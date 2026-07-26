На днях сторонники израильской «поселенческой экспансии» организовали «марш несогласных» в сторону границы с сектором Газа.

ИА Регнум

Официально акция позиционировалась как историческая и должна была напомнить правительству еврейского государства о прежних внешнеполитических «ошибках». Однако на деле она превратилась в фон для легитимизации нового курса в отношении палестинцев. Который не очень-то укладывается в рамки «мирного плана» США по Газе.

«Вернуться к очагам»

«Марш на Газу» проводится в Израиле уже не первый раз, его организаторы (поселенческое движение «Нахала») таким образом ненавязчиво напоминают властям о крупном геополитическом просчете.

В августе 2005 года израильское правительство приняло план администрации Барака Обамы по нормализации сосуществования израильтян и палестинцев.

В соответствии с планом Вашингтона Израиль кратно снизил присутствие в секторе Газа. Были эвакуированы около 8,5 тыс. жителей из 21 еврейского поселения, созданного ранее «в серых землях». Несколько крупнейших «поселенческих форпостов» были смешаны с глиной и по сей день пребывают в запустении.

Недовольные решением поселенцы собирали памятные шествия к «местам былой славы» почти каждый год, однако они до недавнего времени больше напоминали междусобойчики на несколько сотен человек.

Нынешняя же акция, прошедшая под лозунгом «Возвращаемся домой спустя 21 год», стала крупнейшей в истории. К шествию, по заявлениям организаторов, присоединились около десяти тысяч человек, хотя до символической границы (пляж Зиким в Южном округе) дошла едва ли половина.

Изменился и тон марша. Если раньше поселенческая активность в «серых землях» преподносилась как «расширение израильского жизненного пространства», которое стоит вести с учетом интересов местных элит, то теперь позиционируется уже как «соразмерная плата» за урон, который палестинские фракции нанесли еврейскому государству за последние годы.

Выбор финальной точки сбора также неслучаен — в 2023 году пляж Зиким стал ареной первых столкновений между израильтянами и авангардом сил ХАМАС. В потасовках, по данным израильтян, погибли около 40 человек, преимущественно — случайных туристов. Сторонники движения «Нахала» убеждены, что ликвидированные в 2005 году военные поселения вполне могли стать «первичным щитом», лишив наступающих палестинцев тактического преимущества.

Среди «марширующих на Газу» были замечены и группки ультраортодоксов (харедим), которые в обычное время не очень ладят с радикальными поселенцами и не разделяют их методы борьбы.

Тем не менее столь крупная площадка выражения мнений, за каждым шагом которой следили все израильские СМИ, пришлась им по душе. Делегаты от ультраортодоксов прошли весь маршрут бок о бок с поселенцами и скандировали собственные лозунги, обращенные к правительству. Среди них — призыв «окончательно отказаться» от идеи призыва харедим в армию, намекая попутно, что готовы уступить эту священную обязанность поселенцам-добровольцам.

Правда, на финальном отрезке маршрута несколько человек из числа харедим все же не отказали себе в удовольствии залезть на армейский пограничный забор, чтобы демонстративно погрозить кулаком в сторону сектора Газа.

Скрытое согласие

Несмотря на то, что марш позиционировался как общественное мероприятие, к нему присоединились звезды израильского политикума.

В частности, в первых рядах были замечены министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Оба правительственных чиновника выступают за полный захват сектора Газа и его интеграцию в состав еврейского государства, а потому использовали марш как мобилизационное мероприятие, продемонстрировав потенциальному электорату серьезность собственной политической программы.

К маршу присоединились и высокопоставленные члены правящей партии «Ликуд». Среди манифестантов был замечен Ник Барат, занимающий в правительстве пост министра экономики и промышленности. Неподалеку от него — министр обороны Исраэль Кац в сопровождении нескольких депутатов кнессета (парламента) из дружественных фракций.

В общей же сложности, по подсчетам израильских ресурсов, к «маршу на Газу» присоединились восемь министров, что составляет треть правящего кабинета. А с учетом пришедших за компанию депутатов, общее число представителей правящего крыла составило около трех десятков человек.

Интересно, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху к маршу так и не присоединился. Хотя до этого различные «инсайдеры» сообщали, что премьер выступит перед собравшимися на одной из контрольных точек маршрута и поблагодарит их за гражданскую позицию.

Вероятно, с учетом присутствия среди манифестантов таких тяжеловесов партии, как Барат и Кац, появление Нетаньяху сочли уже чрезмерным.

Стройкам — быть?

Шествие стало фоном для более серьезных решений. Израильское правительство, судя по всему, вознамерилось усилить присутствие в секторе Газа. Как раз с опорой на «рассерженных патриотов» из числа поселенцев.

Как сообщил министр обороны Кац, его ведомство «предварительно санкционировало» планы по строительству трех специальных поселений («Нахаль») в северной части эксклава и теперь «ждет решения премьера».

Такой шаг, по мнению армейцев, должен будет обеспечить Израилю постоянное присутствие в палестинском эксклаве без необходимости держать там дополнительный армейский контингент.

Тем более что поселенцы из «Нахаль» хорошо обучены обращаться с оружием и при случае сами будут не прочь влезть в драку с местными, чтобы отстоять границы новых населенных пунктов. А при необходимости — и расширить их, что обеспечит Израилю постоянную ползучую экспансию на севере сектора Газа.

Хотя глава оборонного ведомства не сильно вдавался в детали, речь явно идет о поселениях Элей-Синай, Дугит и Нисанит, оставленных израильтянами в 2005 году. Их восстановление позволит взять значительную часть эксклава под оперативный контроль, перебрасывать в поселения группы спецназа под видом обычных поселенцев. А попутно еще и прикрыть значительную часть Южного округа от массированных накатов сил ХАМАС, что исключит повторение событий 2023 года.

Предварительная подготовка к размежеванию, судя по всему, уже началась — на занятой израильтянами территории Газы за несколько дней выросла система земляных дамб и траншей, идущих по границе так называемой «зоны безопасности». Едва ли ЦАХАЛ начал эти работы вчера (общая протяженность земляных укреплений уже составляет 23 км), однако их темп существенно возрос после формализации планов со стороны Каца.

Впрочем, одной Газой дело явно не ограничивается. Министр финансов Смотрич сообщил о выделении «крупной суммы средств» на расширение израильского присутствия на Западном берегу реки Иордан — в качестве ответа на «изменение региональной ситуации». Правда, в отличие от Каца, Смотрич преподнес информацию без лишней гибкости. Намекнув, что вопрос уже решен, а средства освоены.

Это вызвало гнев в стане израильской оппозиции. Противникам Нетаньяху не понравилось не столько откровенное заигрывание правящей коалиции с радикальными поселенцами, сколько решение разморозить экспансию в период, когда израильская экономика находится не в лучшей форме.

Несмотря на замедление годовой инфляции, курс шекеля продолжает падение, а тлеющий конфликт с Ираном и его союзниками только множит расходы. Из-за этого правительство постепенно сокращает (пусть пока и осторожно) социальные обязательства и уменьшает ассигнование части невоенных программ, чтобы насытить оборонный бюджет.

В таких условиях открытие еще одной серьезной строки расходов ради достижения эфемерных целей выглядит нелогичным и опасным.

Что скажет Трамп?

У израильских центристов есть еще один повод опасаться восстановления поселенческого курса.

Появление «военно-гражданских форпостов» в секторе Газа прямо противоречит букве «мирного плана» США по Газе и рискует не только распалить замороженный конфликт, но и обидеть Вашингтон и лично президента США Дональда Трампа.

Правда, Белый дом пока никак не отреагировал на действия израильских правых. И на то есть ряд довольно очевидных причин.

Трамп слишком сосредоточен на противостоянии с Ираном и давно отдал ситуацию в Газе на откуп отдельным членам своей команды, которые довольно быстро пустили ее на самотек.

Американские чиновники явно разочарованы тем, что их геополитический стартап по «восстановлению Газы всем миром» не окупился, принеся лишь дополнительные политические издержки. А потому не прочь на какое-то время закрыть глаза на проблему, чтобы дать Израилю шанс разобраться с вопросом самостоятельно.

Во-вторых, США таким образом косвенно торгуются с израильтянами. После получения права самостоятельно разбираться с угрозой со стороны ХАМАС, которую в кнессете видят более серьезной, чем со стороны других иранских союзников, Израилю будет проще пойти на уступки в Ливане.

Например — доверить Бейруту обеспечение режима тишины в приграничных районах, чего настойчиво добиваются переговорщики США.

Косвенно существование такой кулуарной договоренности подтвердил президент Ливана Джозеф Аун, по итогам недавнего визита в Вашингтон заявивший, что ливанские войска начали понемногу занимать районы, где прежде были развернуты силы ЦАХАЛ.

Последние покинули их добровольно, оставив ливанским коллегам ряд господствующих высот. С учетом того, насколько сложно продвигались переговоры между израильтянами и Бейрутом в последние месяцы, без предоставления Нетаньяху серьезной компенсации дело явно не обошлось.

Наконец, разрушение наследия Обамы на Ближнем Востоке явно соответствует общему видению Трампа и его команды. А значит, сопротивление восстановлению поселений со стороны Белого дома будет скорее символическим и не приведет к серьезному пересмотру американо-израильских отношений.