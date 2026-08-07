Среди россиян, которые попадаются на уловки украинских мошенников, есть особая группа — это дети. Процесс обработки — от первого контакта до передачи денег или исполнения задания от кураторов может занять от двух часов до нескольких месяцев. Детей превращают в послушных исполнителей, которые искренне верят, что спасают своих родителей от тюрьмы, смерти или «террористической угрозы». Истории, похожие одна на другую, множатся с колоссальной скоростью. ИА Регнум пообщался с родителями детей, которые столкнулись с украинскими мошенниками, чтобы понять, как именно они обманывают жертв.

ИА Регнум

«Мама, можно на секунду твой телефон?»

Первой историей делится Юлия — мать одиннадцатилетней Милы, которую обманули мошенники и выманили 400 тысяч рублей. Девочка, как и многие дети её возраста, играет в онлайн-игры, общается в мессенджерах, смотрит видео.

Всё началось с безобидного сообщения. В одном из мессенджеров ей написал мальчик, предложил познакомиться, завязалось общение. В ходе разговора он поделился с Милой тем, что его папа недавно вернулся с СВО и ему надо пойти в военкомат, оформить какие-то документы.

И попросил девочку помочь с адресом ближайшего учреждения ­ — Мила скинула геолокацию, которую нашла в открытом доступе. С этого начался процесс запугивания: девочке моментально прислали видео, на котором мужчина, который представился украинским военным, сказал, что она прислала местоположение военного объекта — это преступление.

И теперь у ребенка нет выбора — она завербована украинскими спецслужбами и будет работать на них. Мошенники даже обещали зарплату — 50 тысяч рублей.

Мила испугалась, удалила переписку и заблокировала контакты мошенника.

Но это было только начало схемы. Далее с девочкой связались уже другие люди, которые представились сотрудниками «комитета по борьбе с терроризмом».

«Дочери начали писать с разных аккаунтов, якобы сотрудники российских спецслужб. Они обвинили её в том, что она общается с украинцами. Начались угрозы: «Посадим», «Отправим дрон на вашу квартиру», «Родителей больше не увидишь, если не будешь сотрудничать». Запугивали ребёнка, как только могли».

Милу убедили в том, что из-за того, что она отправила геолокацию военкомата, ее родителей тоже могут обвинить в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Поэтому все деньги и ценности, которые есть в квартире и на счетах родителей, могут посчитать средствами, которые поступили с Украины в качестве оплаты за шпионаж. Соответственно родителей посадят. Испуганная Мила сама просила «сотрудников комитета» не сообщать ее родителям о произошедшем.

В ходе общения собеседники постоянно контролировали ребенка — ее заставляли отправлять кружочки с местоположением, скриншоты экрана, отчеты, где она и с кем, сколько заряда на телефоне и денег на счету.

Миле приказали взять у мамы телефон и выйти на улицу. Мошенники уже вызвали ей такси, водителю сообщили, что машину заказал старший брат.

Девочка подошла к матери: «Мам, можно на секунду телефон?». Женщина отдала — дочь часто брала её телефон, потому что у ее смартфона был сломан экран. И Мила ушла, Юлия услышала, как хлопнула входная дверь.

«Я сначала думала, что муж пошел в магазин, — вспоминает Юлия. — Захожу в комнату, а он спит. И я поняла, что-то не так. Дочь бы просто так не ушла с моим телефоном».

Камеры зафиксировали, как девочка садится в черную машину. А затем стали путать следы — ребенка заставляли пересаживаться в другие автомобили еще дважды.

Ни один из водителей, которых мошенники вызывали через приложения, не поинтересовался, куда едет одиннадцатилетний ребенок поздно вечером без взрослых.

«Ладно бы мать звонила, вызывала такси своему ребенку, а тут кто-то чужой, — говорит Юлия. — Почему закон позволяет вот так перевозить несовершеннолетних маленьких детей?».

Все это время мошенники вели девочку по телефону. Она подошла к банкомату, зашла в мобильное приложение матери и сняла 400 тысяч рублей. Именно для этого Милу заставили взять телефон матери — семья не хранила дома деньги и ценности. Кураторы к тому моменту уже знали, что пароль от телефона матери девочке известен.

Милу убедили, что деньги она отдает «для проверки представителям ФСБ», и потом, когда проверка закончится и родителям ничего не будет угрожать, их вернут.

Девочке сказали купить пакет, положить туда деньги и передать курьеру — парню лет двадцати. Она так и сделала, и ее привезли обратно во двор. Сказали ждать в кустах и никуда не уходить.

Спасло то, что случайно проходившая мимо соседская девочка заметила её фиолетовые кеды.

«Если бы эта девочка не увидела её, неизвестно, сколько бы она простояла», — говорит Юлия.

Когда Милу вернули домой, она не понимала, что всё произошедшее с ней — обман. Она до последнего была уверена, что общается с представителями российской службы безопасности и спасает родителей.

«Мама, я вас спас!»

Марта из Орехова-Зуева делится случаем, который произошел с её 11-летним сыном. Он по указке неизвестных кураторов собрал деньги и ценности и передал их мошенникам.

Был обычный рабочий день, Марта была на работе, сын был дома. Он позвонил и предупредил, что пойдет гулять.

Когда Марта вернулась домой, сына дома не было, а квартира перевернута с ног на голову.

«Как будто грабители пришли и нас обокрали», — вспоминает она.

Она начала звонить сыну, но он трубку не брал, обзвонила его друзей — мальчика никто не видел, и Марта обратилась в полицию.

По камерам отследили, что мальчик сел в такси и уехал в Люберцы. Водитель такси везла одиннадцатилетнего ребёнка три с половиной часа и ни разу не спросила, почему он один едет в другой город, в СНТ.

Сотрудники полиции связалась с женщиной, которая была за рулем, и выяснили, что она оставила ребенка в месте, куда было заказано такси. Матери сказали: «Ждите, он скоро будет дома. Это не единичный случай».

В это время мальчик оставил рюкзак в указанной точке практически пустого поселка, прошел на место, указанное кураторами — по словам матери, это было довольно далеко, и сел в другое такси. Когда сын приехал домой, первое, что он сказал: «Мама, я вас спас», и заплакал.

Марта рассказывает, что всё началось с сообщения в мессенджере. Ее сыну написали сообщения с аккаунта девочки-подростка в «Леонардо Дайвинчик» (чат-бот для знакомств, который работает в Telegram и во «ВКонтакте», в основном рассчитан на подростков).

«Девочка» предложила дружить, началось обычное подростковое общение. Обсуждали, кто в какой школе учится, и она попросила мальчика скинуть локацию своей школы, и он поделился.

«Тут же в чат прилетел кружок с мужчиной в форме с символикой Украины. Он сказал: «Ты попал! Ты скинул локацию школы, и если мы решим сделать что-то плохое, виноват будешь ты!». Говорили, что он стал с ними на одну сторону», — делится Марта.

Потом аккаунт девочки исчез. И началась схема, очень схожая с ситуацией Милы.

С сыном в Telegram связались якобы структуры МВД и сказали, что теперь он должен помогать им вычислить тех, кто до этого вел диалог. Убеждали мальчика в том, что теперь он сотрудничает с «правильными российскими органами». Чтобы ребенок поверил, дали ему ссылку на какой-то сайт, где был тот номер, с которого они звонили, аккаунт в мессенджерах был с галочкой.

Версия вывода денег тоже схожая — любые средства в доме подтверждают, что родители сотрудничают с украинскими спецслужбами, и надо вывезти из дома деньги и ценности «на проверку», чтобы «сотрудники ФСБ» не могли посадить родителей в тюрьму. И куратор, который представляется сотрудником МВД, помогает ребенку спасать семью.

Некий «следователь» Алексей Зайцев стал угрожать: «Мы сейчас приедем всем отделом и перевернем твой дом. В срочном порядке ищи всё, что есть, переворачивай коробки, ищи ценности, украшения».

Звонки и сообщения родителям были строго запрещены, мальчика заставили заблокировать и маму, и папу.

Ребенок нашел всё, что можно было найти: деньги, драгоценности, даже бижутерию. Кураторы заставляли фотографировать все находки и слать отчеты.

Когда он добрался до места, он оставил рюкзак со всем, что собрал, — «на экспертизу», как ему сказали.

До этих событий Марта с сыном обсуждали такие темы не раз, она показывала ему видео о том, как обманывают детей. Он отвечал: «Я всё понимаю, мам, я не глупый, я не поведусь».

Но мошенники общались с ребенком очень грубо, давили, угрожали, запретили обсуждать ситуацию с родителями. Общение было такое интенсивное, что времени остановиться и задуматься не было. В этом случае на «обработку» мальчика ушло не более пары часов — он поверил, испугался и сделал всё как сказали.

«Дочь продолжала звонить кураторам, даже когда мы нашли ее»

Героиня третьей истории поделилась тем, что случилось в ее семье, в соцсетях. Давать комментарии ИА Регнум о произошедшем она отказалась.

Дочь Татьяны, Варвара проходила «обработку» целых четыре месяца. Начиная с апреля 2026 года с ней тайно общались люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они убедили девочку, что ее семье грозит опасность и только она может их спасти.

«Они запрещали ей рассказывать кому-либо об их общении, — говорит Татьяна. — Это было главным условием. Ни родители, ни друзья, ни близкие не должны были ничего знать».

И в этом случае события разворачивались даже хуже, чем в двух предыдущих — мошенники не только пытались выманить деньги, они давали девочке «задания».

Варвара показывала по видеосвязи квартиру, открывала шкафы, коробки, рассказывала, что и где лежит, искала деньги, фотографировала банковские счета родителей. Мошенники спрашивали пароли — якобы для регистрации денежных средств в налоговой. Каждый час — видеоотчет: кто дома, чем заняты и так далее. Семья жила под постоянным контролем невидимых кукловодов.

Татьяна в своем видео поделилась записями голосовых сообщений, которые сохранились в телефоне Варвары — человек с украинским акцентом очень грубо отдает указания в приказном порядке.

Самое страшное, по ее словам, что девочку готовили к чему-то гораздо более серьезному, чем просто кража денег. Несколько раз ей вызывали такси, и она одна ездила в разные места — иногда это был центр Москвы, иногда окраины города.

Ей давали «тестовые» задания: посидеть в кафе, зарядить телефон, кого-то дождаться, забрать или передать сумку. Один раз — переправить сумку через реку.

«Ни разу не удалось ничего подобного ей осуществить, — говорит Татьяна. — Они объясняли это тем, что «ты не успела» или «задание сняли». Но ты всё равно большая молодец, ты справилась. Как нам потом объяснили, это действительно были задания, чтобы вербовать ребенка, чтобы ее готовить к какому-то более важному серьезному заданию».

До того как Татьяна решилась рассказать свою историю публично, дочь отправили на очередное задание. Она сказала родителям, что идет в магазин. Но мать почувствовала неладное, она уже некоторое время замечала странные изменения в поведении дочери.

Родители начали ее искать и нашли Варвару в такси, к тому времени по указаниям кураторов она отключила геолокацию и телефон.

«Самое неожиданное было то, что даже уже находясь в машине с нами, со своими родными, с семьей, она продолжала звонить этим людям и спрашивать у них, что ей делать, — рассказывает Татьяна. — Когда мы сказали, что едем в полицию писать заявление, она повторяла, что никому ничего рассказывать нельзя, потому что от этого зависит жизнь ее родителей».

На протяжении того времени, когда дочь уже была в постоянном контакте с мошенниками, Татьяна чувствовала, что с ребенком что-то не так. Но не могла понять, что именно. Дочь была на связи, отправляла «кружочки», говорила, что гуляет с подругами.

Оказалось, это тоже часть схемы, которые используют в работе с детьми. Им говорят поддерживать привычный формат общения с родителями, чтобы они ничего не заподозрили.

«Очень грамотная психологическая работа, — рассказывает мама. — Здесь удивляет не просто факт манипуляции, но и то, насколько последовательно может выстраиваться это воздействие. Человеку внушают чувство ответственности, изолируют от близких, требуют хранить тайну, создают ощущение срочности и опасности. Они умеют войти в доверие, запугать, убедить, что молчание — это вопрос жизни и смерти».

Что делать родителям?

История Марты, Юлии, Татьяны, к сожалению, не единичный случай. По данным поисковых запросов и сообщений в соцсетях, подобные схемы фиксируются по всей России.

В Москве, по информации Интерфакса, телефонные мошенники вынудили 17-летнего школьника передать им ценности на 2 млн рублей. Подростка запугали и заставили отдать курьеру ювелирные украшения и деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 20-летнюю жительницу Подмосковья.

В Нижегородской области только за 2026 год жертвами мошенников официально признаны 13 детей. А одна из школьниц отдала аферистам более 11 млн рублей. Её увезли на такси во Владимир, где она передала незнакомому мужчине 6 млн рублей, 18 тысяч долларов и 3 тысячи евро. После этого на нескольких такси её вернули домой.

В Красноярске мошенники убедили 14-летнего сына бизнесмена уйти из дома, забрав из сейфа 3 млн рублей. Родителям позвонили и потребовали выкуп в 30 млн. Показали видео, где мальчик просит выполнить требования «похитителей».

Скриншот из

В СМИ появляются сообщения о том, как мошенники оплачивают поездки курьеров на такси в соседние регионы. В одном из случаев курьер приехал к 14-летней девочке, чтобы забрать ключи от квартиры для «обыска». Из квартиры похитили 2,3 млн рублей.

Схемы, которые используют мошенники, постоянно меняются. Они изобретают новые способы все время. Но из историй, которыми поделились родители, можно выделить важный момент — в схемах, которые они используют сегодня, чтобы заманить детей в процесс обмана, их вынуждают делиться геолокацией каких-то значимых объектов: школы, военкомата, адрес вашего дома.

Важно донести до детей, что делиться любыми личными сведениями о себе, своей школе, военных объектах, местах работы родителей, делать фото каких-то зданий по просьбам незнакомцев из интернета, что-то поджигать, оформлять по просьбе третьих лиц сим-карты — опасно. Это могут быть мошенники или реальные представители украинских спецслужб.

До 16 лет ребенок не подлежит за это привлечению к уголовной ответственности, а после 16 лет даже передача общедоступных сведений может быть квалифицирована по статье «Государственная измена». А по статье «Теракт», «Диверсия» или «Умышленное уничтожение имущества» уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Но даже если подобное произошло, ребенок должен знать, что первое, что он должен сделать — прекратить общение и сообщить родителям. Ни в коем случае не вступать в дальнейшие контакты с подставными сотрудниками МВД, ФСБ и прочих силовых структур.

Также обязательно проговорить, что никакие российские силовые структуры не будут давать несовершеннолетним какие-либо задания, вовлекать их в какие-либо «спецоперации», просить сделать фото квартиры или других объектов, передавать деньги или просить куда-то ехать на неизвестном авто без ведома родителей — в России это запрещено законом. Также они не будут связываться по видеосвязи, в мессенджерах или соцсетях. Если такое происходит — это мошенники.

Учитывая то, каким образом детей заставляют добывать родительские деньги — ситуация требует, чтобы дома не хранились наличные деньги, банковские карты и ценности в доступе у детей. Если ребенок пользуется вашим телефоном — вход в банковские приложения должен быть под паролем, который он не знает.

Важно настроить детские гаджеты, заблокировать звонки с неизвестных номеров. Обращать внимание на изменения в поведении: странную скрытность, неожиданные поездки, отключенную геолокацию.

И главное — не думать, что «с нашим ребенком такого не случится». Потому что это случается внезапно, каждый день с новыми семьями.