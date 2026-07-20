Великобритания в очередной раз меняет главу правительства без всеобщих выборов. Эта процедура уже стала для страны привычной за последнее десятилетие.

ИА Регнум

Энди Бёрнем 17 июля 2026 года стал лидером Лейбористской партии, а 20 июля официально вошел на Даунинг-стрит, 10, став седьмым премьер-министром Соединённого Королевства за десять лет.

Событие завершает месяцы внутрипартийного кризиса лейбористов, начавшегося после провальных для партии местных выборов в мае 2026 года и усилившегося на фоне роста популярности правой Партии реформ Найджела Фараджа.

Задобрить уставших

Первое выступление Бёрнема в роли премьер-министра получилось коротким, но показательно выверенным по тону и сигналам.

Вместо классической победной речи он выбрал смесь признания ответственности и осторожного идеализма, явно стараясь говорить с аудиторией, которая устала от громких обещаний.

Политик обозначил три ключевых временных ориентира. Во‑первых — прекратить уличное бродяжничество и ликвидировать ситуацию, когда люди вынуждены спать на улице.

Во‑вторых, уже завтра он обещает начать объявлять меры по борьбе с ростом стоимости жизни. В‑третьих, в долгосрочной перспективе должен представить десятилетний план для Британии, чтобы продемонстрировать наличие у руководства страны видения развития до середины 2030‑х.

Отдельный блок речи посвящен перераспределению власти внутри государства. Бёрнем намерен «вытащить власть из Уайтхолла» — то есть сделать так, чтобы решения не концентрировались только в центральных ведомствах, а доходили до регионов и муниципалитетов.

Наконец, Бёрнем обозначил широкий социально-экономический пакет, который должен стать основой для будущей политики: помощь молодым людям в поиске работы, расширение поддержки по линии психического здоровья, масштабное строительство муниципального жилья, снижение расходов на пособия и одновременно соблюдение бюджетных правил, а также выполнение обещаний по оборонным расходам.

Такой перечень показывает его попытку балансировать между социальным государством и фискальной дисциплиной: с одной стороны — более активная роль государства в решении проблем жилья, занятости и здоровья, с другой — обязательство не разрывать финансовые рамки и не снижать оборонные обязательства Британии перед союзниками.

Кто такой Энди Бёрнем?

Политик родился в 1970 году в Ливерпуле. Изучал английскую литературу в Кембридже, начинал карьеру в журналистике, а в политику пришел в начале 2000-х. Впервые стал депутатом парламента в 2001 году и занимал министерские посты в правительстве Гордона Брауна.

Дважды — в 2010 и 2015 годах — безуспешно пытался возглавить Лейбористскую партию, после чего в 2017 году покинул Вестминстер и был избран мэром Большого Манчестера, оставаясь на этом посту до недавнего времени.

Именно должность мэра Манчестера сделала Бёрнема фигурой национального масштаба: он прославился борьбой за реформу транспортной системы региона и позиционировал себя как главный голос севера Англии в противовес лондоноцентричной политике.

Поскольку по правилам партии выдвигаться на лидерство может только действующий депутат парламента, Бёрнему пришлось дождаться, когда в одном из дружественных округов освободят ему место — что и сделал депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс, уйдя в отставку ради довыборов.

Бёрнем 18 июня 2026 года уверенно выиграл голосование, набрав около 55% голосов против 35% у кандидата от Партии реформ Роберта Кеньона. Эта победа была воспринята как решающий сигнал: лейбористские депутаты увидели в Бёрнеме единственного политика, способного остановить наступление Фараджа.

Гонка за лидерство

Главным потенциальным конкурентом Бёрнема считался бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, который еще в мае покинул кабинет Стармера с резким заявлением.

Политик долгое время держал интригу, собирая подписи депутатов для собственного выдвижения, и, по данным его окружения, действительно располагал необходимой поддержкой 81 депутата для запуска формальной гонки.

Однако 22 июня, в день объявления об отставке Стармера, Стритинг неожиданно отказался от выдвижения и публично поддержал Бёрнема, фактически обеспечив ему «коронацию» без реальной конкуренции.

В своем заявлении Стритинг написал, что победа в Мейкерфилде стала «победой единства и надежды над разделенностью и ненавистью» и что он убежден: Бёрнем способен построить по-настоящему большую партию.

Решение резко изменило расклад: к моменту закрытия выдвижения кандидатур Бёрнем уже располагал поддержкой более 200 из 403 депутатов-лейбористов — больше половины парламентской фракции, и никто из соперников не смог собрать необходимую 81 подпись для запуска альтернативной гонки.

В результате 17 июля Бёрнем стал лидером партии фактически без выборов, что вызвало недовольство части рядовых членов, критиковавших отсутствие внутрипартийной демократии.

Показательно, что «перебежчиком» из ближнего круга Стармера в данном случае оказался не рядовой соратник, а один из главных «претендентов на трон», который еще в феврале 2026 года публично клялся в верности действовавшему премьеру, называя его руководство образцом целостности.

Уже к маю его сторонники начали формировать параллельную кампанию, а к июню он полностью перешел в лагерь Бёрнема.

Ближайшее окружение

Бёрнем славится узким кругом доверенных людей, с которыми он работал еще в бытность мэром Манчестера.

Ключевой фигурой его команды стал Джеймс Пёрнелл — бывший министр в правительстве Брауна и давний соратник Бёрнема, назначенный руководителем аппарата на Даунинг-стрит.

Наряду с Пёрнеллом в узкий круг лиц, посвященных в детали формирования кабинета, вошла Луиза Хей — бывший министр транспорта, ушедшая в отставку из-за истории с мошенничеством, но остающаяся одной из самых близких союзниц Бёрнема.

Состав кабинета Бёрнем держал в очень узком кругу — по сути, в курсе были только Хей и Пёрнелл, что подчеркивает закрытый, почти семейный характер его команды.

Среди других манчестерских соратников, которые могут получить назначения, называют Миатту Фанбуллех и Аннелизу Мидгли — обе давно связаны с Бёрнемом лично.

Также в качестве нового руководителя политического блока Даунинг-стрит называют Грэма Кука, что рассматривается как сигнал: премьер намерен сам жестко контролировать формирование политического курса, а не отдавать эту функцию министрам.

Битва за пост канцлера

Самым напряженным и показательным для баланса сил в новом кабинете стал спор за пост канцлера казначейства — вторую по значимости должность в правительстве. Несколько недель шла настоящая война брифингов между сторонниками действующего министра энергетики Эда Милибэнда и министра внутренних дел Шабаны Махмуд.

Сторонники Милибэнда утверждали, что он — единственный кандидат, способный бросить вызов «ортодоксии казначейства», разделяя при этом взгляд премьера на реформу экономики.

Однако крупный бизнес и часть профсоюзов выразили обеспокоенность его возможным назначением, опасаясь дестабилизации рынков.

Фунт укрепился, а доходность 10-летних гособлигаций снизилась на 0,06 процентного пункта после сообщений о том, что фаворитом стала именно Махмуд. Ближайшая соратница Бёрнема Луиза Хей также выражала сомнения насчет кандидатуры Милибэнда.

К середине июля большинство инсайдеров сходились на том, что пост канцлера получит Махмуд, а Милибэнда переведут в министерство иностранных дел — возможно, с дополнительным статусом первого государственного секретаря, что фактически равносильно позиции заместителя премьера.

Стритинг в этом сценарии рассматривается как вероятный преемник Махмуд на посту министра внутренних дел — несмотря на репутацию политика правого крыла партии, он считается более мягким по вопросам иммиграции, чем Махмуд.

План нового премьера

Бёрнем вступает в должность с довольно чёткой левоцентричной повесткой: больше публичного контроля над базовыми услугами, акцент на стоимости жизни и крупный разворот в жилищной политике.

В энергетике и коммуналке он намерен усилить роль государства в управлении ключевыми сферами — от воды до электричества. Крупнейшая водная компания страны Thames Water фактически готовится к особому режиму администрирования до поиска нового владельца. Параллельно обсуждаются меры, которые могут снизить счета за энергию примерно на 130 фунтов в год и сделать эксплуатацию теплового насоса дешевле газового котла за счет перераспределения налоговых и политических надбавок в тарифах.

При этом Бёрнем готов идти на конфликт с климатическим крылом, если речь идет о добыче ископаемого топлива. Его команда рассматривает варианты обходных схем в Северном море — когда новые скважины подключаются к уже существующим мощностям, формально не нарушая прежнее обещание не выдавать новых лицензий на разведку.

Параллельно он поддерживает ужесточение миграционной повестки, оставляя в силе инициативы Махмуд по реформе системы и повторяя, что общая миграция должна снижаться, даже если это вызывает раскол внутри лейбористов.

Цифровое государство в его видении тоже меняется. Бёрнем готов похоронить цифровые удостоверения личности BritCard Стармера ради «перезагрузки приоритетов», перенаправив ресурсы с большого проекта на помощь людям, страдающим от роста цен.

Одновременно он планирует радикально перекроить архитектуру управления технологиями: вместо отдельного департамента науки, инноваций и технологий — усиленный департамент, внутри которого появится впервые отдельный министр по искусственному интеллекту.

Так он пытается объединить образ лидера, поддерживающего бизнес, с контролем над базовой инфраструктурой и более жесткой социальной и миграционной рамкой. Причем отмена цифровых удостоверений личности — попытка сыграть на недовольстве электората крайне токсичной темой усиления цифрового контроля. Конечно, это вовсе не значит, что инициативу не реализуют позже.

В жилищной политике он обещает крупнейшую после послевоенной эпохи программу строительства муниципального жилья. Для него это не только вопрос социальной справедливости, но и попытка остановить разрушительное для бюджета перекачивание гигантских сумм из государственной поддержки жилья к частным арендодателям.

Последний шанс

Сегодняшнему выступлению Бёрнема предшествовала прощальная речь Стармера.

Прежний премьер старался подчеркнуть, что его уход — «ответственный шаг» в момент, когда стране нужен новый импульс и новое лицо. В речи прозвучали привычные мотивы: служение стране, благодарность команде и уверенность, что лейбористы, обновив руководство, всё еще могут выполнить обещания, которые давали избирателям.

При этом в сухом остатке главная «историческая заслуга» Стармера стала скорее предметом иронии: при нем Вестминстер превратился в самый гомосексуальный* парламент мира (о чем он недавно с искренней гордостью заявил), а по количеству скандалов, внутренних интриг и прочих разборок больше напоминал театр.

Да и смена премьер-министра выглядит скорее как попытка просто перезагрузить атмосферу внутри страны, чем как настоящий поворот курса.

Бёрнем приходит с риторикой об «огромных переменах», но его ключевые шаги во внутренней политике — это в основном распаковка давно назревших решений под новым брендом.

Чуть больше публичного контроля над инфраструктурой, символическая отмена цифровых удостоверений, обещания построить рекордное количество муниципального жилья и переформатировать технологическую сферу — всё это призвано продемонстрировать заботу о населении, снять градус раздражения избирателей и создать ощущение, что государство возвращается к базовым потребностям обычных людей.

На этом фоне приход Бёрнема к власти выглядит как последний серьезный шанс лейбористов перехватить инициативу и спасти свои рейтинги перед следующими парламентскими выборами.

Если обещания «перезагрузки приоритетов» так и останутся набором красивых формулировок без ощутимых результатов по стоимости жизни, избиратель очень быстро воспримет смену премьера как чисто косметическую перестановку в верхах.

В таком случае партия рискует войти в кампанию уже не просто при усталости по отношению к правительству, а при всеобщем ощущении окончательного исчерпания лейбористского проекта.

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