Бойцы 5-го комендантского полка 51-й армии эвакуировали из Гришино, ДНР, мужчину, в течение двух суток ползшего до Красноармейска на одной ноге. С ним была его мать Любовь: 72-летняя женщина погибла от удара дрона, не дойдя до города всего несколько сотен метров.

Кадр из видео

Как рассказал в эксклюзивном интервью для ИА Регнум Сергей, они с мамой сидели в подвале практически целый год, на улицу выходили только по нужде. В конце 2025-го мужчину атаковал дрон ВСУ, осколками ему оторвало часть ноги:

— Дроны в подвал стали залетать, их было штук шесть, и один из них мне попал в ногу. Я проволокой перемотал и дополз до другого подвала. Никаких уколов и обезболивающих, конечно, не было. Дальше мама моя, Люба её звали, ухаживала за мной.

Спасла сына пожилая мать, которая затащила его в подвал и сумела оказать помощь, перевязав рану. В течение полугода она ухаживала за Сергеем, приносила воду и еду. Запасы у семьи хоть и были, но за полгода почти закончились: они питались пшеницей, смешанной с кормами, которые раньше предназначались для домашнего скота.

Только когда в город зашли российские военные, они стали помогать мирным жителям продуктами.

— Я из подвала первый раз выглянул буквально за пять дней до выхода из Гришино. До этого всё время сидел, точнее лежал, скорчившись. Делать там особо нечего без ноги, — вспоминает Сергей.

— А вы не жалели, что не выехали на Украину?

— Там бы меня сразу мобилизовали. Все знакомые у меня, кто выехал, уже погибли или пропали без вести.

Эвакуация из Гришино заняла у семьи трое суток. Два дня мать с сыном добирались до Красноармейска самостоятельно: им нужно было пройти всего 5 километров, но каждый метр давался с трудом: Любовь шла, опираясь на палочку, а Сергей перебирался ползком на коленях. Пожилая женщина не дошла до города всего 200 метров: дрон ВСУ атаковал тропинку, по которой они двигались. В момент удара мать инстинктивно закрыла сына собой:

— Травм у нее нет, видимо, просто сердце остановилось. Она минут 5-7 ещё была жива. Инстинктивно меня прикрыла. Меня довели до укромного места, я остался ждать, а ребята вернулись за телом мамы — смогли забрать.

По словам Сергея, в Гришино остается около 50 мирных жителей, недавно российские военные эвакуировали 16-летнюю девушку. Многие пытаются выйти самостоятельно, но, к сожалению, не доходят. Мужчине до сих пор трудно вспоминать об этих событиях: одной из причин остаться в Гришино была его пожилая мать, за которой был нужен уход, но именно она закрыла его собой, тем самым второй раз подарив жизнь.

Сейчас врачи осматривают то, что осталось от ноги Сергея, и сразу после получения документов ему предстоит реабилитация: больше всего он надеется, что заражение не пошло дальше и часть ноги удастся сохранить.