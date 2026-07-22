Фридрих Мерц никогда ни в чем не виноват. Если в немецкой экономике случаются редкие проблески позитива — это исключительно благодаря усилиям главы правительства. Если же опускающуюся в бездны рецессии ФРГ накрывает очередной кризис, происходит это вопреки усилиям федерального канцлера.

ИА Регнум

Наблюдать за Мерцем, вертевшимся как уж на сковородке во время интервью каналу ZDF, отвечая на трудные вопросы, было даже забавно.

Особенно мило было услышать его откровения о том, что «энергетический кризис в немецкой экономике продолжается из-за нехватки российского газа». От которого Германия, кстати, сама демонстративно отказалась еще в 2022 году из «солидарности с Украиной».

Впрочем, отказалась ли? Ведь двойные стандарты давно стали краеугольным камнем немецкой политики.

Там принято рассказывать о важности защиты климата — и одновременно гонять отдельный самолет на другой континент, для того чтобы перевезти ценное министерское тело на «архиважный» саммит по защите Украины.

Рассуждать перед рабочими индустриальных концернов о необходимости «потуже затянуть пояса» из-за кризиса в немецком автомобилестроении — и одновременно выписывать себе многомиллионные бонусы.

Призывать больше работать — и принимать меньше больничных у людей, и так надрывающихся на ночных сменах, но всё равно вынужденных балансировать на грани нищеты…

Всё это — про современную Германию. Но всё же нигде в немецком политическом дискурсе двойная мораль не проявляется столь красноречиво, как в вопросе отказа от российского газа.

В последние месяцы, перед введением полного запрета на импорт голубого топлива из РФ, Европа стала судорожно закупать у России столько СПГ, сколько не закупала никогда раньше. В первом полугодии 2026 года страны ЕС импортировали 9,9 млн тонн СПГ российского проекта «Ямал».

Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, Европа скупила практически весь доступный объем добычи этого комплекса в российской Арктике.

Эксперты оценивают стоимость этих поставок примерно в €6 млрд. Крупнейшим покупателем российского газа стала Франция с 3,6 млн тонн, за ней следуют Бельгия (2,9 млн тонн) и Испания (2,7 млн тонн).

Ключевую роль в процессе играет бельгийский порт Зебрюгге. Там перегружается большая часть российского СПГ, который затем распределяется по Европе.

Столь же активно принимают танкеры с ямальским сжиженным газом французские порты Монтуар и Дюнкерк, а также испанский Бильбао, где российский СПГ в первой половине 2026 года составлял целых 59% от всех газовых поставок.

Казалось бы, при чем здесь Германия? Ведь высокоморальные немецкие чиновники открыто выражают свое презрение к «авторитарному» газу из РФ и декларируют отказ от российских энергоносителей. Но на самом деле всё несколько иначе.

Немецкие терминалы СПГ покрывают лишь от 10% до 13% внутренних потребностей в природном газе. При этом около 40% немецкого импорта газа поступает через Бельгию и Нидерланды. Там СПГ выгружается, преобразуется обратно и затем транспортируется по трубопроводам в Германию. Так Германия потребляет «демократический» французский и бельгийский газ.

Не двурушничество, а «маневр»

К сожалению для немецких политиков, пространство для политического шулерства может скоро исчезнуть одновременно со вступлением в силу полного запрета ЕС на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года.

Возникает вопрос: чем можно будет восполнить недостающие объемы? Ведь одновременно растет беспокойство по поводу ситуации с энергоснабжением в предстоящую зиму, поскольку немецкие газохранилища в настоящее время заполнены лишь на 44%.

В это время года в прошлом уровень заполненности хранилищ часто составлял около 60%. Однако в этом году исходная ситуация была иной. После прошлой зимы хранилища были опустошены до рекордно низкого уровня — около 20%.

К этому добавляется динамика цен. С момента начала кризиса с блокадой Ормузского пролива они значительно выросли. Для операторов хранилищ это меняет экономическую калькуляцию. Их бизнес-модель до сих пор основывалась на том, чтобы летом закупать природный газ по низкой цене, а зимой перепродавать его с прибылью.

Однако если ситуация в Персидском заливе стабилизируется, зимние цены могут оказаться ниже сегодняшних летних. Те, кто сейчас заполняет хранилища, должны будут смириться с убытками.

На этом фоне Ассоциация операторов газохранилищ INES исходит из того, что к началу отопительного сезона технически достижимым будет лишь уровень заполненности хранилищ в 76%. По ее мнению, текущая динамика цен практически не создает стимулов для закачки природного газа в хранилища и тем самым ставит под угрозу надежность снабжения в предстоящую зиму.

Еще более категоричны выводы ассоциации при рассмотрении возможного сценария суровой зимы. Если зима 2026/2027 окажется необычайно холодной, в феврале и марте 2027 года Германии может грозить дефицит поставок природного газа в объеме до двух тераватт-часов в сутки. Это соответствовало бы до 40% суточной потребности.

Особенно сильно это затронет промышленность, которая сама потребляет около двух тераватт-часов природного газа в сутки и в экстренной ситуации первой столкнется с ограничениями. Федеральное сетевое агентство, напротив, оценивает ситуацию как менее критическую и по-прежнему считает надежность снабжения обеспеченной.

Но вопрос о том, насколько действительно надежно газоснабжение, волнует и федерального министра экономики Катарину Райхе. Она планирует создать стратегический запас природного газа.

Предполагается, что его объем составит 24 тераватт-часа природного газа, что соответствует примерно 10% от общей емкости немецких хранилищ. Расходы на закупку и хранение оцениваются примерно в €1,5 млрд. Финансироваться резерв будет за счет надбавки к цене на газ. Соответствующий закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Однако этот резерв сможет смягчить лишь часть более серьезной проблемы. Дело в том, что в ближайшие годы спрос на природный газ скорее вырастет, чем снизится, в связи с отказом от угля.

По расчетам Федерального сетевого агентства, к 2035 году потребуются дополнительные регулируемые мощности электростанций в диапазоне от 22 400 до 35 500 мегаватт, чтобы обеспечить электроснабжение даже в тех случаях, когда ветровые и солнечные электростанции не смогут поставлять достаточно электроэнергии.

Если мощности будут созданы преимущественно за счет газовых электростанций, годовой объем потребления природного газа увеличится примерно на 15 млрд кубических метров. Для сравнения: в 2025 году Германия потребляла в общей сложности около 85 млрд кубометров природного газа.

Дилемма Мерца

На фоне ожидаемых осложнений в отопительный сезон, грозящих обрушить и так дышащий на ладан рейтинг Мерца, в Германии активизировались дискуссии о возобновлении переговоров с Россией.

Пару месяцев назад в переговорщики от Берлина активно прочили то бывших канцлеров Герхарда Шрёдера и Ангелу Меркель, то нынешнего бундеспрезидента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Однако на нынешней неделе в СМИ просочилась информация, что группа немецких лоббистов и политиков в отставке незаметно наладила устойчивый неформальный канал связи с российским правительством.

По данным немецкой прессы, на прошлой неделе небольшая делегация, в состав которой входили бывший глава администрации Меркель Рональд Пофалла и бывший министр-президент Бранденбурга Маттиас Платцек, провела в Баку тайную встречу с несколькими представителями российской власти.

Как пишут Die Zeit и ARD, среди российских эмиссаров был Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте России по вопросам гражданского общества и прав человека, а также Виктор Зубков — бывший вице-премьер российского правительства, а ныне глава совета директоров «Газпрома».

Неформальный саммит якобы стал своеобразным преемником «Петербургского диалога» — площадки, которая ранее собирала для обсуждений широкий круг представителей элит обеих стран, но была закрыта в 2021 году.

Группа немецких энтузиастов во главе с Пофаллой, последним председателем этого формата, к возмущению немецких СМИ, как оказалось, поддерживала связи с Россией даже после начала СВО и провела как минимум четыре предыдущие встречи в Баку и Абу-Даби.

Среди немецких участников предыдущих мини-саммитов были Ральф Штегнер — видный представитель левого крыла СДПГ, а также Штефан Хольтофф-Пфёртнер — бывший министр внешних сношений земли Северный Рейн-Вестфалия, тесно связанный с Армином Лашетом — высокопоставленным депутатом от ХДС с канцелярскими амбициями.

Правда, немецкие делегаты неопределенно описывают «бакинскую инициативу» как сугубо частный проект, а в администрации федерального канцлера от нее поспешно открестились.

«Все международные попытки в этом направлении потерпели полное фиаско, и вина за это всегда лежала на России», — безапелляционно и бездоказательно заявил Торстен Фрай, руководитель аппарата Мерца.

Словно для того чтобы подтвердить незыблемость антироссийского курса официального Берлина, Германия на этой неделе даже отказалась допустить российских спортсменов на Европейские юношеские игры глухих.

Однако дипломаты ЕС обеспокоены тем, что за этими встречами может скрываться нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В Европе ходят слухи, что в отношении Германии к переговорам с Россией произошла «смена настроения» и в настоящее время реализуются различные слабо скоординированные инициативы по открытию каналов связи.

И в этом, похоже, есть доля правды. Ведь, как показывает практика, готовность Германии к конструктивному диалогу с учетом интересов противоположной стороны обычно обратно пропорциональна заполненности немецких газовых хранилищ.