Ночью и утром 16 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области.

ИА Регнум

В столице Украины ракеты «отработали» по объектам в Оболонском и Голосеевском районах. На местах прилётов зафиксированы крупные пожары. По оценкам военных экспертов, по Киеву было выпущено не менее шести ракет.

Среди поражённых объектов — промышленное предприятие ООО «Файер Пойнт», которое выпускало комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго».

Также удар пришёлся по предприятию КИЕВ-111 (ООО «Укрдефенс Кампани»), производившему компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотников-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

Российские подразделения в приоритетном порядке поражают предприятия, продукция которых представляет для нас прямую угрозу. После ударов эти объекты выведены из строя, что существенно ограничивает возможности противника по перехвату российских дронов и нанесению ударов по нашей территории.

В Кременчуге поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти. Уцелевший резервуарный парк продолжал использоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа, в том числе топлива, поставленного западными странами. Уничтожены оставшиеся резервуары. По оценкам, по городу было выпущено не менее трёх ракет.

В Кривом Роге поражены металлургический комбинат и крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «ArcelorMittal Кривой Рог», а также завод «Кривой Рог Цемент», производившие стальной прокат для изготовления вооружения и военной техники. По этому направлению зафиксировано не менее двух ракетных ударов.

Стратегические предприятия, многие из которых сохранялись ещё с советского периода, выводятся из строя. Горят резервуары крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, металлургические комбинаты, военные производства и сталепрокатные мощности. Восстановление таких объектов в короткие сроки практически невозможно.

Это затрагивает как военную промышленность, так и экономику Украины в целом. ВС РФ проводят настоящую деиндустриализацию Украины — для перспектив её развития это смертельно.

Командование ВСУ было вынуждено вновь признать абсолютную неэффективность своих систем противовоздушной обороны. Все баллистические и сверхзвуковые ракеты поразили намеченные цели. Украинская ПВО демонстрирует неспособность перехватывать российские баллистические ракеты, поэтому публикацию ежедневных сводок воздушных атак противник больше не ведет.

Ни западные комплексы, ни собственные решения не обеспечивают эффективной защиты. Наши крылатые ракеты, авиабомбы и беспилотные летательные аппараты работали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также в районах Донбасса и Новороссии.

В порту Одесса уничтожен очередной сухогруз. Российские силы продолжают удерживать морскую блокаду.

В Чернигове и Черниговской области «Герани» ликвидировали склад с беспилотниками, газораспределительную станцию в Радомке, подстанцию в Городне и место хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА в Пекуровке.

В Доброполье четырьмя авиабомбами ФАБ-500 поражён пункт управления беспилотниками ВСУ. В Харьковской области за последние часы артиллерия уничтожила 15 пунктов управления БПЛА.

Российские силы продолжают наращивать огневое давление. Противник вынужден признавать рост интенсивности ударов и увеличение числа применяемых баллистических ракет и беспилотников. Перевес в огневой эффективности сохраняется на стороне российских войск.

Ночные и утренние удары 16 августа затронули сразу несколько ключевых направлений. Каждый такой удар сокращает ресурсную базу противника. Производственные мощности уменьшаются, топливные запасы уничтожаются, логистические цепочки нарушаются.

Российские подразделения продолжают методичную работу по снижению военного и промышленного потенциала Украины, последовательно выводя из строя объекты, обеспечивающие как ведение боевых действий, так и функционирование экономики.