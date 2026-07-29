* Линдси Грэм — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

28 июля Вашингтон прощался с сенатором Линдси Грэмом*, известным русофобом и открытым любителем всевозможных войн. Церемония в ротонде Капитолия, затем панихида в Национальном кафедральном соборе — всё по протоколу, ведь он более трех десятилетий провел в американской политике.

ИА Регнум

На церемонии присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вице-президент Джей Ди Вэнс, почти весь кабинет министров и добрая половина сената, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Всё чинно и торжественно. Однако было одно «но», которое не ускользнуло от внимательных зрителей, следивших за церемонией: гроб с телом сенатора оставался закрытым на протяжении всей церемонии.

Стоит заметить, что никакого протокола, который обязывает хоронить американских сенаторов именно в закрытых гробах, не существует.

Напротив, предусмотрены разные варианты размещения флага, а некоторые из них позволяют держать гроб наполовину открытым в ходе прощания. Для этого флаг складывают втрое и накрывают им ту часть, которая остается закрытой.

Впрочем, для любителей конспирологии это всё не так уж и важно.

Недоверие, окружающее смерть Грэма с самого первого дня, быстро вышло из-под контроля. Напомним: сенатор скончался 11 июля, на следующий день после возвращения из Киева, где он анонсировал новые «адские» санкции против России.

Официальная причина — расслоение аорты на фоне атеросклеротической болезни сердца — была объявлена меньше чем через сутки, что само по себе вызвало подозрение у заядлых конспирологов. ФБР оперативно подключилось к расследованию, а глава бюро Кэш Патель заявил о готовности «предоставить все необходимые ресурсы» — и это тоже подлило масла в огонь.

Конспирологические теории множились с пугающей скоростью: несколько вариантов «русского следа», «иранская месть», «заговор ''глубинного государства''» и даже «убийцы из ''Моссада''».

В результате Дональд Трамп, который сам во многом обязан своим политическим взлетом игре на недоверии к государственным институтам и критике «глубинного государства», вынужден был публично осадить конспирологов, заявив, что какого-либо злого умысла в смерти Грэма не было: «Думаю, ФБР тратит время зря, если занимается этим».

И вот теперь — закрытый гроб. Для тех, кто уже убежден, что смерть Грэма не была естественной, это стало еще одним доказательством их правоты.

Примерно за полторы недели до похорон, когда впервые появилась информация о том, что хоронить сенатора будут в закрытом гробу, американские СМИ по этому поводу ничего не сообщали. Теперь же они уверяют, что в этом нет ничего необычного.

В соцсетях тут же появились комментарии американцев: «Закрытый гроб. И люди всё еще верят в историю с сердечным приступом»; «Закрытый гроб означает, что он, вероятно, действительно погиб при российской бомбардировке»; «Линдси Грэм умер дома от сердечного приступа. Он определенно не умер в цехе по производству дронов в результате российского ракетного удара. Поэтому похороны и были в закрытом гробу»; «Закрытый гроб. Я начинаю верить слухам про украинскую фабрику».

Между тем гроб, полностью накрытый государственным флагом, по традиции не открывают для публичного прощания. Американских государственных деятелей нередко хоронят именно так.

Кроме того, родственники покойного имеют право настоять на закрытой церемонии — и гроб часто оставляют закрытым именно по прямому запросу семьи. Поэтому формально всё это укладывается в рамки церемониального протокола и не является нарушением или отклонением от нормы.

Разумеется, могут быть и сугубо прагматичные причины. Судя по всему, смерть от расслоения аорты была внезапной и застала Грэма врасплох. Если ему резко стало плохо, он мог упасть и удариться лицом — состояние тела могло сделать открытое прощание неуместным или даже невозможным с эстетической точки зрения.

Или же сестра сенатора Дарлин Нордон, которая после его смерти была назначена временным преемником в сенате, просто решила, что это слишком личный момент, чтобы выставлять усопшего напоказ. Никаких официальных объяснений по этому поводу не поступало — да и вряд ли они могли бы что-то изменить.

Дело ведь не в том, что гроб был закрыт, а в том, что смерть Грэма стала очередной демонстрацией недоверия американцев к власти. И, как показывает практика, никакие объяснения, даже самые разумные, уже не в силах это доверие восстановить.

Проведенное недавно исследование Pew Research Center показало, что сейчас только около 17% жителей США доверяют правительству. Чуть больше чем полвека назад, в 1964 году, этот показатель составлял 77%.

Доверие к власти формируется долгие годы, но исчезнуть оно может очень стремительно. И вернуть его пустыми заявлениями и обещаниями вряд ли получится.

Судя по всему, восстановление этого доверия станет одной из самых больших проблем для американского правительства, раз смерть и похороны 71-летнего сенатора, имевшего наследственные проблемы с сердцем, вызвали такой парад конспирологических теорий.

*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов