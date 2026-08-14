15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялись российско-американские переговоры на высшем уровне. Спустя год можно подвести итоги того, что дала эта встреча и как развивались события после неё.

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча стала самым заметным дипломатическим событием прошлого года. Однако уже вскоре стало ясно, что российская сторона изначально не строила расчётов исключительно на заявлениях американских политиков. Москва получила определённые дипломатические преимущества, продолжая при этом добиваться результатов на фронтах специальной военной операции.

Переговоры не принесли того эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне. При этом интересы России затронуты не были. После Анкориджа единство НАТО оказалось заметно подорвано, а разговоры о дипломатической изоляции Москвы на Западе практически сошли на нет. Российские войска на этом фоне продолжали наступать и освобождать населённые пункты Донбасса.

Встреча на Аляске подтвердила, что в российской политике окончательно завершилась эпоха доверия к Западу. Подход, при котором дипломатические контакты ведутся параллельно с военными действиями, а не вместо них, показал свою обоснованность.

Провал американских ожиданий

Отсутствие заметного прогресса по итогам встречи в Анкоридже оценивается как неудача именно американской дипломатии. Россия свою позицию не меняла и взятые на себя обязательства выполняла — так же, как это было во время переговоров в Стамбуле. Соединённые Штаты, напротив, не смогли договориться ни с Украиной, ни с европейскими союзниками.

Вашингтон придавал встрече большое значение. Событие активно освещалось в мировых СМИ, американские эксперты говорили о дипломатических успехах. Президенты действительно достигли определённого понимания. Однако уже через месяц американская администрация начала дистанцироваться от принятых на себя обязательств.

Впоследствии выяснилось, что США не смогли реализовать то, что обещали: оказывать серьёзное давление на союзников по НАТО было затруднительно.

Руководитель Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин называет саммит в Анкоридже прорывом для России: «Вообще Анкоридж — это был огромный прорыв. Потому что Соединённые Штаты Америки фактически подписались под теми условиями, которые выдвигала Москва. Преимущество у Путина. Он получил многое и не дал американцам по большому счёту ничего. Российские войска продолжают наступление, продолжают освобождение городов Донбасса».

Данилин также подчеркнул изменение подхода к западным обязательствам:

«И ещё одна очень важная составляющая. Встреча показала, что эпоха доверия к Западу осталась в прошлом. Россия будет выполнять взятые на себя обязательства только после того, как это сделают США».

Стратегия России

Подход президента России к отношениям с новой американской администрацией строился на простой логике: готовность к разговору есть, но доверие на слово отсутствует, односторонние шаги исключены. Рассчитывать на резкий разворот в отношениях после одной встречи было бы наивно. Российский лидер продемонстрировал открытость и конструктивный настрой, но при этом не поступался национальными интересами.

Год, прошедший после Анкориджа, подтвердил правильность решения разделить дипломатический и военный треки. Переговоры велись отдельно, специальная военная операция продолжалась.

За это время Соединённые Штаты неоднократно меняли подходы: направляли представителей в Россию, угрожали новыми санкциями и поставками оружия, передавали разведданные Украине, продавали Европе вооружение для Киева. Россия в это же время продолжала освобождение Донбасса и существенно увеличила масштаб ударов по украинским объектам.

Политолог Илья Ухов оценивает переговоры как дипломатическую победу: «Очевидно, что Анкоридж стал крупной политико-дипломатической победой Путина. Именно по итогам саммита началось мощное брожение в стане европейских союзников США. Брюссельская бюрократия всерьез начала опасаться нового передела мира и закрепления сфер влияния, что серьезнейшим образом поколебало евроатлантическую солидарность.

Важно отметить и другой момент — Вашингтон, конечно, не перестал поддерживать киевский режим, однако объем и характер содействия кардинально изменились. США вышли из программ прямой безвозмездной помощи Украине, которая при Байдене лилась в Киев широкой рекой. Теперь всё за деньги (причем европейские) и при определенных довольно жёстких условиях».

По его оценке, основные события по-прежнему разворачиваются на полях сражений:

«Основные события по-прежнему разворачиваются на полях сражений в Донбассе и Новороссии. Именно там наши войска наращивают давление на киевский режим, освобождая всё новые и новые населённые пункты на наших новых территориях».

Итоги через год

Спустя двенадцать месяцев после встречи в Анкоридже можно констатировать: Россия не пошла на уступки по принципиальным вопросам. Украина за это время стала слабее, Запад — более разобщённым.

Достижение целей специальной военной операции стало ближе, киевский режим испытывает нарастающее давление, Соединённые Штаты оказались вовлечены в новые конфликты и противоречия с Европой, а европейские страны столкнулись с экономическими и политическими трудностями.

Решение западных стран и Киева затягивать процесс и пытаться добиться военного преимущества сработало против них самих. Российская сторона не позволила переписать итоги Анкориджа под украинские условия. Дипломатия рассматривается как инструмент для заключения мира на приемлемых для России условиях, а не как способ отсрочки военных действий. После встречи интенсивность ударов по Украине только выросла.

Европейские спекуляции

С момента встречи в Анкоридже сопоставимого по резонансу международного события не было. Поэтому тема возможных переговоров с российским руководством по-прежнему используется европейскими политиками.

Несмотря на сохраняющуюся враждебность к России, отдельные представители ЕС периодически заявляют о планах наладить диалог с Москвой. Такие заявления нередко служат лишь инструментом привлечения внимания к собственным фигурам.

Политолог Данила Гуреев считает, что российский лидер решил сразу несколько задач: «Действия Владимира Путина в Анкоридже в прошлом году были тонкой дипломатической игрой, которая была рассчитана на долгосрочную перспективу. Первая цель — понять, что можно ждать от американской администрации.

Владимир Путин даже перевыполнил эту задачу: теперь Трамп не поддерживает Украину так, как это было при Байдене. Также огромным достижением Анкориджа было раздробление НАТО. Мы сами видим, как между США и Евросоюзом был вбит определенный кол, который разделил эти государства, этот блок, на несколько подчастей».

Год, прошедший после переговоров на Аляске, подтвердил устойчивость выбранной Россией линии. Дипломатические контакты не подменяли собой военные действия, а шли параллельно с ними. Российская сторона сохранила принципиальные позиции.

При этом западные страны столкнулись с внутренними разногласиями, а Украина продолжила терять территории и ресурсы.

Встреча в Анкоридже остаётся ключевым дипломатическим эпизодом последних лет, последствия которого продолжают проявляться.