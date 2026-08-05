В деловых кругах ОАЭ разрастается скандал, в центре которого оказалась дубайская компания Shelbit, владеющая одноименной криптовалютной биржей. Выяснилось, что за несколько лет существования через Shelbit прошло не менее 4 млрд долларов в криптовалюте, принадлежащих иранским чиновникам и силовикам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эмиратцев шокировал тот факт, что власти Ирана со временем превратили полулегальную биржу в оружие против своих политических противников. И, надо сказать, сильно в этом преуспели.

«Знаю хозяина»

Доподлинно неизвестно, когда именно биржа Shelbit начала свою работу. По ряду признаков отдельные операции проводились иранцами через эмиратские фирмы-прокладки еще до пандемии COVID-19.

Однако пока рабочей считается версия, что дата основания Shelbit — май 2024 года, когда создатель компании, иранский экспатриант Сиаваш Кейванпур, открыл в Дубае маленький магазин по ремонту и продаже часов.

Впоследствии эта неприметная торговая точка стала местом притяжения. Правда, вместо часовых механизмов посетители обсуждали проведение нелегальных операций в криптовалюте.

Интересно, что Кейванпур до последнего сам проводил встречи с потенциальными клиентами биржи. Правда, первое время представлялся праздно интересующимся часовщиком, который знает «хозяина хорошей биржи». И только убедившись, что угрозы с их стороны нет, помогал проводить криптооперации.

Потенциал «часовщика» быстро разглядели представители иранских спецслужб: со временем, как считают эмиратские силовики, Shelbit полностью перешла под «крышу» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и стала участвовать в легализации нефтяных доходов Ирана. Тем самым компенсируя потерю средств, замороженных ОАЭ и другими аравийскими монархиями в рамках следования антииранским санкциям.

Даже после формального запрета операционной деятельности со стороны эмиратского регулятора в середине 2025 года Shelbit продолжила обрабатывать поступающие запросы, перегоняя средства.

Менее чем за год биржа обработала около 125 млн долларов, связанных с Центральным банком Ирана, а также 676 млн долларов представителей КСИР, иранских гражданских чиновников и прочих «сочувствующих».

Сами себя разорили

Участие в легализации иранской «теневой валюты» — лишь часть того, чем отличилась биржа Shelbit.

Особенно сильное негодование властей ОАЭ вызвала информация о том, что биржа предоставляла финансовую инфраструктуру более чем для двух тысяч сайтов на фарси, предлагающих азартные игры или являющихся «зеркалами» международных онлайн-казино.

Несмотря на то, что большинство «игровых площадок» использовали разные доменные имена (маскируясь, например, под хорошо известные на Ближнем Востоке бренды), в их структуре нашлось немало общих компонентов. Это в совокупности с другими техническими признаками позволило эмиратским правоохранителям рассматривать общность площадок как единую и скоординированную сеть.

Нанятые властями ОАЭ расследователи убеждены, что таким образом Иран, где азартные игры запрещены, щупал карманы маргиналов и впоследствии перенаправлял средства на внутригосударственные нужды.

Это могло приносить казне ежемесячные барыши в размере десятков миллионов долларов. Доходность отдельных площадок превышала 130 млн долларов.

Впрочем, и элегантный отъем денег у отщепенцев оказался лишь верхушкой айсберга. По-настоящему крупной рыбой в сетях иранских «криптокомбинаторов» стала несистемная оппозиция, активно донатившая на развитие биржи и пользовавшаяся услугами онлайн-казино.

Среди противников иранского режима какое-то время было модно показательно поддерживать подобные компании. Тем более что на родине Кейванпур, а также участвовавшие в продвижении платформы блогеры Саша Собхани и Пуян Мохтари еще в 2023 году были заочно приговорены иранскими властями к длительным тюремным срокам.

На деле же получалось, что противники Тегерана, сами того не зная, финансировали официальные иранские власти. И, что важнее, активно затаскивали в эти сети своих соратников и единомышленников.

Поймай меня, если сможешь

Хотя сеть Кейванпура после вмешательства эмиратских властей оказалась де-факто парализована, в Абу-Даби постепенно признают неудобную правду.

Им удалось уничтожить только верхушку разведывательной структуры, действовавшей под прикрытием Shelbit, в то время как внутри она оказалась фактически нетронутой. В числе прочего — более 80% онлайн-казино, ранее связанных с биржей, продолжают работать и оперировать средствами, хотя уже и на других доменах.

У ОАЭ в настоящее время нет понимания, кто, помимо Кейванпура, координировал эту сеть, кто отвечал за ее техническое сопровождение (благодаря чему долгое время она не вызывала никаких подозрений ни у регулятора, ни у правоохранителей), кто помогал держать часовой магазин в поле местного законодательства и так далее.

Однако наиболее остро все же стоит другой вопрос — куда именно ушли средства, экспроприированные у иранской несистемной оппозиции (а те, по самым скромным подсчетам, вложили в Shelbit не менее 1 млрд долларов).

Нет у эмиратцев и ответа, куда делся основатель Shelbit. К моменту облавы «часовщика» не было в магазине. Не осведомлены о его местонахождении и сотрудники, нанятые Кейванпуром из числа местных жителей. Большинство признались, что не видели шефа несколько месяцев.

А потому не исключено, что организатор биржи до шумихи успел перебраться в другую страну — возможно, даже в соседнюю аравийскую монархию, где легализовался под новым именем и прикрытием. И сохранил попутно большую часть полезной инфраструктуры для будущей перезагрузки Shelbit.