтобы разобраться в этом парадоксе, необходимо для начала задаться вопросом: кто такой на самом деле Чебурашка? Мы ведь думаем, что знаем его, но, если разобраться, знаем мы не так уж много. В сущности — ничего. Кроме имени и даты рождения. Впрочем, и то, и другое — информация, мягко говоря, не вполне достоверная.

Имя Чебурашка придумал продавец, который нашел его в коробке с апельсинами. Дата вовсе взята с потолка: Эдуард Успенский однажды «подумал, подумал… и объявил, что день рождения Чебурашки — 20 августа». При этом в каком году и где конкретно Чебурашка появился на свет, остается неизвестным (но первая книга о нём вышла в 1966 году — и поэтому именно сегодня ушастый герой отмечает юбилей).

Вернее, появился на свет он, естественно, в России. И нигде больше, ни в какой другой стране появиться не мог (почему — подробно разберем далее). Однако в контексте его вымышленных похождений могут быть различные варианты. Он ведь все-таки откуда-то в той коробке был отправлен.

Существует теория, что Чебурашка прибыл из Израиля, но она, во-первых, не выдерживает никакой критики, а во-вторых, сам Чебурашка в одном из анекдотов слухи о своем еврейском происхождении решительно опроверг. Есть, конечно, и другие теории, но ни одна из них не подтверждена.

Несколько лет назад проводилось исследование общественного мнения на этот счет, и большинство респондентов на вопрос о происхождении Чебурашки тогда ответили, что тот определенно родом из России. Тогда как при ответе на другой вопрос — кем является Чебурашка в широком смысле — 75% заняли агностическую позицию.

Таким образом, по мнению россиян, Чебурашка — непознаваемый и неопознаваемый, но точно русский. Что уже кое-что объясняет. Но требует дальнейших изысканий. Так что идем дальше. И следующим шагом рассмотрим мультфильмы про Чебурашку в контексте советской анимации периода ее расцвета.

Мы тогда увидим, что многие произведения этого периода — наиболее знаковые притом — имеют некоторые общие паттерны. В частности, в них зачастую фигурируют персонажи конкретного мифологического архетипа. Волк из «Ну, погоди!», Карлсон, Винни Пух и так далее — все они, по сути, трикстеры.

Кто такой трикстер? Если коротко, это противоположность так называемого культурного героя. Плут и эгоист, отказывающийся подчиняться правилам, отделяющий себя от общества и решающий проблемы нечестными путями. А кто из персонажей мультфильмов про Чебурашку под указанные параметры подходит? Шапокляк.

Кроме того, в советской анимации к трикстеру нередко прилагается условно положительный персонаж — кто-то, как правило, миловидный и в целом бестолковый. Единственная функция такого персонажа — служить придатком к трикстеру, выгодно его оттеняя. Примеры — Заяц, Малыш, Пятачок, Вовка (хозяин попугая Кеши).

Чебурашка вроде бы тоже должен стоять в этом ряду. Но не стоит. Потому что его личность не подавляется харизмой трикстера, как это происходит с вышеперечисленными миловидными и бестолковыми персонажами. Совсем наоборот: под влиянием Чебурашки отпетая трикстерша Шапокляк переходит на светлую сторону.

Опять-таки: никаких видимых усилий Чебурашка для этого не прилагает. Перевоспитание осуществляется как будто бы само собой, без веских к тому предпосылок, между делом. При этом Шапокляк не меняет своего фирменного образа действий, продолжая совершать пакости, но уже из благих побуждений.

Тем не менее мы не сомневаемся, что столь радикальная перемена — заслуга Чебурашки. Поскольку где-то на уровне подсознания нам уже ясно, что Чебурашка с точки зрения мифологии — истинный культурный герой. То есть герой исключительно положительный и обладающий данной ему свыше способностью менять мир к лучшему. Как Прометей.

И это уже объясняет всё: и непознаваемость Чебурашки, и его загадочное происхождение, и всё остальное. Просто он — воплощение созидательной силы Вселенной. Поэтому ему не обязательно в соответствующих процессах физически участвовать. Но без него не будет ни домика друзей, ни детской площадки.

Чебурашка, вопреки недавним наветам, является олицетворением аполлонического начала, что подчеркивается на разных уровнях. На это указывает, среди прочего, и факт его обнаружения в ящике с апельсинами — фруктами ярко выраженно солярными. В то время как Шапокляк, очевидно, олицетворяет начало дионисийское.

Дионисийское начало — это хаос и разрушение, но в его взаимодействии с аполлоническим началом рождается великое, происходят существенные перемены к лучшему. Доказательство чему мы можем наблюдать на примере другой известной пары из культурного героя и трикстера — братьев Багровых.

Данила Багров же, кстати, тоже взялся фактически из ниоткуда: первый «Брат» начинается с того, что он будто бы вырастает из земли где-то посреди великой русской пустоты. И далее приступает к переустройству мира согласно собственным представлениям о том, что хорошо и правильно.

В одиночку у него это получается неидеально. Зато во втором фильме он, объединив усилия с братом-трикстером, добивается куда большего. А именно — действительно преображает мир, возвещая в финале новые правила его функционирования: «Сила — в правде». И преображение это мы до сих пор наблюдаем в реальности.

Ну а Чебурашка — тот же, по сути, Данила Багров, только маленький и ушастый. Из-за чего его может быть трудно воспринимать всерьез. Но подсознательно каждый носитель русского культурного кода сокрытую в нем созидательную мощь, накопленную поколениями русских людей, всё равно ощущает.

Отсюда — и шевроны с изображением Чебурашки, и всё остальное: как уже было сказано, по-настоящему большие свершения рождаются в результате взаимодействия созидательного и разрушительного начал. Отсюда — и общая неимоверная популярность Чебурашки.

Так кажущаяся пассивность Чебурашки оборачивается неудержимой пассионарностью. Где бы он ни оказался, рядом с ним всё тотчас приходит в движение: консолидируется общество, производится благоустройство, экологическая обстановка улучшается, равно как и криминогенная, решаются проблемы в сфере образования.

Именно с этим в первую очередь ассоциируется у нас Чебурашка — со стремлением к улучшению окружающего пространства. Которое, в свою очередь, является неотъемлемой частью того, что называется русской идеей. Вне зависимости от того, как это понятие трактовать, — по Владимиру Соловьеву, Николаю Бердяеву или Фёдору Достоевскому.

Кстати, о Достоевском: еще один персонаж русской культуры, с которым у Чебурашки имеются явно родственные черты, — князь Мышкин. Тот ведь тоже явился издалека, одинокий и никому не нужный, но быстро нашел себе друзей и принялся по мере сил и возможностей приводить мир в соответствие с идеалом.

Правда, существенных успехов не достиг, но в этом деле важнее все-таки не конечный результат, а изначальная мотивация. Если оная присутствует, то и результат приложится. Что и показывает пример Чебурашки, который, в отличие от князя Мышкина, не только человеческие души пробуждал, но и побуждал их к прямым действиям.

Тем самым Чебурашка фактически дополнил труды философов, пытавшихся ранее русскую идею сформулировать, простой, но важной мыслью: всеобщая нравственность, духовное возрождение и тому подобные вещи — это необходимо, но и про бытовые аспекты жизни не стоит забывать.

Собственно, развитие русской цивилизации, в каком бы направлении оно ни повернулось, всегда это подразумевало. Благодаря чему сегодня Россия окружена государствами, которые без России и государствами-то никогда бы не стали. Не говоря уже о наличии у них различных замечательных вещей вроде электростанций и центрального отопления.

То, что ныне эти страны по отношению к России настроены порой не вполне дружественно, может смущать. Но вовсе не говорит о том, что путь русского Чебурашки — путь добра, взаимопомощи и созидания — какой-то неправильный. Просто всегда нужно помнить: кто не хочет дружить с Чебурашкой, будет иметь дело с Шапокляк.