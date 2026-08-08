Ночные удары по Украине 8 августа стали продолжением последовательной работы по снижению военного потенциала противника. Поражены предприятие по производству крылатых ракет, крупный склад топлива и два сухогруза с военными грузами. Дополнительно нанесены удары по объектам в ряде городов.

Иван Шилов ИА Регнум

В Киеве целями стали предприятие военной промышленности и склад горюче-смазочных материалов. Один удар пришелся на промышленное предприятие «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт»). На этом объекте производились комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Там же хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.

Второй целью стал склад ГСМ «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»). Этот объект обеспечивал поставки нефтепродуктов для украинских войск с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». Ежедневно на складе заправлялись бензовозы, которые направлялись на восток страны для снабжения группировок ВСУ. В результате ударов на левом берегу Киева начались перебои с электро- и водоснабжением.

Предприятие компании «Файер Пойнт» являлось одним из важных военных производств Украины. Его руководитель Денис Штилерман ранее выступал с жесткими милитаристскими заявлениями. Поражение завода в Киеве лишило противника мощностей по выпуску комплектующих и боевых частей для крылатых ракет «Фламинго».

Уничтожение именно производственных площадок имеет принципиальное значение. Пока существуют мощности по сборке и оснащению таких ракет, противник сохраняет возможность наносить удары по российской территории. Ликвидация завода напрямую сокращает этот потенциал. Уничтожено то, что было ориентировано на атаки против России. Новые «Фламинго» не смогут быть произведены на пораженном объекте и применены.

Одновременно ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза. Суда доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины. Эти удары являются частью последовательной работы по перекрытию морских маршрутов: любые попытки судов достичь портов Одессы заканчиваются их поражением.

В результате Украина фактически отрезана от водных транспортных путей. Блокада напрямую влияет на снабжение украинских войск: без возможности доставлять вооружение и военное имущество морем противник лишается одного из ключевых каналов логистики. Одновременно страдает и экономика страны, которая теряет доступ к морским перевозкам. Контроль над Чёрным морем делает невозможным использование врагом портов для военных и связанных с ними поставок.

Поражение крупного склада горюче-смазочных материалов в Киеве вписывается в последовательную работу по лишению противника топлива. Российские силы методично выводят из строя склады и автозаправочные станции. Поскольку собственные нефтеперерабатывающие заводы Украины уже выведены из строя, она полностью зависит от поставок бензина из Европы. Уничтожение складских запасов создает серьезные трудности с обеспечением топливом как армии, так и экономики.

Взрывы также прогремели в Днепропетровске, Сумах, Кривом Роге, Павлограде, Кременчуге и ряде других населенных пунктов. В Днепропетровской области уничтожены логистический центр, несколько автозаправочных станций и локомотив.

Российские подразделения продолжают выполнять поставленную задачу, ежедневно уничтожая топливную инфраструктуру, производственные мощности и объекты энергетики. Новые удары по Киеву показывают, что попытки украинской стороны добиться перемирия в воздухе не принесли результата. Такие обращения не могли быть приняты во внимание, в том числе с учетом произошедшего на пляже в Геленджике.

Армия действует в соответствии с решением Верховного главнокомандующего. Интенсивность и сила ударов нарастают. Ежедневно поражаются объекты топливной инфраструктуры, производственные мощности и энергетические объекты. Те, кто рассчитывал на краткосрочную «операцию давления» продолжительностью около сорока дней, столкнулись с обратным эффектом.

Каждый такой удар уменьшает ресурс, необходимый противнику для продолжения боевых действий. Производственные мощности по производству ракет сокращаются, топливные запасы уничтожаются, морские поставки блокируются. Российские силы методично работают по всем ключевым направлениям — от военно-промышленного комплекса до логистики и топливной инфраструктуры.