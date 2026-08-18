На этой неделе Европа готовилась к передышке. Синоптики обещали, что адская жара наконец начнет отступать, унося с собой и дым лесных пожаров.

ИА Регнум

В Испании и Франции действительно стало немного легче. Однако стихия просто переключилась на другие страны. Пока одни регионы вздохнули с облегчением, огненный вал с новой силой обрушился на Бельгию, Великобританию, Хорватию и Грецию.

В Бельгии разгорелся пожар, который уже называют крупнейшим в новейшей истории страны. В заповеднике От-Фань, высушенном беспощадным солнцем за два с половиной летних месяца, пламя за считанные дни охватило площадь в три тысячи гектаров, уничтожив всё на своем пути.

Огонь подошел вплотную к границе Германии, вынудив власти эвакуировать около шестисот жителей приграничных бельгийских коммун. На немецкой стороне, в приграничном городе Моншау, власти также объявили частичную эвакуацию отдельных улиц из-за угрозы сильного задымления.

Ситуация оказалась настолько критической, что, по словам представителя властей Валлонии, пожарные были вынуждены просто позволить части территории выгореть, поскольку доступ к ней был заблокирован.

Не менее драматичные события развернулись в Великобритании. Национальный совет руководителей пожарных служб зафиксировал в Англии и Уэльсе уже более тысячи возгораний, что стало рекордным показателем.

«Это было самое большое количество лесных пожаров за всю историю наблюдений», — заявил председатель совета Фил Гарриган.

Страна, которую премьер-министр Энди Бёрнем в отчаянии назвал «пороховой бочкой», полыхает. В Стоурбридже, расположенном неподалеку от Бирмингема, пламя уничтожило 19 домов и повредило еще 18.

Глава британского правительства, потрясенный увиденным, признался: «Я никогда не видел ничего подобного в Британии — когда целый дом выгорает дотла и продолжает тлеть».

В Хорватии сильный ветер погнал стену огня на курортный город Омиш. Пламя «распространялось с молниеносной скоростью», заявил премьер-министр Андрей Пленкович, назвав спасение большей части города чудом.

Пожар вспыхнул поздно вечером в четверг в пригороде Омиша и быстро распространился, дойдя до самого центра города. По словам очевидцев, некоторым людям пришлось прыгать в море, спасаясь от пожирающего всё на своем пути пламени.

«Это был тотальный хаос, что-то невиданное. Такой силы ветер, такая скорость, такая температура… Горели даже голые скалы до самых вершин! Я никогда в жизни не думал, что такое возможно — чтобы на Омишской Динаре (возвышенность поблизости. — Прим. ред.) полыхал каждый куст. Абсолютно апокалиптичная сцена», — заявил местный житель Звонимир.

Более тысячи человек пришлось эвакуировать. Десятки людей пострадали, семеро находятся в критическом состоянии.

«Апокалипсис наяву. Было стойкое ощущение, что этот огонь нас просто поглотит», — рассказала жительница Омиша журналистам.

В Греции огонь добрался до популярных пляжей Халкидики, и около пятисот туристов, многие из которых были с детьми, пришлось экстренно эвакуировать по морю. По словам свидетелей событий, прямо на глазах на курорт надвигалась трехкилометровая стена огня, высота которой местами достигала 30 метров.

Береговая охрана задействовала всё, что было неподалеку — от скоростного пассажирского судна Speedrunner Jet до частных лодок и патрульных катеров. Людей забирали прямо с пляжа, потому что это был единственный безопасный путь спасения.

Даже Германия, привыкшая к более прохладному климату, не избежала бедствия.

В Хюртгенском лесу, где тушили масштабный пожар, работу спасателей осложнило эхо войны: из-за жара в лесной подстилке начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. В связи в этим почти две тысячи жителей деревни Гай были эвакуированы, а пламя подошло к их домам на расстояние всего 300 метров.

Посреди этого хаоса, окрасившего небо над Европой в багровые тона, западные СМИ предприняли очередную отчаянную попытку найти «стрелочника». Массовые задержания граждан во Франции и Испании с последующим обвинением их в причастности к пожарам симпатий у населения не вызвали, поэтому пришлось искать подальше.

Американский журнал Newsweek опубликовал материал, в котором назвал экстремальную жару и лесные пожары «неожиданным союзником» Владимира Путина. По версии издания, Россия «пожинает плоды» европейской засухи и лесных пожаров, хотя журналисты и признают, что она «не может ими командовать».

В представлении авторов этой теории проблема заключается не столько в климатических изменениях, о которых десятилетиями трубят ученые, сколько в том, что, помимо легендарного генерала Мороза, у России появился еще и майор Пожар. Остается только сожалеть, что с капитаном Очевидность авторы подобных теорий заговора так и не познакомились, он бы им точно помог разобраться, в чем причина европейских проблем.

Между тем, пока одни искали то ли заинтересованных, то ли виноватых, главная проблема Европы — засуха — продолжила наносить колоссальный ущерб.

По оценке нидерландского банка Triodos, экономика Евросоюза потеряет из-за жары и засухи около 180 миллиардов евро, что составляет целый процент от ВВП. Эта сумма практически равна всему прогнозируемому экономическому росту ЕС в этом году.

Особенно тяжелый удар пришелся по аграрному сектору. Ранее уже сообщалось о серьезных потерях урожая во Франции, Испании и Италии, ущерб от которых исчисляется миллиардами евро. Однако и в других странах Европы дела обстоят не лучше.

В Боснии, к примеру, фермеры с отчаянием констатируют: урожайность кукурузы упала более чем в четыре раза. Венгерский фермер Иштван, чьи поля расположены вдоль Дуная, подсчитал свои потери: «Я потерял почти 50% урожая в этом году, может дойти и до 70%. Все пропало. С тех пор как я начал обрабатывать эту землю, я никогда не видел такой катастрофы».

Обмеление рек — Рейна и Дуная — парализовало целые отрасли. Уровень воды в Дунае у Будапешта упал до катастрофической отметки в 15 сантиметров. Ситуация настолько необычная, что глава Венгерского велосипедного клуба Габор Деже Кюрти смог проехать на велосипеде по руслу от Будапешта до самого Ваца — больше 30 километров.

В связи с обмелением рек судоходство фактически остановилось: баржи могут нести лишь пятую часть своей обычной нагрузки. А для полной замены одной баржи по грузоподъемности необходимо 100-150 грузовиков. Чтобы полностью компенсировать парализованное речное судоходство, автодорожной инфраструктуре Европы не хватит мощностей.

В то же время у стихии нашлись и неожиданные бенефициары. Пока одни терпели убытки, другие сорвали джекпот. Продажи вентиляторов французской компании Groupe SEB выросли на 30%. Немецкий производитель насосов KSB заявил о всплеске заказов от фермеров, которым приходится добывать воду с больших глубин.

Также об увеличении продаж сообщили производители солнцезащитных средств, кондиционеров, бассейнов и прохладительных напитков.

Ситуацию усугубляет тот факт, что огромная часть ущерба, нанесенного жарой, пожарами и засухой, не была застрахована. По оценкам Moody’s, в прошлом году сильная жара обошлась экономике ЕС в 43 миллиарда евро, однако страховые выплаты составили лишь 500 миллионов.

Этот страховой разрыв — еще одна бомба замедленного действия, с которой Европе пока только предстоит иметь дело.

На сегодняшний день главная проблема для ЕС заключается в том, что принимаемые властями меры носят сугубо чрезвычайный характер, а обсуждаемые долгосрочные стратегии выглядят как разговоры в пользу бедных.

К примеру, в Венгрии решили построить на Дунае искусственный порог для поднятия уровня воды у АЭС «Пакш», однако гидрологи бьют тревогу в связи с этим проектом.

«Вы не создаете воду, углубляя реки», — предупреждает французский гидролог Тибаль Датри. По его словам, углубление русла может привести к падению уровня грунтовых вод, что лишь усугубит проблему в будущем. «В какой-то момент воды не останется даже для реки, которую углубили», — уверен ученый.

Схожая ситуация наблюдается и в сфере стратегических решений. К примеру, группа немецких министров хотела внести в конституцию ряд законов положения о необходимости адаптации к изменению климата и охране природы, однако правительство пока выступает против, называя предложения недостаточно проработанными.

Показателен скандал, возникший на прошлой неделе во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон вызвал на себя шквал критики после того, как журнал Paris Match поместил на обложку фото, на котором он рассекает на водном мотоцикле.

Скриншот Paris Match

«В разгар жары, когда Франция охвачена пожарами и многие французы не могут позволить себе поехать в отпуск, президент развлекается, катаясь на гидроцикле», — прокомментировал эту публикацию первый секретарь социалистической партии Франции Оливье Фор.

Его поддержал сенатор-коммунист Пьер Узулиас, который добавил, что предпочел бы видеть Макрона в пожарной машине.

И хотя рекордным этот год по пожарам пока не стал, он уже занял четвертое место по площади выжженных лесов. Еще в июле этот показатель превысил долгосрочные средние значения за 20 лет. По последним данным, опубликованным накануне, на данный момент в Европе выгорело уже более 600 тысяч гектаров территории.

Поэтому, хоть абсолютный рекорд установлен и не был, не нужно быть климатологом, чтобы заметить складывающуюся тенденцию. Пять последних рекордов по площади лесных пожаров в Европе были установлены с 2012 года, то есть за 14 последних лет.

Климат в Европе меняется, и не исключено, что это начало нового цикла. Малый ледниковый период, к примеру, с переменным эффектом длился около 500 лет. А предшествовавший ему малый климатический оптимум, то есть период относительно теплого климата в северном полушарии, продолжался примерно 300 лет.

В отличие от руководства ЕС, европейцы на местах прекрасно понимают, что облегчения в ближайшие годы ждать не приходится. Фермер из Венгрии Иштван мрачно замечает: «Засуха вернется в следующем году. Это тенденция. И мы мало что можем сделать».

Искать помощи больше не у кого: США на Европу обижены, а от российской помощи европейцы открестились сами. Проблема никуда не исчезнет, пока европейцы не начнут решать ее собственными руками, а не искать виноватых.