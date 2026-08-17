Израильский 48-летний правый рэпер и активист Йоав Элиаси, известный под сценическим псевдонимом Хацель (Тень), оказался в центре крупного скандала.

ИА Регнум

По данным полиции Тель-Авива, отреагировавшей на журналистское расследование, музыкант, являвшийся по совместительству командиром добровольческой дружины, подозревается в превышении должностных полномочий, коррупционных связях и конфликте интересов.

И хотя это далеко не самый серьезный скандал в биографии музыканта с улиц, он может переполнить чашу терпения израильских силовиков. Тем более что высокопоставленный защитник Хацеля пока не спешит ему на помощь.

Из музыки — на улицу

В израильской музыкальной индустрии Элиаси считается одной из самых токсичных фигур.

Еще в конце девяностых рэпер прославился провокационными публикациями и заявлениями в адрес представителей ЛГБТ*-сообщества, арабов, беженцев, а также израильских левых, феминисток и центристов. Всех их он считал источниками проблем еврейского государства и пятой колонной.

Вместе с музыкантом Коби Шимони (Subliminal) они транслировали в массы идеи националистического и консервативного толка, призывая уличную молодежь «вернуться к корням» и не поддаваться негативным политическим веяниям.

Хацель какое-то время пытался уравновешивать обличительную риторику бытовыми темами — высокодуховные и патриотические треки соседствовали с композициями о трудных подростках, взрослении, беззаботной жизни и тусовках. Однако со временем политическая деятельность стала перевешивать творческую.

Рэпер превратился в профессионального уличного активиста и вожака правой молодежи. Здесь его талант развернулся в полной мере.

В 2014 году Элиаси организовал налет на антивоенный митинг в Тель-Авиве, в 2016-м публично агитировал за освобождение Эльора Азарии, расстрелявшего раненого и безоружного палестинца в Хевроне. А годом позже инициировал кампанию интернет-травли израильских левых НКО, которая довольно быстро перетекла в погромы.

«Защитник ортодоксов»

К началу 2020-х годов Хацель стяжал славу одного из самых ярых защитников «традиционных израильских ценностей» — в его собственном их понимании.

Вокруг него сформировалась отдельная субкультура — так называемые «Львы Тени», молодые активисты, в том числе ультраортодоксы-харедим, которые преследовали в интернете «врагов отечества», публиковали в их адрес коллективные угрозы и распространяли компромат. Кампании нередко заканчивались нападениями и массовыми драками.

Изменились и акценты в творчестве Элиаси. Рэпер стал создавать всё больше треков, посвященных «священной войне» Израиля с внутренними и внешними врагами, где грозил оппонентам небывалыми муками и карами, а в 2025 году выпустил несколько композиций с выраженным религиозным и консервативным подтекстом.

При этом сам Хацель в интервью неоднократно называл (и продолжает называть) себя «кошерным рэпером» и «защитником ортодоксов», намекая, что имеет больше общего с израильскими харедим, чем кажется на первый взгляд.

Козырял он и своим происхождением — часть его семьи принадлежала к ашкеназской общине, а часть — к мизрахи. Таким образом он подчеркивал, что вырос на стыке противоборствующих общин и «впитал лучшее от обеих».

Благодаря близости к правому лагерю его политическая карьера также со временем пошла в гору. Войну с ХАМАС 2023 года Элиаси воспринял как шанс подтвердить верность идеалам не только словом, но и делом. А потому довольно быстро собрал по улицам Тель-Авива собственную дружину из скучающей молодежи.

Со временем добровольческое формирование переродилось в полноценный полицейский отряд быстрого реагирования и поступило на баланс полицейского управления по Тель-Авивскому округу.

Интересно, что своим подразделением Элиаси распоряжался весьма своеобразно, подчас выбирая сторону по собственному усмотрению. Например, во время массовых протестов харедим против армейской реформы в начале 2026 года подчиненные Хацеля препятствовали разгону митингов другими полицейскими отрядами. А некоторые дружинники, предусмотрительно переодевшись в штатское, даже вступали в драки с коллегами.

Дело John Doe

Несмотря на то, что Хацель постоянно попадал в скандалы, даже уже будучи работником охраны правопорядка, ему многое сходило с рук. Не в последнюю очередь — благодаря дружбе с нынешним министром нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, которая продолжается как минимум с 2014 года.

Именно Бен-Гвир — сначала как лидер ультраправого лагеря, а после и как министр израильского правительства — поддерживал и раскручивал Элиаси, превращая его в одну из ключевых медийных фигур консерваторов. По его протекции уличный активист получил в 2024 году символическое звание инспектора (аналогичное капитану) и встал вровень с кадровыми полицейскими.

Тем не менее даже влияние патрона оказалось не безграничным. В начале августа 2026 года Элиаси был внезапно отстранен от должности командира отряда реагирования по личному приказу генерального инспектора полиции Дани Леви. В качестве причины упоминались «многочисленные случаи злоупотребления служебным положением». При этом сам Хацель настаивает, что попросился в отставку по собственной инициативе — до выяснения обстоятельств.

Поводом для серьезных разбирательств, судя по всему, стало журналистское расследование израильской газеты «Гаарец». В материале, основанном на свидетельствах и аудиозаписях, сообщалось, что Элиаси в течение как минимум года, с февраля 2025 года по февраль 2026 года, оказывал протекцию ночному клубу John Doe на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве.

Он использовал связи в полиции, чтобы добиваться более мягкого отношения к заведению после инцидентов с применением в нем насилия, а также, по некоторым данным, давить на конкурентов. Объект для «крышевания» был выбран неслучайно: частью акций клуба (не менее 8%) владеет брат рэпера Итамар Элиаси. Среди совладельцев есть и другие персоны, близкие к Хацелю, и суммарный пакет их акций составлял не менее 35%.

У рэпера были трения с Ювалем Голдиаком, одним из совладельцев развлекательного комплекса, частью которого является клуб. Последний ранее пытался в судебном порядке оспорить распределение долей среди акционеров, мотивируя запрос кратно большими по сравнению с Элиаси инвестициями в объект, однако довольно быстро отозвал иск. Расследователи склонны считать, что на Голдиака было оказано кулуарное давление.

Ходили также и слухи, что в John Doe практически в открытую распространяются наркотики, однако эти сведения пока не получили подтверждения. И, вероятнее всего, были вброшены в прессу противниками Элиаси уже после того, как за него взялась полиция.

Поиск виноватых

За дело взялся департамент внутренних расследований полиции Израиля (МАХАШ). Под служебную проверку, помимо самого Элиаси, попали еще трое кадровых полицейских, отвечавших за патрулирование района, а также специализированный сотрудник, отвечавший за сбор оперативной информации.

Детали расследования закрыли от любопытных глаз — клуб находится в административно-деловом квартале, и его активно посещали сотрудники местных госучреждений. В том числе служащие правительственного комплекса «Кирия» — как военные, так и гражданские. С учетом неоднозначной репутации заведения это создало дополнительные имиджевые риски для израильского руководства.

Пока дело обходится без громких поворотов, все его предварительные фигуранты получили символические запреты на посещение правоохранительных учреждений от нескольких дней до пары недель. Хацеля допрашивают исключительно как подозреваемого, не выдвигая против него прямых обвинений.

Однако расследование только набирает ход, рискуя довольно быстро перерасти в масштабный судебный процесс. Приписываемые Элиаси теневые схемы едва ли можно было реализовать за счет простых патрульных. Его сообщники с высокой долей вероятности забрались намного выше.

В случае если хотя бы один высокопоставленный руководитель местной полиции окажется вовлечен в теневые схемы рэпера, Леви получит право ставить вопрос о переформировании всего тель-авивского полицейского управления. Одного из немногих, которое Бен-Гвир публично называл «образцовым».

Такой шаг, в свою очередь, ударит и по одиозному министру нацбезопасности и даст оппонентам серьезный пропагандистский козырь накануне парламентских выборов. Оппозиция получит возможность публично клеймить премьер-министра Биньямина Нетаньяху за то, что тот доверял внутреннюю безопасность человеку, собственноручно расплодившему коррупцию и кумовство.

Отчасти это объясняет, почему Бен-Гвир не спешит вступаться за свою креатуру и наблюдает за работой МАХАШ со стороны. Если в адрес рэпера будут выдвинуты реальные обвинения по подрыву нацбезопасности, министр вполне может публично дистанцироваться от него и назвать себя еще одним пострадавшим от теневых схем Хацеля. И таким образом увернуться от большей части обвинений в свой адрес.

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