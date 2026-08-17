В минувшие выходные произошла очередная попытка массового прорыва мигрантов в Сеуту. Как и предупреждали министерство внутренних дел Марокко и испанские спецслужбы, новый штурм начался ровно в тот день, на который он и был назначен — 15 августа.

ИА Регнум

Призывы к переходу границы активно распространялись в социальных сетях. Однако на этот раз искателям европейского счастья не суждено было прорваться через границу.

Марокканские силы безопасности действовали решительно: они окружили группу мигрантов в холмах примерно в трех километрах от границы, применили водометы, слезоточивый газ, задействовали вертолеты, беспилотники и служебных собак. По данным марокканских властей, были задержаны около 300 мигрантов, в основном выходцы из стран Африки к югу от Сахары.

Судя по публикациям в СМИ, мигрантов действительно активно стимулируют к таким организованным штурмам границы через соцсети. В открытых и закрытых группах, а также чатах в самых популярных социальных сетях массово рассылают сообщения вроде «Братья, все могут въехать 15-го числа» или «Тем, кто хочет приехать 15-го числа, следует помолиться. Бог поможет им въехать».

Власти Марокко и тут стараются оказывать содействие, задерживая ответственных за такие призывы провокаторов. В последние дни были арестованы более 60 человек, подозреваемых в подстрекательстве и продвижении призывов к нелегальной миграции через интернет.

Очень много в эти дни говорится о том, что Марокко приняло все меры, чтобы не допустить повторения недавних событий. В этом ключе возникает закономерный вопрос: почему этого не было сделано в июле?

Всё чаще поднимается вопрос о том, что Рабат создает миграционные кризисы для давления на Мадрид, а затем помогает их урегулировать, чтобы добиваться своих целей. Эта стратегия, по мнению аналитиков, применяется уже не в первый раз.

По словам испанского журналиста-расследователя Хосе Баутисты, схема остается примерно одинаковой: сначала создается миграционный кризис, затем Марокко ведет переговоры с Испанией, причем это зачастую происходит непублично, а потом возникает еще один кризис на границе, но на этот раз марокканская сторона купирует его, позиционируя свои действия как единственное решение подобных проблем.

Некоторые заявления представителей Марокко лишь подкрепили эти подозрения. «Если Испания заявляет о готовности принять всех иммигрантов, почему мы заставляем людей перепрыгивать через заборы и бросаться в море? — задался вопросом министр юстиции страны Абдельлатиф Вахби в интервью испанскому агентству EFE. — Давайте откроем границы. <…> Если вы собираетесь их принимать, почему мы должны им препятствовать?»

На фоне этого высказывания кажется показательным, что в июле марокканские власти практически не препятствовали переходу более чем 70 тыс. человек, а в августе мобилизовали значительные силы, чтобы остановить гораздо меньшую группу.

Впрочем, далеко не все придерживаются подобной точки зрения, а сами власти Марокко и Испании ранее неоднократно отрицали какую-либо причастность марокканской стороны к кризису. «Нельзя с уверенностью утверждать, что в этом участвовало какое-либо государство», — отметил Риккардо Фабиани, директор по проектам в Северной Африке Международной кризисной группы.

По многочисленным свидетельствам журналистов, успевших побывать в Сеуте и пообщаться с прибывшими в нее нелегалами, среди них очень много легких на подъем молодых людей. Часть из них руководствовалась желанием найти лучшую жизнь, часть — жаждой приключений, а кто-то и вовсе отправился в путь просто за компанию.

Между тем профсоюзы пограничников утверждают, что испанское правительство проигнорировало их предупреждения за несколько недель до июльского штурма.

Агентство Reuters изучило шесть письменных заявлений и писем, направленных представителю национального правительства в Сеуте и начальнику полиции эксклава, с призывами обратить внимание на ситуацию с пересечением границы по морю и подготовиться к наплыву мигрантов, создав соответствующую инфраструктуру. Однако в результате меры так и не были приняты своевременно.

Несмотря на внешнее единодушие, которое страны ЕС продемонстрировали на совещании по Сеуте в начале августа, и жители эксклава, и попавшие в него нелегалы оказались в ловушке.

Спустя полмесяца после прорыва мигрантов с испанской стороны на границе всё еще сохраняется усиление, но Сеута в эти дни всё равно живет в страхе перед повторением июльского кошмара. В самом городе ситуация не просто остается удручающей — она ухудшается с каждым днем.

На территории Сеуты остаются до 12 тыс. мигрантов. В городе с населением чуть больше 80 тыс. человек это создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру.

В Сеуте всего одна многопрофильная больница, и она не справляется с наплывом пациентов. Мигранты живут на улицах в антисанитарных условиях, в городе уже начали распространяться болезни и инфекции.

Председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта характеризует ситуацию как «хаос» и «бомбу замедленного действия» с эпидемиологической точки зрения. «Пожилые люди с хроническими заболеваниями перестали ходить к врачу, потому что они больше боятся больницы, чем собственных болезней», — отметил он.

Медики фиксируют вспышки чесотки, случаи туберкулеза, ротавирусной инфекции. Врачи, работающие волонтерами, ежедневно принимают от 400 до 500 нелегалов, и эти пациенты не входят в официальную статистику.

Вдобавок ко всему среди приезжих начала распространяться неизвестная болезнь. «Мы наблюдаем инфекции с лихорадкой у многих пациентов-мигрантов, и мы не знаем причины. Они поступают в отделение неотложной помощи, и мы изучаем возможные причины. Происходит вспышка, и мы не знаем ни причины инфекции, ни способы ее передачи», — заявила врач отделения неотложной помощи.

Власти страны пытаются отрицать масштаб проблемы. Министр здравоохранения Моника Гарсия, посетившая Сеуту 16 августа, отвергла сообщения о коллапсе и назвала «несправедливой и ксенофобской» попытку связать миграцию с болезнями.

Однако свидетельства работающих на месте медиков выглядят убедительнее заявлений министра. Неслучайно и министра, и сопровождавшего ее главу Сеуты Хуана Хесуса Виваса местные жители встретили криками «Пора в отставку!» и «Убирайтесь отсюда!».

Городской глава между тем не отчаивается и пытается завоевать симпатию жителей, критикуя власти Испании. Он обвинил Мадрид в том, что его помощь ограничилась попытками приукрасить действительность и показать, что ситуация под контролем, в то время как на деле никаких реальных мер для помощи городу принято не было. Теперь Вивас пригрозил, что подаст в суд на центральную власть, если за следующие 30 дней не произойдет изменений к лучшему.

Санитарным кризисом дело не ограничивается, в Сеуте также наблюдается разгул преступности. В полицию ежедневно поступает около 200 вызовов по поводу драк и нападений. Известно как минимум о 15 случаях изнасилований, причем чаще всего его жертвами становятся женщины из числа мигрантов.

Они ищут убежища рядом с полицией, боясь выходить за пределы охраняемой зоны. Одна из девочек, говорившая по-английски, объяснила: они рядом с полицией, потому что, если они уйдут и перейдут дорогу, их изнасилуют.

По данным источников El Espanol в полиции Сеуты, многие жертвы не заявляют о преступлениях из страха, особенно несовершеннолетние.

В результате местное население запугано. Одна из жительниц Сеуты Тереса Пардо рассказала: «Мы чувствуем беспомощность. В супермаркетах дефицит, ограничения на продажу хлеба. Мне, 30-летней, приходится звонить родителям, чтобы они знали, что я безопасно добралась с работы».

Пока одни горожане отправляют детей на материк, другие создают отряды самообороны.

«Перцовые баллончики раскупаются мгновенно, как только поступают в продажу», — рассказал The Objective Хосе Даниэль Мендоса, владелец оружейного магазина. По его словам, поступает также много запросов на телескопические дубинки, электрошокеры и бронежилеты.

Любопытно, что, по словам хозяина оружейного магазина, за покупками приходят не только местные, но и представители силовых структур. «Полицейские и солдаты приходят покупать защитное снаряжение, потому что здесь до сих пор используют дубинки времен Франко», — заявил он.

Что же касается отрядов самообороны, то объединившиеся в них жители города патрулируют свои районы. «В лучшем случае можно наткнуться на кого-то, кто справляет нужду у входа в твой дом, и это один из способов предотвратить подобные инциденты», — объяснил один из местных.

Тем не менее горожане жалуются на рост числа драк, угроз и сексуальных домогательств. «Здесь проживает гораздо больше иммигрантов, чем говорят, и полиции просто невозможно справиться с этим хаосом», — уверяет участник отряда самообороны.

Пляжи, еще недавно служившие местом семейного отдыха, превратились в городки из шалашей, в которых живут нелегалы. В море они моются, стирают, справляют нужду, выкидывают мусор. Поэтому и пляж, и воды у берега сейчас больше похожи на помойку, чем на рекреационную зону.

«Вдоль пляжа длиной два километра стоят шалаши. Здесь и готовят, и спят, и справляют нужду. Семьи, которые тут живут, боятся выходить на улицу, особенно женщины», — описал ситуацию один из местных жителей.

В удручающем положении оказались и сами мигранты. Разумеется, никто их в Сеуту не приглашал, однако сами они утверждают, что от отчаяния решили податься в Европу — работы дома нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/nVvnA6NPw" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотни мигрантов из Марокко вышли на акцию протеста в испанском анклаве Сеута

В воскресенье сотни из тех, кто остается на территории эксклава еще с июльского прорыва границы, устроили в Сеуте стихийный протест на пляже Эль-Трамполин, требуя предоставить им убежище. Они держали испанские флаги и плакаты с надписями: «Мы не хотим возвращаться в Марокко» и «Мы тоже люди», скандировали: «Мы устали!» и «Нам нужно решение!».

Силы правопорядка перекрывают дороги и не пускают нелегальных мигрантов вглубь городских кварталов, вынуждая их жить на пляже. При этом многие из них не взяли с собой ничего в дорогу. Всё это создает потенциально очень опасную ситуацию: в прибрежной зоне скапливается многотысячная армия голодных и озлобленных людей, и ничего хорошего городу это не сулит.

Один из мигрантов Аюб Эль-Арруд рассказал: «Мы спим у моря, в холоде и с ужасными запахами. Мы очень страдаем. Полиция не дает нам пройти в центр города».

При этом, несмотря на все лишения, оставшиеся в Сеуте мигранты не намерены возвращаться обратно. Мохаммед Уанзар заявил: «Когда я ступил на испанскую землю, я почувствовал, что родился заново. Я лучше умру, чем вернусь». По его словам, в Марокко при средней месячной зарплате в 3 тыс. дирхамов (324 доллара) невозможно ни приобрести жилье, ни создать семью.

События последних дней показали, что, как бы ни старались изобразить единство и решимость в Евросоюзе, в сложившейся ситуации всё зависит от воли Марокко. Именно Рабат решает, когда граница открыта, а когда закрыта.