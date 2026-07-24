Футбол вне политики — недостижимая утопия, доказательства чему возникают регулярно тут и там. Вот и опять: матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и ПАОК из греческого города Салоники был отмечен громким скандалом.

ИА Регнум

По ходу встречи, проходившей на стадионе в Люблине («Динамо» свои домашние матчи в еврокубках проводит в Польше), фанаты греческого клуба на гостевом секторе вывесили на всеобщее обозрение флаг России.

Более того, они также скандировали лозунги, осуждающие УПА* и призывающие УЕФА отстранить Украину от международных соревнований за применение насилия против мирных жителей.

Реакция последовала незамедлительно. Украинские болельщики стали двигаться по направлению к трибуне, где расположились оппоненты. Видимо, чтобы выразить в цивилизованной форме свое возмущение.

Однако служба безопасности стадиона их порыв не оценила. Вернее, оценила негативно. Как попытку совершения акта агрессии. И приняла соответствующие меры, пустив в ход слезоточивый газ. Чем еще больше украинских болельщиков раздосадовала.

Украинские футболисты, которые к тому же еще и проиграли со счетом 2:3 и этим сильно осложнили себе задачу по выходу в следующий раунд, были раздосадованы не меньше. И тоже по окончании матча подошли к трибуне с греческими фанатами, чтобы возмутиться. Их, впрочем, слезоточивым газом решили не травить.

В свою очередь главный тренер киевлян Игорь Костюк (успевший, к слову, в свое время немного поиграть за «Тюмень») вынес насчет произошедшего однозначное суждение. «Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг», — сказал он.

Тут уж не поспоришь. Российский (да и какой угодно, пожалуй) флаг трудно куда-либо принести случайно. Тем не менее здесь необходимо внести несколько пояснений. Для понимания контекста. Ведь, казалось бы, зачем грекам в Польше славить Россию и одновременно обижать украинцев?

Первое, что нужно иметь в виду, — личность владельца ПАОК. Это известный бизнесмен Иван Саввиди. Бывший депутат Госдумы от «Единой России», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ряда других государственных наград, меценат, бывший владелец ФК «Ростов» и так далее.

Не будет также лишним упомянуть, что в 2024 году украинские власти конфисковали активы, находившиеся в его владении. Среди них — завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли «ПентоПак», проданный затем на аукционе за $2,5 млн.

Греческий клуб Саввиди приобрел в 2012 году и практически сразу стал там своим в доску. Долги многомиллионные закрыл, внутреннюю работу наладил, и результаты сразу пошли в гору. Фанаты, которые в Греции отличаются горячим нравом, нового владельца быстро полюбили.

Саввиди тоже ПАОК полюбил. Чему свидетельством — яркий и показательный случай из 2018 года, когда во время решающего матча чемпионата Греции с «Олимпиакосом» — самым заклятым врагом ПАОК — он, не согласившись с решением арбитра (фактически лишавшим клуб из Салоников долгожданного чемпионства), выбежал разбираться прямо на поле с пистолетом.

При этом на протяжении всей эпохи правления Саввиди ПАОК активно привлекает в свои ряды легионеров из Российской премьер-лиги. До недавнего времени там выступал — и был одним из лидеров — Магомед Оздоев, а сейчас в составе числится экс-нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.

Кстати, о московском ЦСКА. Второе, что нужно знать для понимания контекста вопиющего инцидента в Люблине: между фанатами армейцев и фанатами ПАОК давно установились дружеские отношения благодаря общему побратиму — сербскому «Партизану». Они, бывало, и матчи своих команд посещали совместно для выражения поддержки.

Однако в этот раз греческих товарищей поддержали фанаты вовсе не ЦСКА. А еще одни давние друзья обоих околофутбольных сообществ — поклонники команды «Видзев» из польского города Лодзь. Примечательно (и похвально), что после начала СВО ультрас «Видзева» не прекратили поддерживать контакт с армейцами.

Таким образом, против номинальных украинских хозяев матча выступило целое интернациональное околофутбольное братство. И, несмотря на неравные силы, одержало победу еще более убедительную, чем сам ПАОК.

Впрочем, было бы неверно утверждать, что греческие и польские молодцы размахивали российским триколором и оглашали стадион антиукраинскими зарядами исключительно из теплых чувств к Ивану Саввиди и московскому ЦСКА. Который здесь, по большому счету, вообще ни при чем.

Этот по сути безобидный (если не считать последствий в виде сильного жжения от воздействия слезоточивого газа и язвительных «зарядов») инцидент — всего лишь еще один маркер, сигнализирующий о росте антиукраинских настроений в европейском обществе.

Причем в Польше этот рост в последнее время близок к экспоненциальному. По данным Rzeczpospolita, за первую половину 2026-го полиция зафиксировала на 30% больше заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по мнению социологов, даже эта статистика, и без того довольно угрожающая, далека от истины. Поскольку многие пострадавшие в полицию обращаться попросту боятся.

К тому же ситуация усугубляется кризисом в отношениях между официальными властями Польши и Украины, спровоцированным рядом популистских решений Владимира Зеленского, которые вызвали в польском обществе сильнейшее негодование и повлекли за собой ответные шаги.

Умудрился режим Зеленского испортить отношения и с Грецией. Хотя, казалось бы, где Греция — и где Украина. И тем не менее. Всё началось в начале мая, когда у побережья острова Лефкада в Ионическом море рыбаки неожиданно обнаружили украинский морской беспилотник с 100 кг взрывчатки на борту.

Греция замалчивать такое ЧП не стала и заявила, что не позволит превратить Средиземное море в театр военных действий, поскольку это угрожает и туристическому бизнесу, и экологии. Даром что до этого Греция и Украина договорились о совместном строительстве беспилотных надводных аппаратов.

После этого Греция, которая неоднократно заявляла о твердой поддержке Украины (и входит в так называемую «коалицию желающих»), вдруг стала поддерживать Украину уже не так твердо.

То принятие 21-го пакета санкций заблокировать попытается, обосновывая это тем, что один из ключевых пунктов пакета — о запрете судам ЕС перевозить российский сжиженный природный газ — может нанести огромный ущерб их судоходной отрасли.

А то начнут категорически возражать против передачи Киеву ракет для систем ПВО Patriot. Потому что это тоже может нанести огромный ущерб, создав брешь в их собственной обороне. И не нравится им, представьте себе, давление по этому вопросу со стороны НАТО и ЕС.

В общем, как-то так получается, что украинцам в Европе рады всё меньше и меньше. И это всё чаще и чаще находит выражение в различных формах низового протеста. Российский флаг и обидные кричалки на стадионе во время футбольного матча — как раз одна из таких форм.

И дело даже не в том, что футбол не может быть вне политики. Дело в том, что вне политики не может быть ничего.

*Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена