В ночь на 26 июля армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием по предприятиям украинского ВПК, портам, складам и топливным объектам. Пожары вспыхнули в нескольких районах Киева. Под огнем оказались площадки, где производили и хранили беспилотники для атак на российские города.

Иван Шилов ИА Регнум

Одной из главных целей стало предприятие «Смарт интеллиджент систем», выпускавшее БПЛА и комплектующие. Удар также пришелся по сборочной площадке, где с участием специалистов украинско-американской компании ежемесячно производили до тысячи беспилотников разных типов.

Участие иностранных специалистов не сделало площадку недосягаемой. Если предприятие выпускает ударные аппараты для ВСУ, оно остается военной целью независимо от вывески и происхождения вложенных в него денег.

Украинцы заявляли, что этот завод способен производить до тысячи беспилотников в месяц. При сохранении такого темпа — до 12 тыс. аппаратов в год. Теперь эта производственная линия выведена из строя, а подготовленные к отправке партии сгорели вместе с производственными помещениями. Эти «птички» взлетели вместе с цехами — раз и навсегда.

Россия не только усиливает ПВО, но одновременно уничтожает и сами источники угрозы. Удар по заводу значительно сокращает число целей, которые затем пришлось бы перехватывать над российской территорией.

Киев сам получил то, чем пытался пугать Москву. Украинский режим доугрожался: взрывы, огонь и дым охватили объекты его собственной столицы. Под носом у киевских властей уничтожаются крупные военные предприятия, включая совместные американо-украинские производства. Ведь чем неспокойнее возле военных заводов Киева, тем спокойнее будет в городах России.

Чёрное море — под замком

В ту же ночь российские войска поразили объекты порта Черноморск в Одесской области. Их использовали, чтобы доставлять и хранить военные грузы и топливо. Накануне в порту Николаева и Чёрном море под удар попали десантный катер, три сухогруза и балкер — судно для перевозки грузов навалом.

Удары по Черноморску и Николаеву продолжают начатые ранее операции против украинских портов. Российская армия блокирует не отдельные рейсы, а саму возможность регулярно принимать крупные партии вооружения и топлива со стороны Чёрного моря.

Морской маршрут зависит от всей цепочки: судно должно войти в порт, встать к причалу и разгрузиться, после чего груз нужно принять на складе и вывезти транспортом. Удар по любому из этих звеньев серьезно задерживает поставку, а серия ударов комплексно повышает стоимость перевозок и риск потерять судно вместе с грузом, а то и вовсе парализует снабжение.

В главный праздник российского флота украинский режим получил удары по портам, судам и объектам, через которые шли военные грузы.

Предыдущие атаки отрезали Украину от моря. Теперь российская армия не дает быстро восстановить поврежденную инфраструктуру и вернуть портам прежнюю пропускную способность. Поставки вооружения морем теряют смысл: груз могут уничтожить на судне, у причала или сразу после разгрузки.

Наши ракеты и «Герани» обеспечивают запрет украинцам на пользование Чёрным морем.

Заводы и бензоколонки

На карте пораженные цели разбросаны по нескольким областям, но все они обслуживали единую систему снабжения. В Конотопе Сумской области «Герани» атаковали промышленный комплекс, где расположены завод «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод. Предприятия выпускали детали для двигателей.

Поражение двух предприятий на одной промышленной площадке бьет по выпуску комплектующих и ремонту техники. Вместе с готовыми деталями противник теряет оборудование и время, необходимое, чтобы наладить их производство в другом месте.

В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр». Противник использовал крупное здание, чтобы хранить военные грузы. Торговая вывеска должна была прикрыть содержимое помещений. Не прикрыла.

В населенном пункте Валки Харьковской области российские беспилотники уничтожили АЗС Marshal. На границе Харьковской и Полтавской областей сожжены заправки перед поселком Чутово, в самом Чутове и дальше по направлению к Полтаве. Удары по заправкам нарушают подвоз боеприпасов, переброску резервов и эвакуацию поврежденной техники.

В Бурыни Сумской области под удар попала подстанция. Накануне «Герани» поразили логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах: сгорели склады и стоянки грузовой техники. Через такие терминалы принимали партии грузов, сортировали их и отправляли дальше обычными фурами.

Целью стали не гражданские посылки, а склады, грузовые площадки и машины, которые противник приспособил для военных перевозок. А уничтожение техники на стоянке сразу сокращает число грузовиков, способных доставить имущество к войскам.

Заводы дают детали, подстанции — электричество, склады и терминалы принимают грузы. Для их доставки нужны топливо и транспорт. Удар сразу по нескольким звеньям разрывает цепочку снабжения, выводит из строя отдельные маршруты и лишает ВСУ части материальных ресурсов.

Российская армия бьет не «куда попало». Разведка выявляет связи между производством, хранением и доставкой военных грузов — армия связь рвет точными спланированными ударами.

Сокращение возможностей врага

Разница между российскими и украинскими ударами за последние недели стала предельно очевидной. Пока Украина воюет с маркетплейсами, Россия «выносит» производства и военные грузы.

Киевское руководство сделало ставку на психологическое давление. Целями ВСУ становятся склады Wildberries и топливные объекты: украинскому режиму нужны тревога в российских городах и кадры для социальных сетей. Это «удары для постов», рассчитанные прежде всего на медийный эффект.

Россия отвечает по предприятиям, которые выпускают оружие, и по объектам, через которые его доставляют войскам. Склад маркетплейса не производит беспилотники. Разбитая сборочная площадка на тысячу аппаратов в месяц сокращает реальные возможности украинской армии.

Украина демилитаризуется в ежедневном режиме. Президент предупреждал, что киевский режим будет чувствовать российские удары всё сильнее. Теперь горят старые советские заводские мощности и построенные Западом оружейные производства. Одновременно Россия уничтожает склады и обрубает маршруты, которые снабжают ВСУ.

Чем сильнее горят предприятия украинского ВПК, тем меньше огня увидит Россия.