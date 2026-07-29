Визит Владимира Зеленского в Вашингтон оказался совершенно провальным. Ничего из того, зачем украинская сторона приехала в США, она не получила.

ИА Регнум

Первый и наиболее чувствительный вопрос касается противовоздушной обороны. Украина не получила ни дополнительных ракет PAC 3 для комплексов Patriot, ни самих новых батарей. А именно эта тема являлась для Киева приоритетной.

Более того, уже после встречи Зеленский публично сообщил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине триста ракет PAC 3 для защиты украинской энергетической инфраструктуры предстоящей зимой. Однако, пересказывая ответ американского президента, Зеленский был вынужден признать, что тот ограничился максимально осторожной формулировкой. По его словам, Трамп заявил, что вопрос крайне непростой, но он подумает, каким образом можно помочь.

Фактически подобный ответ означает отсутствие каких-либо конкретных обязательств. Причина очевидна: Соединенные Штаты уже давно испытывают собственный серьезный дефицит PAC 3. На протяжении последних месяцев американские военные и профильные аналитики неоднократно говорили о напряженной ситуации с запасами этих боеприпасов. В подобных условиях рассчитывать на масштабные поставки Украине практически невозможно. Тем более нереалистично выглядит перспектива передачи новых комплексов Patriot.

По имеющейся информации, украинская сторона пыталась добиться от Вашингтона еще одного решения. Речь шла о том, чтобы Соединенные Штаты оказали давление на Грецию, гарантировав ей поставку новых «Патриотов» в будущем в обмен на передачу Украине двух имеющихся греческих батарей. Однако и по этому направлению Киев не получил никакой конкретики и никаких гарантий.

Не менее показательна ситуация с лицензиями на производство упомянутых ракет на Украине. Еще на саммите НАТО в Турции Трамп публично говорил о возможности предоставить их Украине. После этого украинцы действительно провели переговоры с производителем, компанией Lockheed Martin. Однако и здесь итог оказался нулевым, по крайней мере пока: не было подписано даже меморандума о намерениях.

Ни одного официального заявления о передаче лицензий, технологий или производственных прав не прозвучало. Ни Министерство обороны Украины, ни украинские предприятия, ни какие-либо другие структуры не получили подтверждения того, что подобный процесс вообще запущен.

Впрочем, даже если предположить, что в будущем подобные лицензии всё же будут предоставлены, это не изменит ситуацию в ближайшей перспективе. Развернуть серийное производство столь сложных ракет за короткое время невозможно. Достаточно посмотреть на пример Германии. Получив аналогичные возможности и объявив о соответствующих планах еще в начале 2025 года, немецкая сторона рассчитывает выйти на сколько-нибудь значимые объемы серийного производства лишь к концу 2027 года.

Еще один важный и весьма показательный эпизод, оставшийся несколько в тени, связан с ударом Украины по иранскому судну. По имеющейся информации, в Тегеране вполне допускали возможность ответных действий, однако в Киеве и среди стоящих за ним европейских союзников эта акция, судя по всему, рассматривалась как демонстративный антииранский жест, адресованный прежде всего Вашингтону.

Расчет, очевидно, строился на том, чтобы показать готовность Украины при необходимости вступать в противостояние с Ираном в интересах Соединенных Штатов. Иными словами, Киев рассчитывал преподнести эту историю как дополнительный аргумент в пользу дальнейшей американской поддержки.

Однако подобная логика, судя по всему, в Белом доме понимания не встретила. Напротив, представителям украинского руководства дали понять, что им следует самостоятельно разбираться с возникшими последствиями и не создавать новой точки напряженности.

Для администрации Трампа сегодня значительно важнее совершенно другие задачи. Прежде всего сохранение стабильности мирового энергетического рынка и недопущение скачка цен на нефть и нефтепродукты, который неизбежно привел бы к росту стоимости бензина и дизельного топлива в Соединенных Штатах накануне выборов в конгресс.

Как следствие, сразу после переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приступил к срочным контактам с руководством иранского внешнеполитического ведомства. Причем информация о таких переговорах была обнародована публично. Фактически украинская дипломатия была вынуждена в экстренном порядке заниматься деэскалацией возникшего кризиса. Теперь будут платить компенсацию за причиненный ущерб.

Любопытным оказался и еще один комментарий Зеленского. По его словам, украинская сторона обсуждает с Lockheed Martin возможность глубокой модернизации уже существующих украинских систем противовоздушной обороны.

Из слов Зеленского трудно однозначно понять, идет ли речь о проектах семейства Firepoint, или о модернизации советских комплексов, которые до сих пор находятся на вооружении Украины. Однако сам он заявил, что совместно с американцами обсуждается создание некоего антибаллистического проекта именно на базе имеющихся решений.

И именно эта формулировка выглядит весьма показательной. Фактически она косвенно подтверждает понимание украинским руководством того, что собственное производство ракет для Patriot — крайне далекая перспектива.

Кстати, Дональд Трамп публично не сделал ни одного заявления относительно подобных совместных проектов. Не последовало никаких официальных комментариев и со стороны Lockheed Martin. Более того, даже наиболее последовательные сторонники Владимира Зеленского в сенате и палате представителей конгресса США также не озвучили ничего, что могло бы свидетельствовать о достижении каких-либо договоренностей по этой теме.

Официальная же реакция американской стороны на визит Зеленского оказалась предельно лаконичной и весьма сдержанной. Трамп ограничился дежурной дипломатической формулировкой, заявив, что для него это было честью. Однако за пределами этой протокольной вежливости никаких содержательных заявлений, которые могли бы свидетельствовать о прорывных договоренностях или серьезных изменениях в американской политике, сделано не было.

Ну и, пожалуй, наиболее показательная часть всей этой истории заключается даже не в официальных заявлениях, а в деталях самой встречи. Примечательно, что уже здесь появились существенные расхождения.

По данным ряда западных и проукраинских медиа, переговоры продолжались около часа десяти минут. Однако существует и другая информация, согласно которой беседа длилась чуть более получаса, то есть вдвое меньше заявленного некоторыми СМИ, традиционно занимающими благожелательную по отношению к Киеву позицию.

Даже если исходить из максимальной оценки продолжительности переговоров, возникает вполне закономерный вопрос: что можно содержательно обсудить за час, когда речь идет о столь масштабном комплексе военно-политических, финансовых и дипломатических проблем? Если же встреча действительно продолжалась немногим более тридцати минут, вопросов становится еще больше.

После подобных переговоров обычно следуют стандартные заявления о конструктивной атмосфере, хорошем обмене мнениями и позитивном характере диалога. Однако за подобными дипломатическими формулировками далеко не всегда стоят реальные политические результаты.

Показательно и то, что ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп по итогам переговоров не сделали никаких заявлений относительно возможного визита Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. Все разговоры об этом сегодня основаны исключительно на публикациях отдельных западных СМИ. Безусловно, подобная перспектива могла обсуждаться в ходе встречи, однако возникает вполне логичный вопрос о практическом смысле такой их поездки что в Киев, что в Москву.

Причина заключается в том, что российское военно-политическое руководство сохраняет неизменную позицию. После переговоров в Анкоридже сформировалось определенное понимание возможной логики дальнейшего процесса. Согласно этой логике, именно Украина должна предпринять ряд конкретных практических шагов. В качестве ключевого условия называется вывод украинских вооруженных формирований с территории Донбасса. Пока этого не произойдет, рассчитывать на продвижение переговорного процесса не приходится.

При этом наши штурмовики уже зашли в Дружковку, а это южное подбрюшье Краматорска. То есть очень скоро ситуация способна измениться настолько существенно, что и говорить будет не о чем.

Итого Украина не получила ни «Патриоты», ни ракеты к ним, ни юридически оформленные лицензии на их производство. Более того, есть еще одна весьма показательная деталь. По имеющейся информации, около 400 млн долларов военной помощи, выделенной Украине еще при Байдене, до сих пор не освоены полностью, а завершение реализации соответствующих программ планируется лишь к 2027–2029 годам.

По существу, Владимир Зеленский использовал поездку и как возможность временно выйти из крайне напряженной внутриполитической повестки. На фоне продолжающегося внутреннего кризиса, активизации антикоррупционных структур и многочисленных политических конфликтов визит в Вашингтон позволял хотя бы ненадолго сместить информационный фокус.

Не исключено, что в ходе переговоров поднимались и вопросы, связанные с дальнейшей работой антикоррупционных органов и взаимодействием с американскими структурами, которые традиционно рассматриваются как их ключевые внешние партнеры.

При этом главного результата украинская делегация так и не добилась. Не последовало новых обещаний масштабной финансовой помощи. Не было принято решений о дополнительных пакетах вооружений. Не появилось конкретных договоренностей по ключевым военно-политическим вопросам.

И оснований говорить о каком-либо стратегическом развороте Соединенных Штатов в сторону существенного расширения поддержки Украины по итогам этой встречи на сегодняшний день не просматривается. Фактически Вашингтон сохранил прежний курс.

Тем не менее ряд украинских медиа поспешил оценить встречу весьма высоко, выставив ей условные восемь баллов из десяти. Однако остается открытым вопрос, на чем именно основана столь оптимистичная оценка.

На сегодняшний день визит не принес Украине ни новых вооружений, ни новых финансовых обязательств, ни принципиального изменения позиции Соединенных Штатов. Если оценивать исключительно практический результат, то Зеленский фактически не привез из Вашингтона ничего из того, что первоначально рассчитывал получить.