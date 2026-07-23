После шести дней митингов, вызванных отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований протестующих: уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место он назначил именно того, кого больше всего поддерживали участники акции, — генерала Михаила Драпатого.

EPA/ТАСС Михаил Драпатый

Новый главком ВСУ пока изображает показную лояльность к «верховному»: совместные фото, публичные заверения в добросовестности, кадровые ротации в генштабе. Однако в жизни Драпатый никогда не был таким покладистым. И поднялся в генералы только и исключительно благодаря развязанной против жителей Донбасса войне, персональной жестокости и готовности выполнять любые самые отвратительные приказы.

Главное политическое последствие этого назначения заключается в том, что Михаил Драпатый — весьма неудачное приобретение на посту главкома. Причем не для российской, а именно для украинской армии.

Сейчас, если посмотреть на украинские околовоенные и политические паблики, вокруг его назначения царит практически всеобщая эйфория. Однако, если отбросить эмоции, приход генерала на руководство украинской армией способен принести ей очень серьезные проблемы.

При этом стоит признать, что у Драпатого действительно есть уровень, на котором он демонстрировал вполне достойную эффективность. Прежде всего речь идет о командовании соединением уровня бригады. Если бы в украинской армии существовали дивизии, то, вполне возможно, из него получился бы весьма неплохой командир дивизии.

Но уже на следующем уровне ему, как представляется, начинает не хватать аппаратного веса, стратегического масштаба мышления и необходимых компетенций.

Если же вернуться к Драпатому, то главным его активом остается вовсе не перечень выдающихся военных успехов. Скорее это очень качественно выстроенный пиар вокруг его вполне скромных полководческих достижений, а также чрезвычайно тесные связи с «грантовой» средой и теми политическими кругами, которые на нее опираются. И, пожалуй, именно это сегодня является его главным, если можно так выразиться, капиталом.

Для значительной части украинской аудитории, особенно той, на которую ориентированы соросовские структуры, Драпатый выглядит практически идеальным публичным персонажем. Он сравнительно молод, обладает вполне выигрышной внешностью, говорит по-украински. И этих трех базовых составляющих оказывается вполне достаточно, чтобы начать конструировать образ нового национального героя. Собственно, именно этим сейчас соответствующая медиасреда и занимается.

Практически сразу после того, как стало известно о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ, украинские паблики начали массово распространять два старых ролика от 2014 года.

Первый ролик: майор Драпатый на БМП прорывается через баррикаду в Мариуполе. Но если убрать весь ура-патриотический антураж, связанный с украинским флагом и эффектным прыжком боевой машины через препятствие, сразу становятся заметны три важных обстоятельства.

Во-первых, сама баррикада была собрана буквально из подручных материалов. По сути, серьезным препятствием она могла стать разве что для легкового автомобиля. Для четырнадцатитонной боевой машины пехоты никакого особого подвига в том, чтобы пройти через подобную конструкцию, не было.

Во-вторых, на кадрах невозможно увидеть ни одного вооруженного противника. По БМП никто не ведет огонь, в нее не летят бутылки с зажигательной смесью. Бронированной машине противостоят люди с палками, а не полноценные вооруженные подразделения.

И, наконец, третье, самое принципиальное обстоятельство. На этом видео Драпатый не входит в Мариуполь, а драпает из него. Речь идет о мае 2014 года. Между тем город окончательно оказался захвачен украинскими боевиками только в июне, когда туда вошли подразделения «Азова»*. К этим событиям Драпатый уже никакого отношения не имел, поскольку покинул Мариуполь примерно за месяц до этого. Этот момент и запечатлен на распространенных кадрах.

Второй ролик: все тот же 2014 год, Драпатый выводит из района Изварино группу украинских военнослужащих численностью около 260 человек. Это период боев на юге Донбасса, когда украинское командование предприняло попытку установить контроль над участком государственной границы с Россией. В итоге операция закончилась тяжелым поражением украинских войск.

Вот такой «успешный» полководец.

Зато «прославился» он на ниве военных преступлений против гражданского населения Донбасса и Новороссии. Как рассказывают очевидцы, в мае 2014-го в Мариуполе таран баррикады с людьми многотонной махиной был лишь одним из множества эпизодов преступных действий против мирных протестующих.

Тогда попытка ВСУ взять города под контроль сопровождалась убийствами мирного населения, а местное управление милиции вместе с сотрудниками просто сожгли, как за неделю до этого одесситов в Доме профсоюзов.

Дальше выходец с Западной Украины, в ходе печально известной «АТО» отметился многочисленными обстрелами мирного населения Донбасса. В 2016-м Следственный комитет России завел дело по 356-й статье Уголовного кодекса («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). С 2016-го по 2019-й Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. По данным российского МВД, в результате атак этого подразделения были убиты и ранены 154 человека.

А уже в 2021 году произошел очень хорошо характеризующий его эпизод. Тогда он был признан лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня Национального университета обороны Украины и тогдашний британский посол на Украине Мелинда Симмонс, вручила ему переходящий меч королевы Великобритании, который Драпатый принял на коленях.

Этот казус «рыцарства» наверняка сыграл в нынешнем назначении существенную роль. Ведь из-за его связи с британским политическим лобби на Украине в армии Драпатого считают человеком Лондона.

Социальные сети Драпатый получает переходящий меч королевы Великобритании

Каков послужной список Драпатого с 2022 года? В самом начале конфликта он командовал группировкой, прикрывавшей Кривой Рог. Однако если посмотреть на реальную обстановку того времени, никаких боев непосредственно за город или даже на дальних подступах к нему не происходило.

В феврале и марте 2022 года боевые действия носили маневренный характер. Российские войска заняли всю правобережную часть Херсонской области и часть левобережья, однако затем остановились примерно в тридцати–сорока километрах южнее Кривого Рога. Поэтому направление, за которое отвечал Драпатый, в тот период вряд ли можно было назвать наиболее сложным или критическим.

Осенью 2022-го группировка, которой командовал Драпатый, принимает участие в наступательных действиях на правобережье Херсонской области. Однако говорить о каких-либо выдающихся успехах именно его командования тоже не приходится.

В августе и сентябре бои на севере области носили крайне тяжелый и затяжной характер. Украинские подразделения с большими потерями продвигались в районах Высокополья, Архангельского, Миролюбовки и ряда других населенных пунктов. И это при том, что по численности личного состава ВСУ тогда имели кратное превосходство.

Окончательный перелом здесь произошел уже в октябре, когда российским командованием было принято решение организованно оставить правобережную часть Херсонской области. После этого российские подразделения организованно отошли на левый берег Днепра. Поэтому связывать этот эпизод с военными заслугами Драпатого, по меньшей мере, весьма затруднительно. Хотя в политический миф о Драпатом этот эпизод уже вписан «золотыми буквами».

Затем Драпатый возглавлял группировку войск «Таврия» и оставался на левом берегу Днепра вплоть до февраля 2024 года. По сути, это была периферийная спокойная работа, поскольку активных боевых действий на этом направлении тогда не велось. Соответственно, все ключевые сражения (поражения) украинской армии 2023 года проходят без его участия.

После этого он неожиданно получает повышение (снова влияние Лондона?) и переходит в генеральный штаб, где ему поручают направление подготовки военнослужащих — тыловую денежную непыльную работу.

В мае 2024 года Драпатого в экстренном порядке перебрасывают на север Харьковской области, где российская армия начинает наступление на Волчанск для создания буферной приграничной зоны. Возглавив оперативно-тактическую группировку «Харьков», он действительно сумел на определенное время замедлить продвижение наших вооруженных сил. Однако и здесь необходимо учитывать два принципиально важных обстоятельства.

Во-первых, для российской армии это направление изначально было глубоко второстепенным и использовалось прежде всего как инструмент для отвлечения и раздергивания украинских резервов.

Во-вторых, Драпатому так и не удалось отбросить российские подразделения обратно к государственной границе. Российская армия закрепилась на территории Харьковской области и продолжила последовательно укреплять свои позиции.

После этого снова начали играть роль его связи в политических кругах. Именно после харьковской кампании Драпатый стремительно пошел вверх по карьерной лестнице. Сначала около двух месяцев он командовал оперативно-тактической группировкой «Луганск», затем получил должность командующего Сухопутными войсками Украины.

Кадр из видео

А с января 2025 года одновременно начал руководить еще и оперативно-стратегической группировкой «Хортица», которая впоследствии была переименована в группировку «Днепр».

В зоне его ответственности оказались центральный и северный Донбасс, а также юг Харьковской области. Но, именно на этих направлениях украинская армия тогда понесла наиболее серьезные территориальные потери, сопровождающиеся постоянным отходом, а местами и откровенным бегством подразделений.

Последним местом службы Драпатого перед назначением главнокомандующим стала вся Харьковская область, за которую он отвечал с конца 2025 года. И снова, как и до того на Донбассе, именно здесь, по состоянию на конец июля 2026 года, складывалась наиболее катастрофическая для ВСУ ситуация.

Практически полностью были утрачены позиции на левом берегу Оскола. Российские войска вытеснили почти все украинские подразделения из правобережной части Купянска и продолжали выдавливать их из левобережной.

Волчанск уже давно перестал быть линией фронта и превратился в глубокий тыл, тогда как боевые действия шли уже за Белый Колодец, расположенный примерно в двух десятках километров от границы.

Более того, именно в Харьковской области Вооруженные силы РФ в текущем году добились наиболее заметного территориального продвижения. А ведь именно за этот участок фронта отвечал Драпатый.

Если смотреть исключительно на результаты на фронте, то трудно назвать место, где Драпатый проявил себя как выдающийся военачальник. У него попросту отсутствуют военные успехи, которые объективно выделяли бы его среди других украинских генералов. Да успехи и вообще.

И все это при том, что на протяжении практически всей войны он находился в привилегированном положении по сравнению со многими своими коллегами. Почти год он одновременно командовал Сухопутными войсками — главным видом вооруженных сил Украины — и лично руководил одной из крупнейших армейских группировок.

И если оценивать исключительно по результатам, то они хорошо видны на картах боевых действий. И эти карты, мягко говоря, работают не в пользу Драпатого.

При всей вовлеченности натовской штабной махины в стратегическое и тактическое управление ВСУ роль главкома очевидна, и совершенно политическое решение по Драпатому — это удар по управляемости украинской армии. Что само по себе замечательно.

Драпатый — человек откровенно медийный, склонный к публичным конфликтам и демонстративным жестам. А также позерству и пафосу.

Для личной политической карьеры это качество скорее является преимуществом. Такой человек вполне способен в будущем попасть в парламент или, как минимум, постоянно оставаться в центре общественного внимания. Как показывает украинская практика, подобная узнаваемость и постоянное присутствие на газетных полосах сегодня может способствовать карьерному росту даже внутри действующей армии.

Но армия по своей природе — закрытая система с крайне жесткой вертикалью управления, где медийность в классическом понимании не просто не приветствуется, а противоречит самой логике военной организации. Публичные выступления, дискуссии, выяснение отношений через социальные сети, демонстрация собственного особого мнения — все это неизбежно начинает размывать дисциплину и подрывать единство командования.

Теперь достаточно посмотреть на публичную биографию Драпатого. В июне 2025 года он демонстративно подал рапорт об увольнении с должности командующего Сухопутными войсками. Совершенно очевидно, что за этим стоял его личный конфликт как с Сырским, так и с Банковой (дело о миллиардах на «стену дронов»).

Социальные сети Михаил Драпатый

Однако формальным поводом Драпатый выбрал очередной российский удар по украинскому полигону, приведший к большим потерям личного состава. Тогда он опубликовал весьма громкое заявление: «Круговая порука и безнаказанность убивают армию. Я пытался искоренить это в Сухопутных войсках. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Армия, где командиры несут личную ответственность за жизнь людей, живет. Армия, где за потери никто не отвечает, умирает изнутри».

Фактически смысл этого заявления сводился к довольно простой конструкции: все вокруг безответственные и некомпетентные, кроме автора.

В январе 2026 года Драпатый публично выступил против отставки главы СБУ Василия Малюка**, хотя подобные вопросы не относятся к сфере компетенции действующего армейского генерала. Тем не менее он сознательно вмешивается в политическую дискуссию, фактически занимая сторону в конфликте внутри высшего руководства страны.

Следующий эпизод приходится уже на июль 2026 года. Во время публичного конфликта между Зеленским и Федоровым Драпатый становится, пожалуй, единственным действующим генералом столь высокого уровня, который открыто поддерживает именно Федорова.

Таким образом, приход Драпатого на должность главнокомандующего, одобренный Зеленским под давлением вопреки собственному желанию, почти неизбежно означает дальнейшую политизацию процессов внутри Вооруженных сил Украины.

Социальные сети Михаил Драпатый

А для армии подобная политизация редко заканчивается чем-то хорошим. Как правило, она ведет к внутренним конфликтам, расколу командной вертикали и ослаблению системы управления.

Соответственно назначение Драпатого на пост главкома, вопреки нынешней эйфории в украинском медиапространстве, вполне может обернуться катастрофой ВСУ. Ведь и полководческими талантами он не обладает.

При этом факт его назначения представляет собой гвоздь в крышку гроба единовластия Зеленского и, несомненно, является предтечей крупного политического кризиса в верхах киевского режима.

Ну и отлично.

*Террористическая организация, запрещенная в России

** лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов