Ночью 11 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по целям на Украине высокоточным оружием наземного базирования.

ИА Регнум

В результате поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Удары также были нанесены по объектам в Одесской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях, а также в районах Донбасса.

По столице Украины «отработали» «Искандеры» и «Цирконы». Среди целей — инновационный терминал «Новой почты», промышленное предприятие «Киев-25» и офисно-складской комплекс «Сан-парк». По оценкам военных экспертов, в Киеве зафиксировано шесть прилетов баллистических ракет.

В Запорожье баллистическими ракетами, фугасными авиабомбами и беспилотными летательными аппаратами были поражены здания завода «Запорожсталь», использовавшиеся украинскими подразделениями.

Эксперты отмечают около десяти прилетов по этому направлению. Повреждены нежилые здания и дома, произошло отключение электроэнергии, возникли пожары — это предварительные последствия комбинированного удара по городу.

В Херсоне расчеты беспилотников накрыли пункт управления БПЛА элитного подразделения «Птицы Мадьяра» (официально — 414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем), которое считается одним из наиболее известных формирований ВСУ, специализирующихся на применении ударных и разведывательных дронов.

В районе Адалимовки Днепропетровской области «Геранями» уничтожена путевая машинная станция № 202. В Котельве Полтавской области дроны сожгли автозаправочную станцию «Нафтогаз». В Кунье Харьковской области сровняли с землей пункт временной дислокации украинских войск.

За одну ночь противник лишился важных промышленных мощностей, складских и логистических помещений, объектов железнодорожной и топливной инфраструктуры.

Российские подразделения продолжают выполнять поставленную задачу и вести активную работу по демилитаризации киевского режима: Украина и ее столица находятся под постоянным воздействием высокоточного баллистического оружия.

Система противовоздушной обороны противника демонстрирует крайне низкую результативность против российских ракет. Основные силы его ПВО сосредоточены вокруг столицы, однако это не предотвращает поражения критически важных объектов — «Искандеры», «Цирконы» и ударные беспилотники достигают намеченных целей.

Последовательное поражение центров «Новой почты», складских помещений и промышленных объектов создает нарастающую нагрузку на украинскую логистику. Проблемы с транспортировкой грузов ощущаются всё сильнее, затрагивая в том числе гражданскую сферу. Остатки экономической инфраструктуры испытывают серьезное давление.

Каждую неделю противник теряет предприятия и запасы вооружений. Попытки замаскировать производственные и складские объекты не приносят результата. Ракетные удары поражают военные производства в различных регионах, что напрямую влияет на снабжение украинских подразделений: сокращаются поставки средств радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и беспилотников.

Ночные удары 11 августа затронули сразу семь регионов Украины. Под воздействие попали объекты военно-промышленного комплекса, транспортно-логистические центры, элементы железнодорожной и топливной инфраструктуры, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Каждый такой удар последовательно сокращает ресурсную базу, необходимую противнику для ведения боевых действий. Производственные мощности выводятся из строя, логистические цепочки нарушаются, накопленные запасы уничтожаются. Российские подразделения продолжают системную работу по всем ключевым направлениям — от промышленных предприятий до объектов обеспечения и управления.

Предупреждение о том, что украинский режим будет ощущать удары всё сильнее, реализуется на практике. Столица Украины и другие крупные центры подвергаются регулярному огневому воздействию. Военные и логистические объекты, многие из которых сохранялись еще с советского периода, методично выводятся из строя. Процесс снижения военного потенциала Киева и связанных с ним территорий продолжается.