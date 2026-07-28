В июле 2026 года мэр французского южного города Алес, член партии «Республиканцы» Кристоф Ривенк получил письмо, в котором наряду с двумя пулями содержались угрозы смерти.

ИА Регнум

Надписи такого же содержания появились и на стенах его дома. Правоохранительные органы самым серьёзным образом восприняли ситуацию. Тем временем она в очередной раз иллюстрирует проблему, много лет являющуюся печальной частью повседневной жизни Франции.

Авторы послания и граффити назвались представителями легендарной для французского криминального мира мафиозной группировки DZ. Она возникла в результате разборок в Марселе.

Более 10 лет назад преступная сфера этого города контролировалась так называемой бандой «Йода», специализировавшейся на торговле наркотиками. Их конкуренты, отбившие себе в итоге бразды правления, пользовались знаком DZ. Аббревиатура — отсылка к арабскому названию столицы Алжира, выходцами из которого в основном были новые главари или их семьи.

К градоначальнику Алеса приставили внушительную охрану. А глава партии «Республиканцы» Брюно Ретайо, в недавнем прошлом занимавший пост министра внутренних дел, напомнил в своих соцсетях о том, как предупреждал ранее о «мексиканизации» страны. По его мнению, это выражается в росте организованной преступности, а также в том, какие темпы во Франции набирает незаконный оборот наркотических средств.

Ретайо считает, что лучшим средством борьбы с наркотрафиком и бандами будет изолирование — в том числе с помощью бронированной техники — опасных кварталов городов, где действуют преступники. А также тотальный контроль переписки граждан в соцсетях для отслеживания подозрительного контента. Однако эффективность предложенных мер вызывает сомнения.

Французская полиция уже давно активно ведёт борьбу с организованной преступностью, существование которой она неохотно начала признавать и комментировать только в последние 2-3 года.

С конца 2023-го по март 2024-го полиция провела серию спецопераций под названием «Чистая площадь», направленных на борьбу с наркотрафиком в Марселе и прилегающих городах.

Их целью была ликвидация членов банд «Йода» и DZ, начавших уничтожать друг друга в кровавых столкновениях. Запуск одной из таких операций в марте 2023 года осуществил лично президент Эммануэль Макрон. А по отчётам МВД в результате этих операций произвели более 1 700 арестов и конфисковали более 150 кг кокаина. По словам силовиков, было покончено с обеими бандами.

Действительно, некоторые ключевые лица из банды «Йода» сейчас находятся в руках французского правосудия. Однако значительному количеству «менеджеров среднего звена» удалось уйти. И не исключено, что исчезновение этой группировки с криминальной карты случилось не столько благодаря правоохранителям, сколько стараниями конкурентов. Ведь бренд DZ всплыл снова с 2025 года.

Перестрелки с участием членов этой ОПГ происходят в Марселе и Ницце. По сведениям полиции, они контролируют преступный мир городов Авиньон и Ним.

В городе Алес весной 2025-го правоохранители провели операцию в нескольких кварталах. Мэр Ривенк вспоминает, что тогда «появилась новая сеть, привнесшая с собой новые, более радикальные методы: расправы, перестрелки, люди в масках в районах — настоящий делёж улицы». Неужели эта банда расползается по стране благодаря своему могуществу?

На самом деле ситуация с безопасностью проблемна и даже критична во многих городах Франции. Преступления совершаются в отношении мэров городов, причём без разницы, какие политические силы они представляют.

В 2026 году преступники сожгли автомобили градоначальника Эшироля (возле Гренобля) и помощника мэра Вилье-Сен-Поль (недалеко от Парижа), оба баллотировались от коммунистов. 29 июня сожгли дом главы города Риверсальт на границе с Испанией, члена «Национального объединения».

Аналогичный случай произошёл в городе Сен-Бревен. Мэр сложил полномочия после пожара, устроенного в его доме неизвестными и последовавшего за серией угроз. Несколько сотен угроз получал также мэр Марселя — социалист Бенуа Пайян. А брат его заместителя Амина Кессачи погиб от рук мафии.

В 2021 году 1 186 членов местной администрации стали объектами нападений со стороны криминала. В 2024 году это число увеличилось до 2 501 человека. Статистика наводит страх и в некоторых случаях приводит к снижению энтузиазма политиков баллотироваться в органы местного управления.

Помимо угроз властям, уличные перестрелки, в которых получают ранения и гибнут случайные прохожие, превращаются в повседневность для всё большего числа городов. Пригороды Парижа, Гренобль, Марсель, Ницца уже давно фигурируют в криминальных сводках французских новостей.

Но явление распространяется дальше. С 15 по 17 июля 2026 года в туристическом городе Каркассон прошли перестрелки с использованием автоматов Калашникова. Ответственность за эти происшествия взяла на себя DZ.

Нынешние члены группировки называют себя «Новым поколением», подражая в этом мексиканскому картелю «Новое поколение Халиско». Подражатели из Франции активно ведут соцсети и снимают видео, копирующие мексиканцев, чем подтверждают слова Ретайо.

После угроз мэру Алеса они также сняли видео, чтобы сказать, что это не их рук дело. На кадрах одетые в чёрную одежду и балаклавы «официальные представители» DZ назвали угрозы Кристофу Ривенку «подлым и отвратительным поступком, совершенным людьми, стремящимися нанести вред обществу, порочащим французские нравы, но прежде всего — направленным против группы DZ». По словам авторов видео, главная задача их организации — получение прибыли. А для этого совершенно не нужно привлекать внимание властей.

Специалисты считают, что тем самым члены группировки посылают сигналы по двум направлениям. Они стремятся, во-первых, напугать конкурентов неизбежностью последствий. Во-вторых — показать государству намерение устанавливать свои правила.

Попытки криминальных группировок заменить собой функции государства уже наблюдались в недавней криминальной истории — в частности, Марселя. В неблагополучных районах города бандиты иногда распространяли информацию среди жителей, обещая исправить нанесённый имуществу ущерб в результате разборок. И даже делали единичные попытки проводить так называемые социальные акции, закупая, например, школьные принадлежности к началу учебного года для детей из бедных семей.

Эти редкие действия объяснимы: лояльность населения служит гарантией неразглашения информации. А молодёжь районов, где орудуют банды, пополняет их ряды.

Своеобразные объявления о найме «сотрудников» с указанием зарплаты просто наводнили улицы многих французских городов ещё с 2025-го. Согласно обещаниям рекрутёров, постояв «на стрёме» в точке сбыта «товара», можно заработать 150 евро в день. Охранник получит 200 евро, а продавец — 300.

Вся ситуация говорит об одном: организованная преступность приходит туда, откуда уходит государство. Систематическое сокращение расходов государственных служб, оптимизация работы правоохранительных органов, сворачивание работы с молодёжью и коррупция власти приводят к тому, что создавшийся вакуум заполняют другие силы.

Точечные меры не решат этой проблемы, носящей системный характер. Но бюджет и силы нынешнего правительства Франции сейчас брошены на милитаризацию и финансирование войны на Украине.