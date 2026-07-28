Противостояние Саудовской Аравии и поддерживаемых Ираном хуситов (движение «Ансар Аллах») набирает обороты. Йеменские повстанцы, судя по всему, решили всерьез взяться за контроль морских путей через Баб-эль-Мандебский пролив, ударив по экономике и имиджу «всесильных саудитов».

ИА Регнум

Конечно, Дому Саудов есть чем ответить на новый вызов. Однако эффективность этих ответных мер вызывает серьезные сомнения.

Тиски сжимаются

Долгое время у хуситов не хватало технических возможностей, чтобы полностью перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — даже при контроле над значительной частью йеменской береговой линии воды вблизи Джибути и Сомали оставались в слепой зоне. Этим пользовались хитрые саудовские капитаны, которые обходили «тотальную блокаду» и удерживали поставки нефти на докризисном уровне.

Проиранские бойцы несколько раз пытались устранить лазейку, например высаживали десант на острове Зукар в самом горле пролива, а также осуществляли накаты с целью захвата стратегической высоты на хребте Джабаль-Дхубас (контролируется просаудовскими лоялистами при предположительной поддержке иностранных ЧВК), однако обе операции заканчивались провалами.

На этом фоне Эр-Рияд вел себя всё более вызывающе и демонстративно увеличивал прокачку нефти на отгрузку в красноморские порты. Тем самым показывая, что полностью владеет ситуацией.

Впрочем, хуситы довольно быстро адаптировались к новому статус-кво. И стали стремиться не столько запечатать пролив, сколько превратить хождение судов через него в опасное и дорогостоящее предприятие.

В рамках новой стратегии проиранские силы 23 июля намеренно атаковали два крупных саудовских танкера — Layla и Encelia. Оба ранее считались неприкосновенными и спокойно проходили через Ормузский пролив даже в пиковые периоды блокады.

Удар получился убедительным: после прямого попадания верхняя палуба Encelia загорелась, и танкер был вынужден срочно направиться в порт для ремонта. Layla, получивший легкие повреждения от попадания осколков в бортовые надстройки, последовал за ним.

И хотя груз обоих судов удалось сохранить (как и жизни членов экипажей), желающих попытаться прорваться через саудовскую блокаду после этого эпизода резко поубавилось.

В общей сложности объемы судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сократились более чем в семь раз — и падение оказалось даже стремительнее, чем в первые дни закрытия Ормузского пролива Ираном. В отличие от Тегерана, Сана не предложила соседям никаких «зеленых маршрутов».

Гибкое целеполагание

Стоит отметить, что география целей хуситов не ограничивается морем.

По мере расширения противостояния йеменские ракетчики стали всё чаще целиться в инфраструктуру по переработке и транспортировке нефти на территории королевства.

Под удар попали НПЗ и нефтехранилища в Джизане (пятый по величине комплекс в Саудовской Аравии) и экспортный терминал в порту Янбу (куда после фактической блокады Ормузского пролива саудиты перевели основной нефтяной трафик).

Предпринимались попытки повредить и магистральный трубопровод «Восток — Запад», однако БПЛА и ракеты хуситов были сбиты еще на подлете.

Тем не менее общий тренд остался неизменным: «Ансар Аллах» вознамерились не только нарушить морское сообщение Саудовской Аравии, но и подорвать саму систему распределения нефтепродуктов внутри королевства, выбив из-под Дома Саудов ключевой столп его государственности.

Это обусловило нервную реакцию западных игроков. Президент США Дональд Трамп попытался было публично угрожать хуситам, обещая «наказать» их за саботаж судоходства в Красном море.

Однако дальше угроз дело не пошло: существовал риск, что «помощь» Штатов обернется еще большими ударами по саудовской территории. А потому Пентагон отложил планы по военной операции в долгий ящик.

Европейская военная миссия «Аспидес», фактически ответственная за безопасность гражданского судоходства у берегов Йемена, также предпочла отмолчаться и не грозить хуситам ударами возмездия.

Более того, после инцидентов с саудовскими танкерами ФРГ спешно увела в Средиземноморский бассейн ранее размещенные в Джибути минные тральщики и суда сопровождения, покуда хуситы не попытались упреждающе отправить их на дно.

И хотя на словах большая часть западных партнеров выразила Эр-Рияду «абсолютную и исчерпывающую поддержку», разбираться с новой угрозой он оказался вынужден исключительно своими силами.

Отрасль довольно быстро отреагировала на бездействие сильных мира сего: крупнейшая в мире страховая компания Lloyd’s of London после инцидентов на воде предпочла прекратить продажу страховок от военных рисков для всех судовладельцев, связанных с Саудовской Аравией и осуществляющих поставки через Красное море.

Ее примеру последовали и другие крупные страховщики, что сильно снизило привлекательность саудовской нефти для компаний-перевозчиков.

Попытки Эр-Рияда убедить частников в контроле над ситуацией успеха не возымели: мало кому хотелось повторять ошибки экипажа Encelia и становиться мишенью для ракет и БПЛА «Ансар Аллах».

Борьба под ковром

Впрочем, не стоит думать, что положение Саудовской Аравии оказалось совсем уж безвыходным. Эр-Рияд нашел неожиданную опору в йеменских племенных ополчениях, которые имели свои счеты с хуситами.

К тому же совокупный мобилизационный потенциал подобных «карманных сил» ничуть не уступает «Ансар Аллах». Фактически Дом Саудов решил вернуть мяч на сторону йеменцев, придав боевым действиям привычный характер междоусобицы. А заодно и задвинуть хуситов подальше вглубь материка.

И первые успехи не заставили себя ждать. К утру 27 июля бойцы просаудовского племени Аль-Джаид после нескольких попыток сумели установить контроль над населенным пунктом Аль-Ятма (провинция Аль-Джауф). Несмотря на кажущуюся локальность этой победы, она серьезно изменила оперативную обстановку в регионе.

В том числе потому, что противникам хуситов удалось перерезать (впервые с начала гражданской войны в 2014 году) ключевой маршрут снабжения, обеспечивающий подпитку крупной группировки проиранских сил в стратегически важном горном районе Джабаль аль-Мадмун.

Чтобы деблокировать осажденный гарнизон (где к тому же, предположительно, находятся иранские военные советники), командиры «Ансар Аллах» вынуждены спешно перебрасывать в Аль-Джауф подразделения из прибрежных провинций. И тем самым ослаблять морскую удавку на шее Эр-Рияда.

Весьма некстати для хуситов оказалось и очередное временное замирение Ирана и США. Которое не только повлекло снижение цен на нефть до отметки в $88 за баррель (после спровоцированного «Ансар Аллах» скачка до отметки в $105–110), но и расширило условно безопасные маршруты через территориальные воды Ирана.

В этих условиях Эр-Рияд может переориентировать поставки обратно на порты Персидского залива — возможности для быстрого реверса были ранее им успешно заложены. В таком случае эффективность «блокады» Баб-эль-Мандебского пролива заметно снизится.

С другой стороны, ставка на раскачку ситуации внутри Йемена способна повлечь и обратный эффект.

Особенно если Эр-Рияд увлечется этой игрой и начнет чрезмерно поддерживать набирающую вес антихуситскую коалицию.

Тогда к беспокоящим ударам по танкерам и нефтяной инфраструктуре вполне могут добавиться и более серьезные ответные акции, реагировать на которые саудитам придется уже запуском полноценной военной кампании против «Ансар Аллах».

Что, в свою очередь, чревато почти полным повторением кризиса 2014 года, из которого Эр-Рияд насилу выпутался.