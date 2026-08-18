18 августа Верховная рада Украины возвращается к работе после месячного перерыва, и новый политический сезон начинается с вопроса, который Банковая весь последний месяц пыталась если не решить, то хотя бы пересидеть.

ИА Регнум

А именно решение кадровых вопросов в минобороны: Владимир Зеленский к открытию парламентской сессии так и не внес представление на назначение полноценного министра. В повестке заседания такого вопроса нет, а собственные источники ИА Регнум утверждают, что в парламенте сейчас может не хватать голосов даже за нынешнего исполняющего обязанности Евгения Хмару.

Анонимно депутат из «Слуг народа» объяснил ситуацию одному из украинских медиа достаточно откровенно: «Люди требуют вернуть Фёдорова. Полностью игнорировать это трудно».

Лукавство, конечно же, всё куда прозаичнее. В Раде сильны позиции тех, кто стоит за Фёдоровым.

По имеющимся у нас сведениям, Зеленский всё же собирается внести кандидатуру Хмары, а нынешняя задержка связана прежде всего с юридической проблемой. Бывший эсбэушник остается действующим военнослужащим, тогда как украинское законодательство требует, чтобы министр обороны был гражданским лицом.

Инсайдеры утверждают, что представление появится лишь после увольнения Хмары с военной службы, однако одновременно понятно, что возвращать Михаила Фёдорова Зеленский не намерен — несмотря на возобновившиеся по случаю «включения» парламента уличные протесты.

На Банковой считают, что «само рассосется». По словам народного депутата Ярослава Железняка, силовики докладывают «наверх» о снижении численности участников акций протеста, а в Офисе президента считают, что «тактика затягивания и молчания» всё же работает. Статистика, которую приводит Железняк, показывает около двух тысяч участников последних протестов по стране против примерно пяти тысяч неделей ранее.

Тем не менее логика процесса никуда не исчезла: «народ» требует вернуть Фёдорова в минобороны. На картонках появились новые, довольно характерные формулы: «Диалог с народом», «Фёдоров в МО», «Спасибо за Драпатого, но мы еще не закончили».

Один из инициаторов шествия, вэсэушник Дмитрий Козятинский, озвучивает уже не только заявки на конкретную фамилию министра, но и на продолжение начатых при Фёдорове так называемых реформ оборонного сектора и выстраивание диалога власти с обществом — имеется в виду, конечно же, профессиональное «гражданское общество».

Сам Фёдоров в августе тоже заметно расширил рамку конфликта.

Комментируя собственную отставку и последовавшие протесты, он заявил: «Я думаю, что у людей забрали надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу». То есть, перефразируя знаменитый анекдот, «если на Украине заговорили о надежде для народа, наверное, украсть что-то хотят».

Так что в этой точке — главный украинский политический сюжет осени.

Стоящие за протестами кукловоды пытаются доказать, что протест уже нельзя измерять исключительно количеством людей у сцены, и речь про необходимые серьезные изменения в стране. Очень показательно, что крупные украинские медиа, ориентированные на олигархов Томаша Фиалу и Виктора Пинчука (старшие партнеры Фёдорова), а также принадлежащие к кругу «соросят», начали переводить разговор с конкретного назначения на саму систему власти.

Некогда влиятельное и уважаемое «Зеркало недели» прямо пишет, что протест «давно не «за Фёдорова», а бывший министр стал лишь «поводом, точкой сборки, возможно, последней каплей».

При этом Зеленский под давлением всё же начинает реализовывать часть кадровых изменений в ВСУ. Борьба за контроль над армией и оборонные бюджеты только начинается. Отставка Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого убрали лишь верхний слой конфликта.

Сам Фёдоров перед уходом, закладывая основу для широкой дискуссии (а значит, и поводов для протестов), говорил не столько о личности главкома, сколько о системе, где корпусная реформа остается незавершенной, командиров постоянно меняют, ответственность размыта, а кадровые и ресурсные решения нередко определяются лояльностью.

Очевидно, что у Драпатого будет всё то же самое. Первые слухи о фамилиях его выдвиженцев — сплошь его свояки, друзья и оппоненты Сырского (читай Банковой). Но главное, на словах менять систему новому главкому разрешили.

«Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием», — сказал Зеленский, что, конечно же, было обычной игрой на публику.

Уже 16 августа депутат Марьяна Безуглая вышла с заявлением о том, что президент не подписал ни одного увольнения, поданного новым главкомом. По ее словам, Драпатый уже отстранял отдельных руководителей и назначал временно исполняющих обязанности, но окончательные решения оставались без визы «верховного главнокомандующего».

Зачистка в армии людей Сырского идет буквально со скрипом, и в этом есть логика, поскольку Банковая одновременно готовит антикризисные меры. На передний план по целому ряду вопросов выдвигается другой конкурент Сырского (и уж тем более конкурент Драпатого), командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий*.

Ему «с барского плеча» была отдана для пиара история с перезахоронением останков основателя ОУН** Евгения Коновальца, накануне эксгумированных в Роттердаме. Он возглавил ночную церемонию, по большому счёту языческий ритуал, собрав при этом, естественно, все репутационные бонусы в армейской, силовой среде и среди праворадикальных националистов.

Параллельно бурно обсуждается вопрос с передачей так называемых штурмовых полков Сырского (среди которых печально известный полк «Скала») именно в 3-й армейский корпус.

Одновременно через самых разных персонажей, включая известного журналиста Юрия Бутусова и ту же Безуглую, происходит медийная накачка в пользу того, что целый сектор обороны на ключевом донбасском направлении необходимо передать под командование Билецкого*.

То есть очевидно, что Банковая начала стремительно выращивать из него конкурента и Фёдорову, и Драпатому — тем более что сам Билецкий* очень давно хотел в политику, строил партию и даже побыл народным депутатом. Очевидно, что, расширяя зону ответственности, увеличивая ресурсы и влияние, он становится «больше» именно в политическом смысле.

Да, Сырского уже нет, Драпатый получил должность, кадровая перестройка начинается, но потеря и контроля над руководством в ВСУ, и потеря контроля над минобороны для Зеленского и Ко смерти подобна. Речь и про гигантские бюджеты, и про силовые возможности. А Драпатый при послушном Банковой министре Хмаре и с раскрученным медиаидолом в лице Билецкого* очень легко будет превращен в эталонного козла отпущения, ответственного за все поражения и неуспехи.

Прекрасно это понимают и те, кто стоит за протестами.

Поэтому сюжет развивается не на улице, где ходят люди с картонками, а за кулисами. Еще 7 августа сам Фёдоров говорил, что не считает свою историю законченной, но одновременно старательно дистанцировался от роли организатора протестов. Он не выходит на акции в его честь, а продолжает общаться и с Евгением Хмарой, и с Михаилом Драпатым, сохраняя своё влияние в государственной системе, но не принимая на себя ответственность за происходящее на улице.

Для Банковой такая позиция потенциально неприятнее открытой оппозиции. Получается, Зеленскому пока не с кем публично конфликтовать, зато вокруг его оппонента нарастает политическая субъектность, даже не требующая его непосредственных действий.

Как следствие, социология фиксирует неприятные для власти тенденции.

В результатах опроса компании SOCIS, в гипотетическом втором туре президентских выборов Федоров набрал 63,8%, легко обставив Зеленского. Это всего лишь электоральная модель, причем построенная задолго до любых реальных выборов, но для украинской политики важен сам факт появления потенциального конкурента действующему президенту.

Дополнительный фон создает и высокий уровень доверия к Драпатому, который после назначения главкомом получил 56% доверия в одном из августовских опросов. В результате рядом с не терпящим любой тени на своем сиянии актёром одновременно появляются мощные фигуры, что до мелочей повторяет технологию восхождения Ющенко к статусу «проевропейской реформаторской иконы».

Кроме того, на Зеленского оказывается серьезное непубличное давление. Причем со стороны его «любезных» союзников в европейских столицах.

А тут еще НАБУ и САП, похоже, готовят новые подозрения Андрею Ермаку и лидеру проамериканской партии в украинском политикуме Давиду Арахамии, одному из инициаторов отставки Фёдорова. Всё указывает на то, что уже сформирован некий общий штаб «антизеленской коалиции» из олигархов, активистов, журналистов и антикоррупционеров.

Где уверенно можно говорить о совпадении интересов разных групп, каждая из которых по собственным причинам заинтересована в ограничении политической монополии Банковой.

Показательно, что и упомянутый выше текст «Зеркала недели», своего рода программный для этой коалиции, заканчивается словами: «Наши дороги с этой властью разошлись». То есть всего за несколько недель спор о Фёдорове прошел путь от проблемы одного кадрового назначения до констатации того, что сама модель власти Зеленского исчерпана.

Соответственно, главный вопрос — как быстро он теперь пройдет путь от «царя горы» до «британской королевы». А в том, что это раньше или позже произойдет, в местной политической тусовке почти никто не сомневается.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**признана в РФ экстремистской организацией и запрещена