Окружной суд Иерусалима наложил временный запрет на создание крокодиловых рвов вокруг особо охраняемых корпусов тюрьмы Кциот, в которой содержатся пленные сторонники ХАМАС.

ИА Регнум

Правда, благородный порыв был продиктован не беспокойством о безопасности палестинцев, а жалобами зоозащитников на «чрезмерно опасные условия» для рептилий-охранников.

И хотя окончательное решение по вопросу еще не принято, сторонники и противники крокодильей стражи уже сошлись в ожесточенных баталиях за право трактовать ситуацию.

«Израильский Алькатрас»

Военно-политическая тюрьма Кциот, с 2026 года официально сменившая наименование на более благозвучное Лави («Молодой лев»), известна далеко за пределами Израиля.

Расположенная в местечке близ египетской границы, она ведет историю от полевых лагерей для пленных участников Первой интифады. Они были созданы на этих территориях в конце 1980-х.

В народе за учреждением закрепилось говорящее название «израильский Алькатрас» — по аналогии с печально известной американской тюрьмой. И неспроста.

Трехсекторный комплекс общей площадью около 400 тыс. квадратных метров разбит на десятки отдельных блоков содержания, где контакты между заключенными сведены к минимуму. Периметр тюрьмы оборудован несколькими линиями ограждений, сторожевыми башнями, системами наблюдения и другими средствами охраны.

Заключенным Кциот-Лави не только запрещены групповые прогулки, но и жестко ограничены контакты с родственниками, личные встречи с адвокатами (взаимодействие дозволено только в присутствии израильских оперативников и не более 15 минут в месяц). Большая часть узников также лишена права на обжалование приговоров и на выход по УДО.

За время своего существования комплекс несколько раз демонстративно закрывался (например, в рамках реализации соглашений «Осло» в 1996 году), однако всякий раз вновь превращался в центр содержания «особо опасных» палестинцев, задержанных армией или спецслужбами еврейского государства.

Среди прочих через этапы этой тюрьмы прошли бывший «шериф Дженина» Закария Зубейди, высокопоставленный командир ХАМАС Мухаммад Мардави, а также врач-педиатр Хуссам Абу Сафия, которого израильтяне именуют «главврачом госпиталей ХАМАС».

Даже после перехода учреждения под управление Службы тюрем Израиля в 2006 году (и формального превращения в гражданскую колонию усиленного режима) его «палестинские корпуса» никогда не пустовали. Более того, с уходом армейцев доля заключенных палестинцев выросла с 82% до 95%. Потому что в Лави стали определять не только «непримиримых», но и всех, кого подозревали в работе на ХАМАС и другие недружественные палестинские организации.

Помимо этого, бытует мнение, что в «израильском Алькатрасе» тайно содержатся ключевые лидеры палестинского подполья — Марван Баргути и Ахмад Саадат. Их местоположение Израиль отказывается раскрывать даже американцам.

Новаторский подход

Впрочем, несмотря на всю строгость режима в Лави, в Израиле было немало людей, кто считал уровень контроля в учреждении недостаточным.

Апологетом этой позиции выступал министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он считал, что тюрьма защищена недостаточно, а находящиеся там должны бояться самой мысли о побеге, ведь после 2023 года в Кциот-Лави было отправлено большое количество бойцов и командиров линейных батальонов ХАМАС и джихадистов. Многим из них было уже нечего терять — а значит, и вооруженных до зубов охранников тюрьмы они боялись куда меньше, чем обычные заключенные.

Бен-Гвир же хотел вывести коллективную боязнь на новый, буквально животный уровень. А ничто так не внушало бы страх противникам Израиля, как десятки крокодилов, денно и нощно курсирующих по глубокому рву с обрывистым берегом.

Впервые эту идею Бен-Гвир озвучил на совещании с руководством Службы тюрем Израиля в конце 2025 года. Свои предложения одиозный министр обосновал тем, что крокодилы станут «серьезным препятствием» для решившихся на побег палестинских заключенных.

Особенно для тех, что содержатся в особо охраняемых секторах и рассматриваются израильской пенитенциарной системой как особо опасные. Помимо этого, Бен-Гвир невзначай сообщил, что вдохновлялся опытом американских тюремщиков из Флориды, где заселенные аллигаторами естественные заводи создали дополнительное препятствие для склонных к побегу узников.

Убедить собеседников министру нацбезопасности тогда не удалось. Большинство чиновников сочли идею чересчур опасной и наложили на нее вето. К тому же против инициативы выступило Управление природы и парков Израиля.

Ведомство заявило, что переселение крупного неместного хищника может создать угрозы как для экосистемы, так и для людей. В результате комплексного противодействия проект крокодильей стражи заглох, а сам Бен-Гвир затаил на оппонентов обиду.

Однако в начале июля 2026 года судьба преподнесла ему неожиданный подарок. Министр по охране окружающей среды Идит Сильман внезапно приняла решение изменить юридический статус нильских крокодилов, которых планировалось использовать для охраны.

Крокодилы перешли в разряд выращиваемых диких животных, что снимало запреты на их разведение в неволе, а также на их использование «в коммерческих, общественных и иных целях».

Бен-Гвир ухватился за эту новацию и тут же объявил о строительстве вокруг Лави оборонительного рва общей протяженностью более 170 метров и шириной в полтора десятка метров.

Однако и в этот раз триумф министра нацбезопасности продлился всего несколько дней. В дело вмешались израильские общественники. А именно организация по защите животных Let the Animals Live («Дайте животным жить»). Они подали коллективный иск, заявив, что сторонники идеи крокодилов-тюремщиков не консультировались со специалистами и в погоне за красивыми образами создали угрозу для уязвимого биологического вида.

Крокодилы раздора

Окружной суд Иерусалима, рассматривавший дело, довольно быстро встал на сторону зоозащитников.

Судья Авраам Рубин пришел к выводу, что доводы о возможном вреде для животных заслуживают тщательного рассмотрения, а потому до вынесения окончательного решения по делу перевозить крокодилов на территорию учреждения запрещалось.

Решение, судя по всему, стало для Бен-Гвира неожиданным. После публикации вердикта министр разразился гневными тирадами в адрес «либеральной контры» и «засевших в судах предателей», которые, по его мнению, мешают правительству реформировать пенитенциарную систему и адаптировать ее под вызовы времени. Помимо этого, Бен-Гвир заявил, что добьется реализации своего проекта, «чего бы это ни стоило».

Израильская оппозиция также не упустила случая оттоптаться по министру нацбезопасности, обвинив его в прожигании государственных денег и маниакальных наклонностях.

Досталась порция критики и премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который, по мнению оппонентов, сам выпестовал радикалов внутри правительства и даже не думает им мешать.

Как бы то ни было, ландшафтные работы в окрестностях Лави продолжаются, несмотря на запрет. Более того, судя по последним спутниковым снимкам, после вердикта иерусалимского суда Бен-Гвир согнал в район еще больше экскаваторов и рабочих.

Видимо, министр нацбезопасности по-прежнему верит, что разработанный им проект крокодильей стражи еще можно реализовать в каком-то виде. Или, по крайней мере, создать для него основу.