Каждый день в соцсетях мы видим тонны негатива — конфликты, ссоры, слезы, жалобы. Ситуации разные, но все они объединяются одним — участники всегда успевают включить камеру в самый интересный момент, чтобы поделиться ситуацией с подписчиками. И в какой-то момент начинаешь замечать, что этих ситуаций, похожих друг на друга как две капли воды, становится слишком много.

ИА Регнум

Действительно ли наше общество стало настолько конфликтным, или все эти подростки, блогеры и бренды просто зарабатывают на том, что выводят вас из себя?

Пятнадцатилетний пересъемщик

В лифте торгового центра происходит сцена, от которой у случайных попутчиков вытягиваются лица. Парень, не обращая ни на кого внимания, включает громкую связь и начинает обсуждать с «другом» мужского пола пикантные интимные подробности вчерашнего вечера и безнадежно испорченные отношения.

Лифт забит людьми, которые явно в недоумении от происходящего. И их реакцию снимает камера, включенная заранее. В этот момент собеседник на том конце провода просто играет роль, а пассажиры лифта — невольные зрители.

Подростку, устроившему перформанс, пятнадцать, и его аккаунт — конвейер по пересъему вирусных негативных трендов. Основной контент — постановочные «позорные» ситуации в публичных местах. Он не изобретает ничего нового, а копирует те ролики, которые уже разошлись по западным и российским соцсетям.

И эта ситуация в лифте не исключение. Аналогичные ролики гуляли по соцсетям задолго до видео, снятого этим парнем, и зарубежные, и снятые российскими подростками. Механики разные — кто-то истерически смеется, чтобы спровоцировать окружающих, кто-то задерживает лифт, чтобы якобы подождать товарищей, которые медленно идут один за другим, кто-то также выбирает провокацию интимными разговорами.

И в этом и заключается стратегия «пересъемщика» — он не придумывает, а адаптирует, выбирая темы, которые гарантированно вызовут эмоции, и ролик «залетит».

И в свои пятнадцать лет он уже четко понимает алгоритмическую механику соцсетей — чем больше негативных комментариев, тем выше охват, тем заметнее аккаунт. И его абсолютно не смущает собственное унижение — даже наоборот, это часть «рабочей схемы».

И это не единичные шалости скучающих школьников, а часть огромного явления, которое Оксфордский словарь в 2025 году назвал «словом года» — рейджбайт (от англ. rage — «гнев» и bait — «наживка»).

За год частота его употребления выросла втрое, соцсети превратились в фабрику по производству гнева, и за этим стоят не только блогеры, но и алгоритмы, рекламодатели и, конечно, борьба за внимание.

Что такое «рейджбайт» и почему он работает

Рейджбайт — это контент, намеренно созданный, чтобы вызвать у зрителя гнев, раздражение или возмущение. В отличие от кликбейта, который обманывает ожидания, обещая сенсацию и не давая ее, и от хайпа, который просто подстраивается под существующую повестку, рейджбайт — это осознанная провокация.

Автор специально делает или говорит то, что бесит аудиторию, чтобы запустить волну комментариев, споров и пересылок. Алгоритмам соцсетей всё равно, позитивная реакция или негативная. Любой комментарий повышает охваты, поэтому платформа считает публикацию «вовлекающей» и продолжает ее показывать всё большему количеству людей.

Так рождается «экономика гнева» — просмотры и комментарии конвертируются в монетизацию через партнерские программы, рекламные интеграции и спонсорские контракты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/xLWeKexPE" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Разговор в лифте

Американская инфлюенсер Винта Зесу — один из самых известных примеров того, как злость превращается в доход. Она заработала около 150 тысяч долларов за год, публикуя ролики, специально рассчитанные на хейтеров.

Ее стратегия строится на образе самовлюбленной модели, которая жалуется на «слишком красивую внешность». Зесу открыто признает: «Каждое мое видео с миллионами просмотров — это результат хейтерских комментариев».

Сегодня этим приемом пользуются тысячи блогеров по всему миру. Всех производителей такого контента объединяет то, что они точно знают: злость зрителя приносит просмотры.

«Пополамщики»: как постановочные ссоры на свиданиях захватили соцсети

Один из самых живучих и массовых рейджбайт-трендов в русскоязычных соцсетях — так называемые «пополамщики». Суть его проста: девушка снимает на камеру сценку, в которой ее парень или парень с сайта знакомств предлагает разделить счет пополам после свидания, после чего разгорается конфликт.

Иногда сюжет разворачивается наоборот: парень унижает девушку за траты, внешность или «неправильное» поведение. Но в любом варианте — это постановка.

Примеров — сотни, и все они как под копирку. Вот типичный диалог из ролика, где парень «не знает», что его снимают:

— Тебе понравился вечер? Вкусно было?

— Да.

— Такая счастливая, довольная. Я предлагаю продолжить вечер у меня.

— Нет, я хочу домой.

— Почему? Это так грустно…

— Я что, должна за тарелку салата сразу с тобой спать?

— Тебе самой не стыдно? Ты отняла мое время! Я мог бы и другую пригласить!

Или другой сюжет: парень за кадром оскорбляет девушку, которая снимает себя с кофе: «Опять свою ерунду снимаешь на ноль просмотров? Что, твои два подписчика сильно обрадуются этому видео?».

Есть и ролики, где девушка наряжается, а парень встречает ее словами: «Привет, а ты куда так вырядилась? Ну ты на себя посмотри — грудь наружу, надухарилась, собралась мужиков к себе притягивать».

Ещё один формат — голосовые сообщения после «свидания»: «Слушай, меня беспокоит один момент — мы с тобой вчера посидели в кафе, но если ты решила, что это благотворительный ужин за мой счет, то нет. У тебя духи стоят тысяч тридцать. Итого с тебя 241 рубль, можешь перевести по номеру из анкеты. Жду до вечера, потом будем разговаривать по-другому».

Абсурдность таких сообщений зашкаливает, но именно на нее и клюют. Все эти видео сняты по одной и той же схеме. Камеру девушка включает заранее так, чтобы в кадр попадало ее лицо и реакция. Парень якобы «не знает», что его снимают, но реплики произносит идеально четко, не перебивая и не выходя из образа.

Зритель, как правило, не анализирует, а реагирует: комментарии заполняются возмущением «Какие же мужчины/женщины ужасные!», и алгоритмы это подхватывают.

Тренд пришел из западного сегмента — там еще несколько лет назад вирусились ролики «split the bill prank» (кто-то намеренно создаёт неловкую ситуацию, предлагая разделить счет, хотя этого не предполагалось) и «свидание «пятьдесят на пятьдесят», где блогеры разыгрывали похожие сценки.

В Россию он докатился с задержкой и адаптировался под местные реалии: дешевое кафе вместо ресторана, голосовые сообщения после свиданий, споры о «настоящем мужчине».

Причем тренд стал настолько массовым, что его начали использовать даже бренды. В комментариях к подобным роликам или в самих видео стала мелькать реклама дешевых духов с маркетплейсов: парень-абьюзер в кадре между оскорблениями вдруг говорит «как вкусно ты пахнешь, духи стоят тысяч сорок», и в этот момент зритель видит название продукта, и пояснение — это дешевые духи с маркетплейса, но пахнут как нишевая парфюмерия. Это нативная реклама, встроенная в конфликт.

Как отмечают маркетологи, война полов — это самый продающий контент в интернете.

Проблема в том, что постановка стирает границу между реальностью и фейком. Зритель, пролистывающий десятки таких роликов, начинает верить, что «все свидания такие», «все мужчины жадные» или «все девушки меркантильные».

И это только усиливает конфликт полов и формирует искаженное представление о нормах отношений. И когда выясняется, что очередной вирусный скандал был постановочным, разочарование не отменяет уже нанесенный вред — клише закрепилось.

Лента злит — и это не случайно

Массовость рейджбайта уже меняет то, как мы воспринимаем реальность, отношения и самих себя.

Когда срежиссированные скандалы подаются как подлинные истории, у аудитории формируются ложные представления о норме. Десятки роликов, где свидание заканчивается требованием «скинуться пополам» или оскорблениями, заставляют верить, что так происходит в жизни каждого.

Люди могут ни разу в жизни не встретить подобного в реальности, но когда этим заполнены все рекомендации в соцсетях, настоящие отношения начинают казаться исключением, а параноидальные ожидания — обоснованными.

Алгоритмы, фиксируя, что пользователь проводит время за просмотром таких роликов, подкидывают еще больше аналогичных. Человек попадает в воронку: чем сильнее раздражается, тем больше вовлекается и видит больше такого контента. В результате — ощущение опустошенности, тревога и чувство, что мир вокруг ужасен.

Психологи предупреждают, что такой контент, помимо гнева, отвращения, разочарования и безнадежности, может приводить к эмоциональному выгоранию. Повторяющиеся воздействие провокационного контента вызывает хронические стрессовые реакции, эмоциональное истощение, повышенную тревожность, депрессию и гипербдительность по отношению к конфликтам.

Подобный негативный вирусный контент почти всегда строится на социальных противоречиях: гендерных, классовых, поколенческих. «Мужчины скупые», «женщины хотят денег», «подростки неадекватны» — такие тезисы, подаваемые через сценки, разводят людей по углам, обсуждение в комментариях превращается в войну лагерей.

Порой последствия такого вирусного негатива выходят далеко за пределы комментариев и лайков. В апреле 2026 года британский город Эпсом захлестнула волна протестов после того, как женщина заявила об изнасиловании группой мужчин.

В соцсетях мгновенно разлетелся слух, что нападавшие — мигранты. Возмущенные жители вышли на улицы и разгромили местный отель, ошибочно решив, что там живут мигранты.

Полиция провела тщательное расследование и выяснила: преступления не было. Женщина получила случайную травму головы после ночной прогулки и сделала «запутанное заявление». Но к тому моменту видео посмотрели сотни миллионов человек. И этот выдуманный ради лайков ролик привел к реальному насилию.

Сегодняшняя мода на негатив — не случайность и не «испорченность» отдельных блогеров. Это логичный продукт алгоритмов, которые вознаграждают любую вовлеченность, и им неважно, хороший это контент или нет, правда это или ложь.

Пока платформы считают гневные комментарии таким же сигналом, как и лайки, производители «приманок для ярости» будут множиться, а блогеры — копировать друг друга, снимая одни и те же сцены.

И в итоге соцсети превращают мир в уродливый симулякр, который люди начинают принимать за реальность. И пока они злятся на этот придуманный мир в комментариях, кто-то монетизирует этот гнев.