У британского политического истеблишмента нашёлся новый повод поговорить об «угрозах национальной безопасности», на фоне которых якобы меркнет что угодно — включая чудовищный экономический спад.

ИА Регнум

Как свидетельствует недавний материал Daily Mail, в самом сердце сельского Уэльса — округе Поуис — вдруг обнаружилось целое гнездо «правого экстремизма». Речь идёт о пяти акрах земли на окраине заброшенной деревни, где разбит лагерь объединения под названием The Woodlander Initiative (TWI).

Судя по опубликованным фото, сейчас он представляет собой несколько срубов, шалашей и палаток. Однако в обозримом будущем инфраструктуру вроде бы собираются расширять — вплоть до создания школы.

Но главное — критерии для заселения. Претендент обязан быть белым гетеросексуалом — причём желательно не одиночкой, а готовым к переезду вместе с семьёй.

Всё это, разумеется, не могло не спровоцировать бурную реакцию — сначала от региональной центристской партии Plaid Cymru, потом — от официального Лондона, чью позицию доносит аффилированная с правительством мониторинговая группа HOPE not hate. Дескать, в валлийской глуши раскрыт настоящий заговор по созданию «расово сегрегированного анклава», который неизбежно станет плацдармом для подготовки «фашистского восстания».

Впрочем, прибывшие на место событий репортёры не уловили там никакой военизированной атмосферы и были вынуждены признать, что зрелище куда больше соответствует стандартному летнему кемпингу. Да и местные аграрии на новых соседей вроде бы не жалуются и признаков «неонацистского вторжения» не замечают.

«Я помог им добыть древесину и построить пару заборов. Они приятные ребята, машут нам, когда мы проходим мимо», — говорит в интервью The Guardian владелец ближайшей фермы Джон Уидон.

«По-моему, байки про ''белое превосходство'' — полная чушь. В наши дни вы не можете быть человеком правых взглядов или вообще что-нибудь говорить без того, чтобы вас сразу же не заклеймили радикалом», — добавил хозяин деревенского магазина Ли Прайс.

Ещё один фермер — Уильям Джонс, который продал TWI землю — предпочёл воздержаться от комментариев. А кто-то другой анонимно предполагает, что лагерь едва ли просуществует долго: хижины ничем не отапливаются и наверняка опустеют с первым же осенним похолоданием.

Кстати, решить проблему со строительством чего-нибудь более капитального будет проблематично. В соответствии с британским законодательством сама по себе покупка сельскохозяйственного участка ещё не даёт владельцу права на планирование застройки: целевое назначение земли нужно пересмотреть в суде. Поэтому здесь и сейчас «масштабный заговор против демократии» сводится скорее к потенциальному затяжному спору с земельными инспекторами.

Вместе с тем его уж точно не стоит сводить к какому-то локальному карикатурному чудачеству — ведь за вывеской The Woodlander Initiative скрывается довольно масштабный и системный процесс. Дело в том, что валлийская инициатива лишь часть долгосрочного краудфандингового проекта, запущенного ещё в позапрошлом году.

Его заявленная цель чрезвычайно амбициозна: организаторы хотят получить миллион фунтов стерлингов под выкуп земли и развёртывание аналогичных лагерей в каждом без исключения графстве Соединённого Королевства.

Придраться к подобным сделкам юридически, по сути, невозможно: участки приобретаются в частную собственность через пулы солидарных инвесторов. И, как показывает динамика поступления средств (около трети суммы уже собрано), желающих скинуться набралось немало.

«Нам нужна собственная земля, собственные места для встреч и бесед, собственное сообщество для сохранения нашей культуры», — подчёркивает автор идеи, уроженец Солсбери татуировщик Саймон Биркетт.

К слову, именно его бэкграунд оказался для мейнстримной британской пропаганды ключевым аргументом в борьбе против TWI. Биркетту, в частности, припомнили давние связи с Национальной партией (BNP), которая с середины 1980-х ориентируется на крайне правую аудиторию, а порой даже декларирует преемственность по отношению к Британскому союзу фашистов Освальда Мосли.

Правда, реальное политическое влияние Национальной партии, не говоря уже об электоральной поддержке, в лучшем случае ничтожно: согласно недавним выкладкам PollCheck, её актуальный рейтинг равен нулю. Кроме того, не секрет, что британские ультраправые считают BNP детищем спецслужб, которое в своё время понадобилось властям для дискредитации и слива протестных голосов.

Следовательно, даже в том случае, если лично Биркетт вдруг сохранил партии абсолютную лояльность, он вряд ли сумел бы набрать достаточное количество спонсоров по чисто политическому фильтру.

И действительно, контингент участников The Woodlander Initiative весьма неоднороден. Основную его массу составляют классические «препперы» (выживальщики в дикой природе), уставшие от мегаполисов дауншифтеры и те, кого можно обобщённо назвать консерваторами, — то есть противники современных глобалистских трендов.

Более того, среди доноров нашлись даже экоактивисты, традиционно тяготеющие к левому крылу. Ясное дело, настолько пёстрая публика меньше всего похожа на армию бритоголовых штурмовиков — и гораздо больше на желающих просто сбежать от удушливого городского регламента.

И, конечно, хорошо известно, чем вызвано их желание. Взять хотя бы результаты национального опроса Community Life Survey, который недавно зафиксировал резкое падение доверия к социальным институтам в крупных урбанистических центрах. Например, в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере своё окружение считают нормальным лишь 30% жителей, а в сельской местности — от 54% до 75%.

Судя по всему, корнем проблемы является стремительная геттоизация некогда процветающих промышленных городов, где среднему рабочему классу — будь то молодёжь или люди постарше — всё сложнее закрывать глаза на разрастание этнических кварталов, разгул этнической же преступности и тотальное разрушение привычной социокультурной среды.

Исправить положение дел на выборах фактически нереально: Великобритания, как и вся Западная Европа, крепко держится негласного правила change personalities, not policy — меняются лица чиновников и составы парламента, но политический курс остаётся прежним. Поэтому чуть ли не единственным выходом для белого пролетария рано или поздно должна была стать внутренняя миграция.

И как тут не вспомнить американский прецедент, который послужил валлийским эскапистам прямым источником вдохновения? Это движение Return To The Land (RTTL), которое стояло за созданием замкнутой общины в глухом районе Арканзаса на одном из участков плато Озарк.

Основатель анклава, любитель греческой философии и трампист Эрик Орволл не скрывал планов провести в США так называемую мягкую ресегрегацию через создание сети «белых гетеросексуальных убежищ» в сельской глубинке. Однако как только стартап перерос рамки фермерской утопии и начал привлекать солидные финансовые потоки, федеральное руководство Соединённых Штатов устроило организаторам весёлую жизнь.

Бесконечные налоговые проверки вкупе с приостановками банковских транзакций и мощной антирекламой в СМИ попросту уничтожили экономическую базу общины, поставив крест на её планах расширяться в сторону Аппалачских гор и Глубокого Юга.

Справедливости ради, в упрёк Орволлу следует поставить его чересчур радикальные взгляды наравне с изначально политизированных подходом. А однажды он вообще договорился до того, что миру не помешал бы «новый лидер типа Гитлера».

Отцы-основатели британской The Woodlander Initiative действуют мягче и тоньше — хотя это, скорее всего, не упасёт их от бюрократической расправы, для которой непременно найдётся формальный предлог.

Вопрос лишь в том, поможет ли устранение симптома замедлить прогрессию тяжёлой общественной болезни. Ответ же прозвучит, если — или, точнее, когда — лишённые возможности мирно построить десяток избушек англичане найдут альтернативный способ выплеснуть раздражение. И уже не в тихом пасторальном Уэльсе, а прямо на улицах своих миллионников.