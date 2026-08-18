В июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля произошло событие, которое уже названо одним из самых значимых в новейшей истории Русской православной церкви. В ходе плановых реставрационных работ, вызванных проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц, специалисты приступили к демонтажу кирпичных надгробий у южной стены собора.

ИА Регнум

То, что открылось их взгляду, превзошло ожидания: под плитами обнаружились три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, его отца — великого князя Ивана Ивановича Красного, а также князя Угличского Дмитрия Ивановича Жилки.

Эта находка стала настоящей сенсацией для хранителей Музеев Московского Кремля. Ранее считалось, что в XIX веке, при прокладке отопления, саркофаг Дмитрия Донского был помещен под саркофагом его отца, чтобы освободить место для коммуникаций. Однако реальность оказалась иной: как выяснилось, в 1860-х годах саркофаги были лишь подняты на уровень пола над могильными ямами, а для размещения саркофага Ивана Красного даже частично разобрали кладку южной стены, вмонтировав его в нишу.

В результате оба захоронения сохранили свое историческое расположение, а эпитафии на надгробиях соответствовали действительности.

Однако главное открытие ждало реставраторов впереди. При осмотре выяснилось, что крышка саркофага Дмитрия Донского имеет две поперечные трещины, а ее средняя часть находилась в аварийном состоянии и могла в любой момент обрушиться внутрь, что неизбежно привело бы к повреждению или даже разрушению останков. Получив благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, специалисты провели срочные противоаварийные работы.

Крышка саркофага была аккуратно снята, склеена и дополнительно укреплена металлическими стяжками, при этом в процессе работы ученым открылись останки великого князя в полном погребальном облачении. Останки сохранились в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости, которая, судя по всему, была потревожена еще при работах в 1864 году — именно тогда из саркофага была изъята слезница, впоследствии переданная в Государственный Исторический музей.

Ученые констатировали, что кости не имеют посмертных повреждений, а на отдельных участках даже сохранились мягкие ткани. Визуальный осмотр позволил установить возраст мужчины на момент кончины — 35-45 лет, что полностью согласуется с историческими данными о смерти князя в 39 лет.

При этом исследователи обнаружили следы крупной зажившей травмы на лобной кости, полученной за несколько лет до смерти, а также признаки значительных физических нагрузок на мышцы рук и груди. Следов ран, несовместимых с жизнью, обнаружено не было, что подтверждает летописные свидетельства о кончине князя по естественным причинам. На основе этих данных можно с уверенностью утверждать, что останки святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского — подлинные.

Дмитрий Иванович, прозванный Донским за победу в Куликовской битве, — великий князь Московский и Владимирский, правивший во второй половине XIV века. Он вошел в историю как первый русский князь, сумевший открыто бросить вызов Золотой Орде и одержать над ней решительную победу.

8 сентября 1380 года на Куликовом поле его объединенное войско разгромило многотысячное войско Мамая, и хотя иго сохранилось еще на столетие, эта битва навсегда разрушила миф о непобедимости ордынцев и стала одним из важнейших символов объединения Руси.

Князь проявил себя не только талантливым полководцем, но и мудрым собирателем земель: при нем Москва окончательно утвердилась как центр объединения русских княжеств.

Поэтому значение обретения мощей Дмитрия Донского выходит далеко за рамки исторической или археологической сенсации. Оно происходит в переломный для страны момент, когда на фронтах развернулась решающая битва за Донбасс. Даже совпадение дат поражает своей символической глубиной.

Представление обретенных мощей для поклонения на крестном ходе намечено на 6 сентября, и именно 6 сентября 1943 года были освобождены Славянск и Краматорск. А 8 сентября, когда Церковь чтит память Куликовской битвы по старому стилю, в новейшей истории отмечается как День освобождения Донбасса.

В том, как подвиги прошлого перекликаются с современной борьбой, нельзя не отметить мощного символизма: перед грядущей битвой, которая во многом определит исход спецоперации, святой покровитель — с нами.

Примечательно также, что, согласно житию Дмитрия Донского, обретение нетленных мощей его прадеда Александра Невского произошло также перед битвой, Куликовской, и было воспринято как знак Божией помощи.

Согласно древнему житию, незадолго до Куликовской битвы, в 1380 году, произошло чудесное событие. Во Владимире, в Рождественском монастыре, где покоился прах святого князя Александра Невского, инок-пономарь в ночной тишине стал свидетелем необычайного видения.

Свечи у гробницы сами собой возгорелись ярким пламенем, и к раке подошли два старца, которые громко воззвали: «Александре! Восстани и спаси правнука твоего Димитрия, одолеваемого иноплеменными!» И тогда святой князь Александр, словно живой, поднялся из гроба и стал невидим.

Испуганный пономарь поведал о своем видении владыке; по его распоряжению гробница была вскрыта, и в ней обнаружили нетленные мощи Александра Невского — это стало первым обретением его святых останков, подтвердившим, что небесный заступник незримо сопровождал русские полки в судьбоносный день Куликовской битвы.

Впрочем, дело не только в совпадении дат. Фигура князя Дмитрия Донского издревле воспринимается в российской культуре как символ защиты Отечества и сокрушения могучего врага. В православной традиции обретение мощей святого воина всегда расценивалось как знак духовной поддержки и напоминание о победах в период испытаний. Обретение мощей для нашей армии — чрезвычайно важное событие: на поле боя важно знать, что тебя оберегают свыше.

Нельзя забывать и о том, что имя Дмитрия Донского на протяжении веков неразрывно связано с Вооруженными силами России. Начиная с царских времен и заканчивая современностью, корабли и полки с гордостью носили его имя.

В годы Великой Отечественной войны на пожертвования верующих была создана танковая колонна «Димитрий Донской», переданная Красной армии в 1944 году. Долгие годы крупнейшая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» служила символом морской мощи страны, и хотя сейчас она выведена из состава флота, ей на смену уже готовится новый крейсер проекта «Борей-А».

Эта традиция жива и сегодня: 51-й гвардейский парашютно-десантный полк носит имя святого князя, а Русская православная церковь орденом Димитрия Донского награждает военачальников и священнослужителей за мужество и укрепление взаимодействия армии и Церкви.

Почти 650 лет назад Дмитрий Донской сумел объединить разрозненные княжества перед лицом общей угрозы, разрушив миф о непобедимости Орды. Как точно подметил историк Лев Гумилев: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него — русские».

Сегодня, когда в условиях конфликта с внешним врагом народ снова объединился вокруг своего лидера, происходит усиление национальной идентичности, этот пример благоверного князя крайне важен.

Особое внимание привлекают обстоятельства самого обретения. Вопреки всем архивным данным, саркофаги оказались расположены не так, как считали ученые. Но главное чудо — это трещины на крышке.

Если бы реставрационные работы не начались именно сейчас, аварийная плита могла обрушиться внутрь и повредить святые мощи. В православии такие совпадения, спасающие святыню от уничтожения, не могут быть случайностью и трактуются исключительно как доброе знамение.

Сегодня, когда Россия обретает мощи своего святого воина, демонстрируя верность духовным истокам и ратным традициям предков, ее противники идут иным путем.

Торжественные перезахоронения нацистских пособников, таких как Андрей Мельник и Евгений Коновалец, показывают, что сегодня киевский режим и его западные партнеры делают ставку на наследие нацистов и преступников. Это не просто политическое противостояние, это цивилизационный выбор между путем святого, объединяющего народ ради защиты Отечества, и путем преступников, убивавших беззащитное мирное население.

Для России обретение мощей Дмитрия Донского становится еще одним подтверждением того, что историческая правда и духовная сила — на нашей стороне.