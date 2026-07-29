Месяца не проходит без очередного скандала с участием президента Аргентины Хавьера Милея. На этот раз политик отметился тем, что публично прошелся по своим главным врагам в регионе — команде президента Бразилии Лулы да Силвы.

ИА Регнум

Самого президента он без особого смущения назвал «вором» и «бывшим заключенным», другим достались эпитеты похлеще.

Вообще Милей регулярно выдает нечто подобное, однако на этот раз прозвучали оскорбления не тет-а-тет с обожаемым им Дональдом Трампом и не на внутриполитическом митинге.

Аргентинский президент прибыл с визитом в Бразилию и произносил эти слова, стоя на сцене во время съезда Либеральной партии и танцуя с главным политическим соперником Лулы — сенатором Флавиу Болсонару, сыном правого экс-президента Жаира Болсонару. Последний находится под арестом из-за обвинений в попытке государственного переворота.

Риторика Милея не осталась без ответа. Бразилия уже отозвала своего посла из Буэнос-Айреса для консультаций, а в МИД вызвали на ковер аргентинского дипломата. В социальных сетях разразилась настоящая буря, а журналисты даже назвали кризис в отношениях двух стран «худшим за последние несколько лет».

«Уничтожить социализм»

Цель визита Милея в Бразилию изначально была предсказуемой: непримиримый идеологический соперник да Силвы явился поддержать местных правых в преддверии президентских выборов.

Сначала он прибыл на встречу с губернатором оппозиционного штата Сан-Паулу Тарсизиу де Фрейтасом. Прием либертарианцу оказали максимально теплый, а затем политики вместе направились на съезд Либеральной партии, организованный сенатором и Болсонару-младшим.

Мероприятие носило стратегический характер — на нем объявили о выдвижении Болсонару кандидатом в президенты Бразилии. В связи с этим к происходящему (в основном — в режиме видеозвонков) присоединились многие противники Лулы. Например, показали обращение от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал Флавиу «великим защитником Бразилии».

Слово взяли и представители многочисленного семейства Болсонару — брат Флавиу, Эдуарду, заочно приговоренный к тюремному заключению за активное лоббирование в США санкций против родной страны, а также супруга отца — Мишель. Она поделилась с пасынком внушительной политической поддержкой правого движения, а Эдуарду подсветил главного иностранного интересанта в грядущих выборах.

Когда очередь дошла до Милея, аргентинский президент не стал сильно ограничивать себя в риторике. Ведь вещающий из США Эдуарду в своем выступлении уже заранее пригласил политика на инаугурацию Флавиу в 2027 году.

На сцену Милей вышел под рок-музыку и пустился в пляс, размахивая руками перед присутствующими. Новоиспеченный кандидат в президенты немедленно присоединился. Угомонившись, Милей призвал Болсонару «уничтожить социализм», назвал действующего президента Лулу да Силву «вором, который должен сидеть в тюрьме», сожалел, что не может посетить экс-президента Болсонару-старшего — а все из-за того, что «сам Лула, когда находился в тюрьме, устал от иностранных гостей».

Под раздачу попал и глава Верховного суда Бразилии Алешандре ди Мораес, из-за которого экс-президент отправился под арест и получил запрет на встречу с Милеем. Аргентинский лидер назвал его «лысым куском мусора» и охарактеризовал характер судьи как «мстительный».

Завершил свой перфоманс либертарианец словами «Да здравствует свобода, черт возьми!»

«Ты кто такой?»

Правящие силы не оставили выпады без последствий. На следующий день из Буэнос-Айреса для консультаций отозвали бразильского посла, а глава МИД Мауро Виейра назвал заявления Милея «грубым и неприемлемым вмешательством во внутренние дела страны», вызвав для выражения негодования аргентинского посланника.

Тем не менее Виейра дал понять, что на окончательный разрыв отношений в Бразилиа никто идти не собирается — несмотря ни на что, Аргентина по-прежнему является главным торговым партнером Бразилии.

Почуяв, что до настоящего международного скандала дело не дойдет, Милей тут же вышел на очередное интервью и снова подверг критике Лулу. Припомнил, что в 2023 году бразильцы сами помогали его политическому сопернику Серхио Массе — и ничего!

Да и сам Лула во время своего визита в Буэнос-Айрес в 2025 году навещал экс-коллегу Кристину Фернандес де Киршнер, находящуюся под домашним арестом (еще и провел с ней чуть ли не целый час). А ему, Милею, даже друга посетить нельзя!

Риторику Милей в очередной раз украсил обращением «бывший заключенный». Лула да Силва действительно провел почти полтора года за решеткой. В 2017 году его признали виновным в коррупции и отмывании денег во время первого президентского срока (с 2003 по 2007 год) и приговорили к 12 годам тюремного заключения.

Однако уже в 2019 году Лула вышел на свободу, а в 2021-м Верховный суд отменил все обвинения в его адрес и позволил участвовать в президентских выборах 2023-го. Которые он выиграл.

Политические соперники постоянно припоминают эту историю, а также то, что сам Лула вплоть до второй судебной инстанции сохранил за собой право находиться на свободе, а во времена заключения принял у себя аргентинского президента Альберто Фернандеса. Жаиру Болсонару он такой возможности не предоставил.

В правительстве Аргентины дали понять, что официальных извинений бразильскому руководству ждать не стоит. Правда, региональные эксперты отмечают, что демарш Милея там не вызвал восторга — он фактически подарил оппонентам Болсонару возможность в будущем заявлять об иностранном политическом вмешательстве и посягательстве на национальный суверенитет.

Бразильцы уже начали травить аргентинцев в социальных сетях, как и пользователи из Мексики, где сейчас у руля левая Клаудиа Шейнбаум. Более того, оппозиционеры из Аргентины принялись приносить извинения Луле, что для внутренних рейтингов Милея совсем не подарок.

Кроме того, на аргентинского лидера уже собрались подавать в суд адвокаты. Основная претензия — расходование бюджетных средств на иностранный визит, призванный удовлетворить интересы определенной политической коалиции. Пользы же Аргентине от таких поездок — никакой.

В победу юристов внутри страны мало кто верит, но ситуацию с международным разбирательством эта деталь подогрела.

А когда журналисты спросили Лулу да Силву о его отношении к Хавьеру Милею, тот осведомился: «А кто это, что за человек?»

Самое интересное впереди

Сейчас Бразилия и Аргентина являются главными участниками регионального торгового соглашения МЕРКОСУР, что автоматически делает их ключевыми торговыми партнерами друг для друга. Двусторонний торговый оборот между странами по итогам 2025 года превысил 30 миллиардов долларов.

К таком положению дел в регионе шли несколько десятилетий — и ни Милей, ни Лула не находятся в том положении, чтобы ломать ситуацию. И судя по всему, пока этого делать они и не собираются.

Бразилия прошла по краю дипломатического протокола, но не предприняла никаких торговых рестрикций, не заблокировала возможность инвестиций или поставок (под которые могли попасть и товары первой необходимости).

Сотрудничество Аргентины с кабинетом Трампа и иностранными корпорациями — как бы это парадоксально ни звучало — играет на руку Бразилии, ведь именно они в таком случае будут выступать главными покупателями удобрений или газа для собственной промышленности. Это будет дешевле, чем завозить издалека.

Что до агрессивной и издевательской риторики в публичном поле, то для стран Южной Америки — да и вообще всего Западного полушария — это своеобразная норма. Местные политические системы в свое время создавались по лекалам американских, а политтехнологи предпочитают стиль, который в менее ярком варианте можно наблюдать каждые четыре года в Вашингтоне.

Сам Лула фактически делал то же, что и Милей, поддерживая заключенную Киршнер — конечно, не в таком эпатажном и хамском стиле, но более чем прямо.

Правда, бразильские левые политики оказались сильнее своих коллег из других стран и составляют, согласно последним опросам, более серьезную конкуренцию оппонентам. Еще и ухитряются сохранять лицо во взаимодействии с президентом США.

Пока неизвестно, помогли ли танцы Милея росту числа сторонников Болсонару, но уже пошли разговоры, что на фоне либертарианской рок-звезды политик выглядел слишком вяло. Когда аргентинец входит в раж, конкурировать в публичной энергичности с ним не может практически никто.

И все же вот какой нюанс — Флавиу объявил о выдвижении и позиционирует себя в качестве главного кандидата от правых сил, хотя до этого аналогичными амбициями отметились его мачеха Мишель Болсонару и губернатор Сан-Паулу де Фрейтас. Судя по всему, правые решили объединить усилия для увеличения шансов на победу, а заодно подключить дополнительных сторонников Трампа.

Метод, судя по Колумбии и Перу, может оказаться достаточно эффективным. Другой вопрос, что команда Лулы неплохо работает с медиаповесткой и успешно превращает правых во врагов нации, призывающих на бразильский народ санкции и прочие несчастья.

Да и Трамп, чей президентский срок приближается к экватору, уже отметился достаточным количеством ошибок, так что в контексте Бразилии его поддержка победу не гарантирует.

Не следует забывать, что общество Бразилии — как и большей части стран Латинской Америки — поляризовано по своим настроениям. Правые опираются на поддержку среднего и высшего классов, то есть обеспеченных граждан, требующих жесткой борьбы с наркоторговлей и усиления роли иностранных корпораций.

Левые успешно работают с малообеспеченными слоями населения, что в Бразилии играет немалую роль. Но также они не против сотрудничества с иностранными организациями. Особенно если оно может обеспечить экономические перспективы.

Судя по всему, самое интересное начнется в октябре, а также после выяснения имени кандидата на пост следующего президента Бразилии. В том же 2023 году сторонники Болсонару (до сих пор точно неизвестно, по чьему наущению или заказу) устроили погром административных зданий и президентской резиденции в столице, протестуя против победы Лулы да Силвы и практически повторив штурм Капитолия трампистами в 2021 году.

Конечно, сложно рассчитывать, что такое эпохальное событие может повториться в третий раз, но отсутствие скуки политики Западного полушария в последние годы точно могут гарантировать.