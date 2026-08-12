Оксана Сенотрусова занимается спасением нерп Байкала уже несколько лет. Но мир узнал о ней только этой весной — когда после долгих уговоров она согласилась разместить видео с одной своей подопечной в соцсетях. За считанные сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

ИА Регнум

Так в российском Интернете появилась еще одна знаменитость — нерпа Сергеевна, за жизнью которой теперь следят сотни тысяч подписчиков со всего мира. Вторая героиня этих историй — Оксана Владимировна, которая с некоторых пор посвятила байкальским нерпам, по сути, всю свою жизнь.

Зоосад, он же — Центр спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» — появился в бурятском поселке Усть-Баргузин три года назад. Теперь семья Сенотрусовых занимается выхаживанием этого вида тюленей исключительно на общественных началах и без какой–либо государственной поддержки.

С недавних пор центр открыл свои двери для посетителей, но на очень строгих условиях. Здесь нет привычных туристам развлечений. Экскурсия длится двадцать минут. Посетители стоят у большого бассейна, где живут нерпы, а одна из сотрудниц рассказывает интересные факты об этих животных.

Как говорит хозяйка Оксана: «Хотите шоу — идите в дельфинарии, океанариумы. Я открываю посещения, только когда все нерпы готовы, здоровы, откормлены, чувствуют себя спокойно и свободно».

Кадр из видео Нерпа Сергеевна

Попасть сюда можно несколько месяцев в году, с июня по сентябрь. Прибывают питомцы в зоосад как правило в феврале–марте, когда нерпы щенятся на льду Байкала и что-то идет не по плану. Малыш может отползти на несколько десятков метров от мамы и уже не найти ее. На бельков нападают вороны, могут заклевать насмерть.

Часто животные запутываются в рыболовных сетях или получают раны от лодочных винтов. Опасностей у этих зверей в естественной среде обитания немало, погибших нерп на Байкале находят каждый год.

Первый найденный белёк

Цель центра — не держать пойманных в дикой природе животных на потеху публике и для заработка на входных билетах, а спасать раненых, вылечить, откормить и отправить домой, в воды Байкала.

Первого белька — так называют тюленя-малыша до линьки — Сенотрусовы нашли случайно в 2019 году, когда вышли порыбачить на лодке. Он был ранен, лежал полузакрыв глаза, но всё же дышал. Оксана сразу решила — забираем домой. Нерпенка поместили в гараж, по совету ветеринара кололи антибиотиками, но, к сожалению, он не выжил.

— Теперь я знаю гораздо больше о тюленях и понимаю, что он бы всё равно умер. А тогда мой сын спросил: «Все помогают кошкам и собакам, а кто о нерпах позаботится?» — вспоминает Оксана.

Действительно, Оксану Владимировну на основной работе и в поселке знают как лучшего друга животных. Она подкармливает уличных животных, готовит еду для тех, у кого нет своего дома и хозяев. Отвозит бездомных кошек на стерилизацию, пристраивает в добрые руки. Однажды нашла баргузинского соболя в капкане, без лап, вылечила, он прожил с ней четыре года. Специалисты говорят, что в дикой природе это было бы невозможно.

После случая с первым бельком Оксана увлеклась изучением байкальской нерпы — этот вид обитает только в Байкале и не охраняется государством, поскольку не занесен в «Красную книгу». Но страдает от различных факторов не меньше, чем другие тюлени. Тогда муж-предприниматель сказал Оксане: «Твоей силы и энергии хватит на то, что ты любишь, а я помогу».

Кадр из видео Нерпа Сергеевна

За год построили два бассейна — большой и маленький, изолятор, очистные сооружения, получили лицензию на открытие зоосада. Запустили первого нерпенка.

— Это была девочка-кумутканчик, подросток. Так их называют после линьки, когда у белька отрастает серая шерсть. Мы забрали ее с берега, откормили, напоили витаминами и выпустили в Байкал тем же летом. Так на своем опыте научились обращаться с тюленями, — рассказывает Оксана.

Еще через год в бассейне плескалось уже три нерпенка. Первое время центр действовал в закрытом режиме. Всё это время Оксана по крупицам собирала информацию о тюленях, особенностях их содержания, лечения и всё, что могла найти.

Она говорит, что специалистов в этой области крайне мало. Ветеринаров учат лечить крупный рогатый скот, мелких домашних животных — кошек и собак, домашних птиц и рыбок. А чтобы узнать о нерпах, надо общаться с учеными-биологами.

Сейчас Оксана и сама учится на ветеринара в аграрном колледже в Улан-Удэ, но говорит, что ей это нужно по большому счету только для получения печати, чтобы выписывать лекарства для своих подопечных, не привлекая сторонних специалистов. Говорит, когда поступила на учебу, сама рассказывала преподавателям всё, что знает о нерпах, а они только слушали, добавить было нечего.

Она постепенно собрала библиотеку литературы о тюленях, но про медицинскую помощь этим животным в открытых источниках ничего не нашла. Зато познакомилась с уникальными специалистами, которые профессионально помогают нерпам в Санкт-Петербурге, от них получила много ценных знаний.

Кадр из видео Оксана с нерпой на руках

В 2023 году своими силами справляться с расходами на центр стало сложно, пришлось искать дополнительные источники финансирования. Супруг Денис настоял на том, чтобы продавать билеты для посетителей.

Каждые две недели в общем бассейне меняют воду — вручную, поскольку водопровода в поселке нет. Ее максимально очищают, чтобы приблизить к естественной среде обитания животных — в Байкале чистейшая пресная вода на планете. Мощные фильтры, олюторская селедка для кормления — ее покупают только у самых проверенных поставщиков, лекарства и расходники, оплата специалистов — на всё нужны деньги.

Первыми посетителями «Нерпалэнда» стали 20 учеников усть-баргузинской школы. Оксана Владимировна пришла к директору и предложила устроить им экскурсию 1 июня, в День защиты детей. Они приехали на школьном автобусе и получили незабываемые впечатления.

Нерпы в этом центре никого не развлекают и на посторонних людей внимания особо не обращают. Им есть чем заняться. Например, однажды Оксана заметила, что ее подопечные любят дождь, и сделала отверстия в куполе над бассейном, чтобы малыши могли резвиться под каплями, когда идут осадки. А еще для этой цели установлены специальные лейки, которые каждый час в течение 15 минут льют воду, — маленькие нерпы обожают такой «душ».

«Любят наблюдать за человеком»

К Оксане, которая, по сути, заменяет нерпам маму, у животных особое отношение. С новым подопечным она проводит много времени, особенно в первые недели, когда раненого зверя надо лечить и откармливать. У каждого индивидуальная подушка, в которую малыш любит утыкаться, как в мамин живот. А Оксана поет им песни, пока кормит или убаюкивает перед сном.

Поэтому ей никогда не будет близка позиция некоторых зоозащитников, которые исповедуют чисто технический подход к уходу за животными, избегая человеческого фактора — зашел в помещение, выдал корм, выключил свет и закрыл за собой дверь.

— Каждый зверь для меня особенный. Один хитрый, другой очень умный, третий прикидывается глупым, чтобы больше покормили… Они сообразительные, любят наблюдать за человеком. В природе они стараются сбежать, если к ним приближаются люди, но смотреть за ними нерпам очень интересно. Мои, когда живут в изоляторе, без воды — как ручные котята, а стоит только выпустить в воду, убегают.

Но даже в воде, где им уже не нужен постоянный контакт с людьми, они скучают по «своему» человеку. Был случай, когда Оксане было необходимо уехать на несколько дней, и тогда нерпы отказались есть, стали терять вес. И согласились взять рыбу только из ее рук, когда вернулась.

Кадр из видео Спящая нерпа

Сенотрусова категорически отказывается открывать сборы, которыми обычно живут негосударственные центры помощи животным, говорит, что никогда не будет ни у кого просить деньги. Но мир не без добрых людей, и особенно это стало видно, когда она всё-таки согласилась рассказать про свой центр в Интернете.

Подписчики сами предлагают помощь, спрашивают, что нужно. Присылают через маркетплейсы необходимые расходные материалы, недавно центру подарили хорошие напольные весы — до этого тюленей, которые во время ухода могут дорасти и до 35 кг, Оксана поднимала на ручных весах с крюком.

Оксана долго отказывалась от выхода в социальные сети, человек она непубличный. Поэтому за технические вопросы и ведение социальных сетей отвечает Денис Сенотрусов, а Оксана посвящает всё свободное время животным. На основной работе относятся с пониманием, отпускают в любое время, если нерпам требуется неотложная помощь, даже отпуска она проводит здесь.

— Для меня лучше сутками сидеть в изоляторе с нерпятами, чем сходить куда-то. Считаю, что звери намного умнее, чем люди. Мне с ними спокойно. Моей энергии хватает на всех. Я отдаю им свою силу, когда сижу по трое суток в изоляторе, там у меня раскладушка, надо давать таблетки и кормить по часам. Бывает, засыпаю в 4 часа утра без сил и знаю, что в шесть прозвонит будильник кормить малыша. И не имею права не встать — иначе он без меня умрет. А потом, когда вижу, как он, здоровый, входит в Байкал — как будто крылья у меня расправляются. Я знаю, что благодаря мне он получил шанс на выживание.

Тринадцать «выпускников»

За годы через «Нерпалэнд» прошли 13 тюленей — «мои выпускники», как говорит о них Оксана Владимировна. Но не все покидают бассейн, ставший им новым домом, сразу. Обычно их выпускают в сентябре. Так было и в позапрошлом году, когда на берег привезли четырех подопечных центра. Трое уплыли в Байкал, а Пухляш вернулся, пополз к клетке. Пришлось забрать обратно, а через пару недель повторить попытку.

— Он зашел в воду на 15 метров, а потом поплыл вдоль берега. Он плывет, я бегу за ним и уговариваю, чтобы уходил на глубину. Когда устала, бросала камни в воду, чтобы ему стало интересно, и он повернул вглубь. Так по метру его «двигала». А он ныряет и показывает мне, что нашел на дне… Пока не исчез, не ушла. Потом три дня возвращалась на то место и высматривала в бинокль, не вернулся ли, — вспоминает Оксана.

Попадают к ней нерпы по-разному. В основном находит сама — «летает» на квадрокоптере в поисках раненых малышей. За сезон поступает 15-20 звонков от неравнодушных людей, которые находят пострадавших или погибших животных. Одно время Оксана ездила по таким вызовам даже на другую сторону Байкала, за 1800 км, но трижды поездки оказывались напрасными — то люди выпускали тюленя, не дождавшись, то он погибал до ее приезда, на который нужны и время, и деньги.

Кадр из видео Нерпа Сергеевна

С тех пор предлагает привозить самим, если есть такая необходимость. Был и другой случай — позвонили девушки, переживая, что тюлень страдает, а на месте оказалось, что он совершенно здоров и просто активно играл с водой.

Сейчас в «Нерпалэнде» живут трое. Сереженьку весом 3150 граммов привезли 22 марта. И только когда у него прошла линька, Оксана поняла, что это — Сергеевна.

В мае появилась Ласточка — та, что сломала ласту, отбиваясь ею от ворон в торосах. А еще — Шмелечка, который запутался в выброшенной на берег сети и чуть не умер от стресса и истощения.

За ними можно каждый день наблюдать в интернете, не нарушая их покой, и радоваться, как они растут и крепнут. Такова и самая заветная мечта Оксаны — построить еще несколько изоляторов, чтобы у каждого был свой, и оснастить центр камерами онлайн-трансляции. Чтобы все желающие в режиме реального времени видели, как она живет с нерпами, кормит, лечит, играет, баюкает — и беззаветно любит.