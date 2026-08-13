Задача со звёздочкой: сколько человек помещается в пятнадцатиметровую надувную лодку? Правильный ответ: больше двухсот тридцати, если эта лодка везёт нелегалов через Ла-Манш.

ИА Регнум

На днях пролив вновь подтвердил свой статус главного миграционного маршрута Западной Европы. Приезжие, включая младенцев и беременных женщин, воспользовались им, чтобы попасть из Франции в Великобританию. И теперь Лондону, как уже неоднократно бывало, придётся определить их дальнейшую судьбу.

Ни о каких жёстких мерах — будь то изоляция или принуждение к отбытию по примеру испанской Сеуты — речи заведомо не идет. На Даунинг-стрит лишь вяло раскритиковали французских соседей: мол, те должны пресекать подобные рейсы, но «недостаточно бдительно» патрулируют пляжи. Сам же Париж вообще никак не отреагировал — видимо, потому что у него хватает собственных забот.

А значит, рекордная партия мигрантов с практически стопроцентной вероятностью растворится в кварталах Манчестера, Бирмингема и Бредфорда. Причем тут еще вопрос: многие ли из них готовы полноценно адаптироваться к новым реалиям?

Важной подсказкой может послужить состояние пенитенциарной системы Соединенного Королевства, прямо сейчас переживающей настоящую катастрофу. Сразу после прихода к власти премьер-министр Энди Бернем получил доклад министерства юстиции, которое констатирует, что в тюрьмах Англии и Уэльса осталось меньше 3% свободных мест. То есть сажать преступников, по сути, некуда.

Выход, предложенный кабмином, циничен и прост. По информации BBC, вместо строительства новых корпусов исправительных учреждений или расширения старых глава минюста Алекс Норрис хочет запустить схему массовой амнистии, в ближайшие месяцы очистив тюремные камеры от пяти тысяч человек.

Бернем не возражает: «Наша тюремная система достигла предела возможностей и рухнет в течение нескольких месяцев, если не предпринять необходимых шагов».

Разумеется, инициативу не могли не поддержать так называемые правозащитники. По словам юриста индийского происхождения Пии Синха, возглавляющей фонд Prison Reform Trust, скорейшее условно-досрочное освобождение (УДО) огромного количества заключенных позволит властям разобраться с «одним из самых острых инфраструктурных вызовов».

Зато принципиально иные оценки идее дают те, кому придется иметь дело с последствиями ее реализации. А именно — сотрудники государственной службы пробации и полицейские.

Лидер профсоюза офицеров по условно-досрочному освобождению Иан Лоуренс подчеркивает: «У нас нет персонала и ресурсов для контроля такого количества осужденных, если они выйдут на волю».

В свою очередь профсоюз работников полиции вполне справедливо отметил, что среди кандидатов на УДО предостаточно опаснейших личностей — насильников, убийц и грабителей, которым лучше бы досидеть сроки до конца. Поскольку иначе улицы наводнит целая армия потенциальных рецидивистов.

Но в чём первопричина кризиса? Почему криминального элемента на территории Великобритании больше, чем способны вместить все вместе взятые застенки? Тот же Бернем, как полагается лейбористу-леволибералу, не говорит по этому поводу ничего внятного. Мол, наблюдается какой-то там «повсеместный всплеск преступности», который не дает поводов никого выделять.

Однако точки над «i» расставляет сухая статистика. Согласно недавнему исследованию независимого аналитического центра Migration Observatory, уже 27% заключенных в английских тюрьмах являются либо мигрантами, либо натурализованными гражданами в первом поколении. Причем порядка трети из них сидят за тяжкие нарушения — от крупного оборота наркотиков до разбоя и убийств.

Для сравнения — совокупный удельный вес этнических меньшинств в структуре британского общества равен примерно 12,5%. Так что налицо весьма красноречивая пропорция, в которой коренные жители королевства от лидерских позиций бесконечно далеки. И сама собой выстраивается элементарная логическая цепочка: принимаешь меньше иноземцев — сокращаешь число преступлений — решаешь проблему переполненности исправительных учреждений.

Впрочем, если власти Великобритании когда-нибудь назовут вещи своими именами и честно выскажутся об издержках мультикультурализма, это будет уже совершенно другое государство. А нынешнее обещает максимум исключить из программы УДО педофилов.

Хотя даже в последнее верится с трудом. Достаточно вспомнить, как еще при Кире Стармере на свободу тихо выпустили сотни пакистанцев, которые годами преследовали белых девочек в Рочдейле и Ротереме. Родители пострадавших тогда пришли в ярость, но департамент внутренних дел ответил им скупой отпиской: мол, если кого-то что-то не устраивает, можно обратиться в суд и потребовать национального расследования.

Ровно так же — лаконично и холодно — ведомство комментирует лавинообразный рост преступности с использованием холодного оружия. Не далее как на прошлой неделе в лондонском районе Ковент-Гарден задержали женщину, которая на ровном месте ударила ножом четверых прохожих.

Детали ее биографии официально не раскрывались. Однако в консервативной блогосфере сразу возникли предположения, что резню устроила не просто сумасшедшая, а опять-таки мигрантка — или, по крайней мере, «новая британка».

Сложно судить, насколько справедливы подобные догадки. И вместе с тем никуда не деться от доподлинно подтвержденных фактов в Белфасте или, например, Саутгемптоне, где за аналогичными нападениями — а фактически терактами — стояли именно представители этнических анклавов. Аффилированные с правительством СМИ, конечно, пытались выдать их за абстрактных «психически нездоровых людей», но шила в мешке не утаишь.

Равно как не утаишь удивительной избирательности британского правосудия, которое всегда готово оштрафовать кого-нибудь за «неполиткорректность» и «разжигание ненависти», но не торопится депортировать тех же «штурмовиков Ла-Манша». Очевидно, потому, что со временем из них получается отличный электоральный ресурс для глобалистов.

Хотя самой по себе легализации, надо полагать, уже недостаточно. Нужно еще и обеспечить диаспорам комфортную среду, и тут дело иногда доходит до абсурда. Яркий пример — новости из престижного Куинз-колледжа при Кембриджском университете, на территории которого появились новые общественные туалеты типа «дыра в полу».

Социальные сети Туалет типа «дыра в полу» в Британии

Городская казна выделила на эту «инфраструктурную реформу» свыше миллиона фунтов стерлингов, стремясь создать «привычные условия» тем, кто не умеет или не желает пользоваться унитазами.

По версии муниципального руководства, основной целевой аудиторией стали ближневосточные туристы. А вот если верить публикациям в соцсетях, новинка пришлась по вкусу главным образом студентам определенного происхождения, которым оказалось проще поступить в статусное учебное заведение, нежели принять европейские стандарты гигиены.

Казалось бы, мелочь. Но как же много она говорит о демонтаже собственной идентичности — чтобы не сказать о ее спуске в канализацию — ради сомнительных инклюзивных догм.

И тем парадоксальнее итоги свежего общенационального опроса YouGov, согласно которому британцы меньше всего хотели бы видеть у себя граждан России. Выходит, в этом смысле пропаганда отработала безупречно: какую бы дичь на улицах посреди бела дня ни творили обитатели разных гетто, главной угрозой с точки зрения британского обывателя остаемся мы.