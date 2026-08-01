Ночью 1 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары сопровождались взрывами в разных районах украинской столицы, на месте которых остались огромные воронки и бушующие пожары. Под воздействие попали объекты, выпускавшие комплектующие для ракет, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную технику.

В Соломенском районе разрушено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производившее узлы и компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «FP-7», «FP-9» и «Гром-2», а также инерциальные навигационные системы для беспилотников.

В Деснянском районе повреждена ТЭЦ № 6. В районе Березняки сгорела АЗС Ukrnafta. В Вишнёвском районе уничтожен логистический центр, занимавшийся приtмом, хранением и распределением компонентов для беспилотников большой и средней дальности, а также производством отдельных элементов ударных беспилотных аппаратов и сборкой боевых частей.

В Киеве уничтожены практически все оставшиеся военные предприятия. На месте бывших заводов и складов остались только руины. Российские подразделения продолжают усиливать огневое давление на украинскую столицу, нанося удары практически ежедневно. Система противовоздушной обороны противника не справляется с такой интенсивностью и мощью.

Социальные сети Последствия ночных ударов по Киеву

В результате ударов по местам производства и хранения ракет, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы противник лишился ресурсов для создания и применения своих средств поражения российских территорий. Потери в средствах связи и РЭБ усиливают уязвимость ВСУ.

Без уничтоженной номенклатуры противник становится значительно слабее. Разрушение военных предприятий, складов и логистических узлов приводит к постепенному сокращению боеспособности украинских войск, противник теряет возможность наносить ответные удары и поддерживать фронт.

ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками и ракетами, но российские системы ПВО перехватывают и уничтожают абсолютное большинство целей на подлете. По мировым стандартам, сегодняшняя эффективность наших сил ПВО остается крайне высокой.

А вот врагу остается лишь смотреть на свою столицу, где дым от пожаров стал неотъемлемой частью ежедневного ландшафта. Взрывы и разрушенные до основания предприятия получают урон, который Киев думал нанести нам. Удары продолжаются без остановки, а режим жизни в Киеве в значительной мере определяется действиями российских сил.

Также ночью российские силы нанесли удары по предприятиям «Новой почты» и ликвидировали четыре крупнейших складских хаба украинской логистики: № 1 в Вишнёвом, № 21 в Полтаве, а также склады в Днепропетровске, Харькове и Виннице. Для украинской экономики, где «Новая почта» контролирует значительную долю грузовых потоков, это стало одним из самых тяжелых ударов по транспортной инфраструктуре.

Разрушение ее главных складов означает конец транспортировки грузов в масштабах страны. Логистика противника получила мощнейший удар, и весь экономический механизм Украины почувствует его последствия.

В районе южнее Одессы операторы беспилотников поразили два сухогруза, осуществлявших доставку военных грузов на Украину. В порту Черноморск также получило повреждения грузовое судно.

Системная стратегия непрерывного поражения противника позволяет российским подразделениям последовательно сокращать его военный потенциал. Каждый успешный удар уменьшает его ресурс для продолжения боевых действий. География поражений расширяется, а возможности Украины для ведения войны уменьшаются.