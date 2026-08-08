Временный поверенный в делах Сирии в США Мохаммед Канатри попал в скандал. Известная американская журналистка и кинорежиссер Линдси Снелл неожиданно узнала в нем одного из бандитов, похитивших ее в сирийском Алеппо в 2016 году.

ИА Регнум

Журналистка убеждена, что Канатри, в то время известный под подпольным псевдонимом Мохаммад ас-Садик, не просто приложил руку к ее пленению, но и впоследствии затаил обиду и даже пытался найти способ отомстить.

Впрочем, сам сирийский дипломат, судя по всему, больше озабочен неявными проблемами, которые потянули за собой воспоминания о его недавнем прошлом.

Быстрая карьера

Несмотря на то, что Канатри до конфликта почти не соприкасался с международными отношениями (хотя и, будучи инженером с международным дипломом, знал несколько иностранных языков), на внешнеполитическом поприще он сделал головокружительную карьеру.

После победы противников режима Башара Асада в декабре 2024 года он по протекции попал в так называемый «политический кабинет» нового лидера страны Ахмеда аш-Шараа, где занимался координацией внешнеполитических вопросов и налаживанием взаимодействия с иностранным бизнесом.

А уже в мае 2025 года получил первую должность в национальном МИДе, став заместителем директора «департамента США». Впрочем, несмотря на формальную должность зама, основные решения на этом направлении принимал именно Канатри, в то время как его вышестоящий руководитель предпочитал проводить время на отдыхе за городом.

Благодаря высокой эффективности уже через полгода — в январе 2026-го — Канатри получил еще одно назначение, став временным поверенным в делах США и первым за полтора десятилетия официальным сирийским дипломатом, полноценно обосновавшимся в Вашингтоне.

Правда, после переезда в Штаты Канатри почти всегда находился за кадром, проводя большую часть времени в посольской резиденции или в здании миссии на Вайоминг-авеню. Встречи назначал редко и в основном на своей территории.

Пресса объясняла такое поведение «адаптацией к США» и довольно быстро утратила к дипломату интерес. Тем более, что повода писать о себе Канатри не давал и экстравагантными выходками (которых многие от него ожидали) не отличался.

Однако, как выяснилось впоследствии, самое интересное было еще впереди.

«Принудительная эвакуация»

В конце июля 2026 года в адрес Канатри внезапно зазвучали обвинения в преследовании и незаконном удержании в плену. Инициатором стала американская журналистка и кинорежиссер Линдси Снелл, в середине 2010-х годов освещавшая события гражданской войны в Сирии.

Согласно материалам, опубликованным самой журналисткой в соцсети, в 2016 году она работала в Алеппо, который находился под контролем вооруженной оппозиции и союзных радикальных формирований.

Здесь Снелл и познакомилась с Канатри, который представился пресс-секретарем одной из полевых группировок и согласился дать видеоинтервью о мотивах противников режима Асада. А попутно пообещал девушке помочь с подготовкой эксклюзивных материалов.

Правда, вместо новых интервью девушка получила похищение: уже на следующий день группа боевиков выкрала ее и вывезла в сельскую местность, где заперла в одном из оставленных домов. Довольно скоро появился и Канатри, который сначала сделал вид, что он ни при чем, но вскоре признался, что «из соображений безопасности» отдал приказ о «принудительной эвакуации» журналистки.

Впоследствии Снелл мимоходом упоминала, что будущий дипломат делал ей «неоднозначные намеки романтического характера», но, не получив желаемого, обиделся и добился ухудшения ее условий содержания. Девушку перевезли в новое место с меньшими удобствами.

Снелл удалось сбежать от похитителей через две недели, однако позже она была арестована турецкими властями за попытку незаконного пересечения границы и проникновение в военную зону и еще два месяца провела в турецкой военной тюрьме. Причем Канатри якобы довольно быстро узнал о ее местонахождении и через своих доверенных лиц пытался перекупить пленницу у военных. Однако журналистке повезло: решение о ее депортации в США подоспело раньше, чем сириец смог до нее добраться.

Интересно, что своего похитителя Снелл признала сразу, как только американские СМИ опубликовали в январе 2026 года фотографии нового временного поверенного. Однако бросаться обвинениями в адрес назначенца она тогда не стала, поскольку не имела никаких доказательств, кроме собственных слов.

Ложное или необоснованное же обвинение могло стоить ей дорого. Тем более, что к моменту переезда в Вашингтон Канатри завел связи с американскими политиками-тяжеловесами — например с членом палаты представителей США Джо Уилсоном, который, по его собственным заявлениям, увидел в дипломате «силу новой Сирии». Наброситься с нападками на Канатри значило гарантированно обидеть его патрона.

А потому следующие полгода Снелл вела собственное журналистское расследование, скрупулезно собирая сведения о биографии и деятельности Канатри до 2024 года. Изучала его мимику, походку, особенности жестикуляции и интонаций. А на финальном этапе использовала ИИ-инструменты для моделирования черт лица похитителя, скрывавшегося под маской, сравнивая их с протокольными фото Канатри.

Со временем Снелл удалось собрать небольшой пакет доказательств. И хотя значительная их часть оставалась скорее косвенными и не могла быть использована в американском суде, она все же решилась раскрыть карты и озвучить обвинения в адрес нового поверенного.

И для пущей убедительности опубликовала неизданные фрагменты старого интервью с Канатри/ас-Садиком, датированного 2016 годом.

Подозрительные совпадения

Скандал с темным прошлым Канатри в новом сирийском правительстве комментировать ожидаемо не стали, тем более что аналогичные эпизоды встречались в биографиях и других видных функционеров нового режима. А потому вопрос предпочли спустить на тормозах. Промолчали и в Вашингтоне, для которого прошлое Канатри было скорее секретом Полишинеля.

Вместе с тем бесследно для временного поверенного эта история все равно не прошла. После того как Снелл инициировала шумиху, охочие до сенсаций расследователи разобрали «вашингтонский период» Канатри буквально по дням. И обнаружили немало интересного.

Например, обратили внимание, что с марта 2026 года Канатри стал гораздо чаще встречаться с американскими политиками, связанными с так называемым еврейским лобби в конгрессе. А в июле он внезапно отошел от привычного затворничества и как минимум трижды оказывался в тех же кварталах, где незадолго до этого были замечены высокопоставленные израильские чиновники и дипломаты. Последняя подобная встреча, судя по геолокациям, состоялась 3 августа.

Наблюдатели связали его внезапную активизацию с попытками США и Израиля полноценно втянуть Сирию в конфликт с Ираном. В том числе использовать ресурсы Дамаска для организации блокады Исламской Республики с суши. Канатри в данном случае — единственное связующее звено между сирийскими властями и интересантами на Западе, и от его позиции во многом будет зависеть итоговое решение Дамаска.

Правда, из-за поднявшейся в СМИ шумихи и возросшего внимания к фигуре Канатри сирийцам и их западным партнерам едва ли удастся договориться о чем-то конкретном. А потому израильтяне, судя по всему, будут искать альтернативный канал коммуникации с возможным выходом на другие заинтересованные группы.

В этом случае последствия для карьеры временного поверенного могут оказаться более серьезными, поскольку вместе с диалогом он потеряет выгодный рычаг влияния на Дамаск. А значит, и часть политического капитала.