В Литве собираются отучить детей от всего русского. Путем кардинального пересмотра школьной программы. Сначала зашли издалека — с Михаила Васильевича Ломоносова. Глава правительства Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить его тексты из программ общего образования.

ИА Регнум

Мотивировал он это тем, что Ломоносов «славил имперские войны России». И предложил вместо текстов Ломоносова в школьные программы внести творчество Тараса Шевченко. Вот уж кто точно имперские войны России не славил, так это автор, среди прочего, иллюстраций к книгам «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск» и «Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских полководцев от времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I»!

По мнению Синкявичюса, литовская молодежь должна «лучше понимать идентичность украинской нации». Зачем литовской молодежи понимать идентичность украинской нации, он при этом не уточнил. Вероятно, чтобы меньше задумывались об идентичности собственной.

Свое предложение Синкявичюс направил прямиком министерству образования, которое нынешние школьные программы утвердило сравнительно недавно — в 2022 году. И там Ломоносов указан всего лишь как один из рекомендованных авторов при изучении темы «Классицизм и эпоха Просвещения» для учащихся русского национального меньшинства.

Иными словами, произведения Ломоносова (который вообще у нас почитаем как литератор далеко не в первую очередь) в Литве и без того не то чтобы в каждой школе в обязательном порядке проходили. Однако Синкявичюс посчитал их чрезвычайно опасными. И можно даже рискнуть предположить, какие именно строки его насторожили.

«Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рожать», — писал Михаил Васильевич в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны». То есть уже имперство налицо.

Но что хуже — отсюда как бы сам собой напрашивается вывод, что какая-нибудь другая земля — скажем, литовская — собственных Платонов и Невтонов (то есть Ньютонов) рожать не может. И это, конечно, возмутительно. Тем более что литовская земля действительно ни одного Платона или Невтона отчего-то так и не родила до сих пор.

В общем, неудивительно, что машина популизма, которая в принципе не должна простаивать без дела, тут же весело затарахтела и принялась выдавать новые, не менее замечательные идеи. В таком же, разумеется, русофобском ключе. Тот же Синкявичюс сразу пообещал, что проверка будет проведена и в отношении других русских писателей.

«Мы не будем заниматься разработкой политики, но есть эксперты, есть люди, которые составляют программы, и они будут рассматривать авторов, которые в настоящее время включены в программы. И если они увидят необходимость изменить кого-то из них, это будет сделано», — грозно анонсировал культурные чистки глава литовского правительства.

Также он сообщил, что уже обсудил инициативу с министром образования Раминтой Поповене. Так что в скором времени, вероятно, русским школьникам в Литве больше не придется читать сочинения тех русских писателей, которые чем-то не угодили литовскому правительству. То есть всех русских писателей.

Это грустно, но вполне предсказуемо, поскольку вписывается в общую тенденцию по планомерному усилению притеснения русских людей. Например, в прошлом году имеющим вид на жительство в Литве россиянам запретили посещать Россию или Белоруссию чаще одного раза в три месяца — под угрозой лишения ВНЖ.

А прямо с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о государственном языке, которые сделали знание литовского языка обязательным требованием для всех работников сферы обслуживания и торговли. Теперь курьеры, таксисты, парикмахеры и другие специалисты обязаны подтвердить знание языка на базовом уровне.

Естественно, на практике это лишь усилило и без того серьезный кадровый дефицит, зато, наверное, преподаватели литовского языка обогатились. Хотя в целом, конечно, бизнес на одних только штрафах — от 90 до 170 евро за каждого не сдавшего экзамен сотрудника — немало убытков понес.

Периодически в Литве целыми пачками блокируют российские интернет-ресурсы. Последняя волна таких запретов, пришедшаяся на начало июня, затронула сайты книжных магазинов и издательств. Чтобы уж точно школьники нигде крамолу Ломоносова не смогли прочитать.

Возвращаясь к теме образования в Литве, стоит также упомянуть, что за все годы независимости, согласно докладу МИД России, количество русских школ в стране сократилось с 85 до 26. В 2023/2024 учебном году обучение на польском языке осуществлялось в 47 школах, а на русском — в 27.

Все это происходит на фоне другой тенденции. Официальный Вильнюс открыто проводит курс на фальсификацию истории Второй мировой войны и героизацию фашистских коллаборационистов, приравнивая их к национальным героям. Что находит отражение и в школах, где насаждаются идеи о «советской оккупации» стран Прибалтики.

В свете чего предсказуемо широко распространяются не только русофобские, но и антисемитские настроения. Не далее как в июле местный блогер и активист Гинтарас Лоткявичюс буквально заплевал трех раввинов из Израиля, которые приехали в Литву, чтобы посетить могилу Виленского гаона.

Вдобавок снял он это на видео, которое выложил в социальных сетях с призывом следовать примеру. Полиция его задержала, но позже отпустила до суда. Интересно, что судить Лоткявичюса собираются по той же статье, по которой судят за отрицание «советской оккупации Литвы» и поддержку России в конфликте с Украиной.

А совсем недавно, в конце июля, целого депутата литовского сейма (парламента) Ремигиюса Жемайтайтиса суд признал виновным в разжигании ненависти к евреям и принижении Холокоста — за публикации в соцсетях, в которых он называл израильтян «скотами» и утверждал, что евреи способствовали уничтожению литовского народа.

Тут стоит на всякий случай проговорить, что на самом деле если кто и способствовал уничтожению литовского народа, то это «лесные братья», которых в Литве теперь принято славить. С 1944 по 1956 год они убили свыше 25 тысяч человек на территории Литвы, и большинство жертв были этническими литовцами.

Как бы то ни было, Жемайтайтис назвал решение суда, по которому ему назначен в качестве наказания штраф до 10 тысяч евро, политическим и объявил о намерении его обжаловать. При этом добавил, что отказываться от депутатского мандата не намерен. И будет дальше представлять интересы электората. Если ему не объявят импичмент.

А даже если и объявят — не впервой. В 2024 году этого Ремигиюса Жемайтайтиса уже судили, причем ровно за то же. И он в итоге мандат сложил. Но его вскоре переизбрали. Такой мощной поддержкой пользуется в Литве депутат, который открыто демонстрирует ненависть к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

В общем, понятно становится, почему премьер-министр Миндаугас Синкявичюс так заботится о том, чтобы литовская молодежь читала Тараса Шевченко и лучше понимала идентичность украинской нации. Потому что у литовской нации собственная идентичность если и есть, то основана она, судя по всему, единственно на ненависти.