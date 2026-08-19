История Тамары, которая проработала в Old Baby Shop год, а после потери близкого была уволена, расколола пользователей соцсетей.

ИА Регнум

Петербургский бренд одежды Old Baby Shop, известный в соцсетях как «Самость», оказался в центре публичного скандала после истории своей сотрудницы Тамары. Девушка рассказала, что её уволили в день смерти дедушки, когда она попросила отгул. Владельцы бренда Анна и Иван Ланских заявили, что Тамара слишком поздно сообщила о невыходе и не нашла замену. Позже они извинились за резкие слова, но продолжили настаивать, что сотрудница нарушила рабочие договорённости.

История быстро разошлась по соцсетям: пользователи призвали бойкотировать бренд и завалили его негативными отзывами. Владельцы сообщили об угрозах и попытках уничтожить бизнес. Тамара в свою очередь обвинила их в новых нарушениях и обратилась к юристам. За несколько дней обычный конфликт сотрудницы и работодателя перерос в публичную войну и травлю.

«Если я выбираю свою маму и покойного деда, то я уволена»

Тамара проработала в Old Baby Shop почти год. По ее словам, за это время она не пропустила ни одной смены, брала дополнительные часы и обязанности. Ее дедушка последний год болел раком, из-за чего у мамы девушки началась депрессия.

О смерти дедушки Тома узнала незадолго до смены. Она написала руководству и попыталась найти замену, но сменщица выйти не смогла. После этого работодатель сообщил, что больше не хочет видеть ее в магазине.

Скриншот соцсети

Особенно ее возмутили слова работодателей о том, что она должна была заранее предупредить о смерти родственника и самостоятельно решить вопрос с заменой. «Дедушка скончался не вовремя, нужно было хотя бы за один день до начала смены», — пересказала Тома позицию работодателей в одном из постов.

Девушка также утверждала, что ей говорили о необходимости «свалить всё на маму», а сама она якобы «выбрала» родственников вместо работы.

После публикации истории пользователи начали массово критиковать Old Baby Shop. В Сети появились призывы бойкотировать бренд, а на его страницы и карточки магазина посыпались негативные отзывы.

«Поздно сказала»

Создательница бренда Анна Ланских записала видеообращение, в котором подтвердила увольнение Тамары. По ее словам, сотрудница предупредила о невыходе всего за 20 минут до смены: «Вчера мы уволили нашу помощницу. Уволили потому, что она не вышла на работу, сказала она об этом за 20 минут — у неё умер дедушка».

Анна объяснила, что из-за невыхода сотрудницы ей самой пришлось ехать в магазин и работать вместо нее. По ее словам, в тот день она должна была шить три-четыре вещи, чтобы успеть выполнить заказы, а после возвращения домой продолжила работу ночью. В видео Анна также заявила: «Хорошо, ты не можешь выйти. Хорошо, тебе мёртвые важнее, чем живые, найди тогда замену».

Анна также подчеркнула, что не считает себя родственницей или подругой сотрудницы, и поэтому не обязана относиться к ситуации по-дружески. Отдельно она рассказала о финансовых трудностях бизнеса и заявила, что ради уплаты налогов в этом году продала квартиру.

«Ещё мне что-то продать на похороны твоего дедушки?» — добавила Анна. По ее словам, она работает семь дней в неделю, тогда как сотрудники выходят примерно на 15 смен в месяц.

«Заплатят за каждый день боли»

17 августа Тамара опубликовала в Threads серию постов, в которых заявила, что не принимает извинений владельцев. По её словам, сначала ей хватило бы извинений, компенсации и признания ошибки, но после нескольких дней взаимных обвинений она решила «идти до конца».

«Если 4 дня назад мне бы хватило извинений, компенсации и принятия ошибки, то спустя столько мучений я буду идти до конца, чтобы они заплатили за каждый мой день боли и за каждое нарушение», — написала она.

Скриншот соцсети

Тамара сообщила, что ей предложили уйти по собственному желанию с выплатой одного оклада — 32 тысячи рублей. Она считает это попыткой откупиться минимальной компенсацией: «Они хотят откупиться самой меньшей компенсацией. Ведь если договор расторгнут они, то должны мне будут выплатить сильно больше».

Также Тамара заявила, что с ней связались другие бывшие сотрудницы, которые рассказали о похожем отношении. Она пообещала опубликовать их истории отдельно и обратиться с юристами в надлежащие органы.

Эскалация травли

Первые дни после публикации истории Тамары почти все комментарии были на её стороне. Пользователи писали слова поддержки, осуждали владельцев Old Baby Shop и призывали к справедливости. Однако по мере того, как конфликт набирал обороты, в обсуждениях стали появляться и другие голоса.

Часть аудитории начала высказываться против травли. Люди отмечали, что бойкот, угрозы и заваливание негативными отзывами уже не имеют отношения к трудовому спору. Появились призывы остановиться и дать сторонам разобраться в правовом поле.

Скриншот соцсети

По мере разрастания конфликта в комментариях появились и откровенно жестокие высказывания. Некоторые пользователи желали Анне смерти, писали о её похоронах и призывали к расправе. Такие сообщения уже не имели отношения к защите Тамары — это была агрессия ради агрессии, которую соцсети, как правило, лишь подпитывают.

«Сам не сможет видимо прийти на похороны Ани, кто работать иначе будет», — пишут в комментариях Ивану.

Сама Тамара на фоне поддержки продолжила эскалацию. Она отказывалась принимать извинения, называла заявления владельцев «бредом с температурой 39» и обещала «идти до конца». Владельцы в свою очередь тоже не останавливались. Они продолжали обвинять Тамару, называли ситуацию войной и заявляли, что их бизнес разрушен.

Позиции сторон

Редакция ИА Регнум обратилась к владельцам Old Baby Shop с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ Анна и Иван Ланских прислали текст, в котором изложили свою позицию.

Они заявили, что увольнения не было. По их словам, Тамара до сих пор числится в штате, и ей сразу предоставили отгул по семейным обстоятельствам и оплачиваемый отпуск на месяц. Владельцы утверждают, что не нарушали законов, а Тамара, наоборот, «прогуляла рабочий день и только после начала смены сообщила о смерти деда».

«Тома до сих пор работает у нас. Более того, Тома прекрасно знала, как работает механизм увольнения у нас. Если человек сильно «косячит» и нарушает наши договорённости — он уходит», — говорится в их сообщении.

Скриншот соцсети

Анна и Иван также извинились за резкие формулировки из первого видео, признав, что «повели себя недостойно». При этом они обвинили девушку в том, что она «сливала» их новые контакты во время травли.

«Да, мы такие! Немного сумасшедшие. Мы часто идем против морали, правил и общества. Это наши сильные качества, которые становятся минусом в социуме, где важно не выбиваться из стаи», — написали владельцы бренда.

От себя Иван добавил: «Если бы я был в лучшем положении, я бы точно сам всё оплатил и, возможно, даже пришёл на похороны».

ИА Регнум также обратилось за комментариями к Тамаре. Девушка ответила, что в настоящий момент воспользовалась помощью профессионалов: «Я сейчас работаю в правовом поле с юристами, больше не планирую никак публично высказываться по поводу этой ситуации. Мне это и так тяжело давалось».

Что говорит закон

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случае смерти близких родственников. К близким родственникам по семейному законодательству относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры (ст. 14 Семейного кодекса РФ).

Для оформления такого отпуска необходимо письменное заявление работника. В экстренной ситуации сотрудник может сначала уведомить работодателя устно или письменно, а заявление написать позже. Отсутствие на работе по причине смерти близкого родственника признаётся уважительным, поэтому увольнение за прогул по статье 81 ТК РФ (подпункт «а» пункта 6 части 1) в таком случае неправомерно.

Если работодатель отказывается предоставить отпуск или увольняет сотрудника, тот вправе обратиться в государственную инспекцию труда или в суд с требованием восстановления на работе, оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

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Тем временем история продолжает развиваться. В соцсетях выходят новые разборы конфликта, пользователи обсуждают действия обеих сторон, а к ситуации подключаются бывшие сотрудники бренда. Чем закончится конфликт и получит ли он продолжение уже в правовом поле, пока неизвестно.