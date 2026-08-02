Немецкие поборники демократии бьют тревогу: турецкий правый экстремизм в Германии достиг нового пика. По данным федерального правительства, число сторонников праворадикальной турецкой организации «Серые волки» в Германии в настоящее время составляет 13 500 человек.

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По мнению властей, членов структуры, одновременно имеющей черты как политической организации, так и этнической преступной группировки, объединяет расистская, антисемитская и ультранационалистическая идеология, а также готовность к насилию, направленному прежде всего против меньшинств.

В Германии боятся, что идеология «Волков» находит все больше сторонников среди имеющих турецкое происхождение.

Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) считает организацию опасной уже в силу ее большой численности, поскольку мировоззрение членов противоречит принципам основного закона, а в социальных сетях ею распространяются призывы к насилию, в частности, против курдов, армян, евреев и даже некоторых христианских конфессий.

«Антисемитские стереотипы турецких правых экстремистов варьируются от традиционных теорий заговора — в которых евреи представляются «темными кукловодами» международного империализма — до основанного на исламской религии неприятия евреев как неверующих или ложноверующих», — говорилось в отчете немецких спецслужб за 2025 год.

Еще в ноябре 2020 года немецкий бундестаг в совместном заявлении фракций ХДС/ХДС, СДПГ, СвДП и «Зеленых» призвал федеральное правительство рассмотреть возможность запрета объединений «Серых волков» и «решительно противодействовать им с помощью средств германского правового государства».

Запрос, поданный фракцией «Зеленых» в бундестаге, по мнению инициаторов, раскрывает актуальный опасный потенциал этого движения. «Серые волки», как считают представители немецкого политического мейнстрима, «дополняют деятельность классических неонацистов и тем самым усугубляют угрозу для тех, кто подвергается преследованиям».

Поскольку именно «правый экстремизм», по мнению представителей демократического лагеря, «остается самой серьезной угрозой для внутренней безопасности Германии».

Тем не менее «Серые волки» в Германии до сих пор не запрещены, хотя ведомство по защите конституции официально следит за движением.

Отвергают западные ценности

BfV, а также немецкая служба внутренней разведки бьют тревогу из-за масштаба «турецкой угрозы» в своем всеобъемлющем ежегодном докладе, описывающем ее по состоянию на 2025 год.

В этом документе Турция прямо отнесена к числу таких геополитических противников Германии, как Россия, Китай и Иран, в качестве одного из основных государственных игроков, активно ведущих шпионаж, незаконные кампании влияния и транснациональные репрессии на территории Германии.

По мнению составителей доклада, выводы указывают на все более нестабильную обстановку в сфере безопасности, когда иностранные столицы используют местные диаспоры, религиозные сети и политические подставные организации для проецирования своей власти непосредственно в самое сердце крупнейшей экономики Европы.

«Серые волки», представленные в докладе как одна из основных угроз демократическому порядку, действуют через крупные зонтичные организации, включая Федерацию турецких демократических идеалистических ассоциаций в Германии, Союз турецко-исламских культурных ассоциаций в Европе и Федерацию «Мирового порядка» в Европе.

Эти ультранационалистические структуры находятся под наблюдением BfV за распространение глубоко антисемитских нарративов, разжигание расистских настроений в отношении этнических меньшинств, а также создание гипернационалистической среды, которая требует абсолютной лояльности турецкому государству и одновременно категорически отвергает западные демократические ценности.

Среди основных сетей, поддерживаемых Турцией и имеющих турецкое происхождение, наряду с «Серыми волками» выделяется движение «Милли Гёрюш» («Национальный взгляд») и различные ассоциации, связанные с ним. Они также находятся под пристальным вниманием государственных органов безопасности.

Также «на карандаше» у немецких контрразведчиков находится Союз международных демократов (UID) — организация, выступающая в качестве основного лоббистского объединения в Западной Европе, поддерживаемого турецким правительством.

UID, активно действующий на всей территории Германии, попал в поле зрения немецких спецслужб из-за своей роли в качестве инструмента прямого политического влияния правящей турецкой Партии справедливости и развития Эрдогана.

Немецкие органы государственной безопасности отслеживают эту группу, поскольку считают ее инструментом, предназначенным для контроля над политической ориентацией турецкой диаспоры, маргинализации критиков турецкого президента и манипулирования местным политическим дискурсом ради приведения его в соответствие с государственными интересами Анкары. Что активно подрывает демократическую интеграцию граждан Германии турецкого происхождения в политическую жизнь ФРГ.

При этом нельзя сказать, что немецкие спецслужбы обеспокоены исключительно турецкими экстремистами правого толка. Турецкие левые радикалы, связанные с запрещенной в Германии Рабочей партией Курдистана, также являются предметом забот германских контрразведчиков.

Добавляют им головной боли и люди, которых турецкое государство относит к сторонникам покойного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, как считается, стоял за попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году.

Германию беспокоит то, что, используя дипломатическое прикрытие, инструменты цифровой слежки и скоординированные кампании в социальных сетях, иностранные спецслужбы переносят внутренние политические конфликты на территорию ФРГ.

Добрались до школ

Популярность «Серых волков» среди немецкой молодежи соответствующего происхождения порой доводит до забавных казусов. Так, в школах Нижней Саксонии с 2024 года не рекомендуется использовать жест «Безмолвный лис». Это учительский жест, издавна практикуемый в регионе для призвания учеников к тишине и порядку.

Все потому, что он подозрительно напоминает «волчий привет» сторонников «Серых волков».

Школьная политика в Германии находится в ведении федеральных земель, поэтому теоретически введение подобного запрета было бы возможно и без одобрения Берлина.

Однако в министерстве образования Нижней Саксонии сообщают, что в настоящее время не видят правовых оснований для запрета «Безмолвного лиса».

Тем более что и «волчий привет» хотя и не поощряется, но пока что не находится в Германии под прямым запретом, как, например, нацистский салют.

«Однако мы исходим из того, что учителя будут подходить к этому жесту с должной деликатностью и избегать его, учитывая опасность неправильного или двусмысленного восприятия», — говорит пресс-секретарь министерства Ульрих Шуберт.

Таким образом, «Серые волки» оказывают влияние не только на общественно-политическую жизнь Германии, но и опосредованно даже на педагогический процесс.