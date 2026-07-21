Внешняя политика Норвегии совершила драматичный поворот, вызвавший острейшую реакцию в Москве. Королевство впервые за всю историю задействовало свои истребители F-35 для поддержки ядерных миссий НАТО, фактически присоединившись к французской инициативе по созданию европейского «ядерного зонтика».

ИА Регнум

В ответ Россия обвинила Осло в прямом подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пригрозила норвежцам крайне неприятными последствиями. И прежде чем дальше идти по пути конфронтации, им стоит тщательно оценить все возможные риски.

Лестница милитаризации

Долгое время Норвегия считалась страной, честно соблюдающей ДНЯО. Переломным моментом стали ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, прошедшие в Европе в октябре 2025-го.

В них впервые приняли участие истребители F-35, закупленные Норвегией у США. Заказ на поставки 52 самолетов был оформлен еще в 2008-м, а последний из партии Осло получил в прошлом году.

F-35 может быть оснащен американской термоядерной авиабомбой B61-12. Это управляемый боеприпас, последняя модификация в семействе. Испытания по сбросу B61-12 с F-35A успешно завершились в прошлом году, что подтвердило надёжность комплекса «самолёт-бомба».

Как заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, участие в учениях потребовалось «для отработки ядерного сдерживания». При этом в Осло подчеркнули, что учения не направлены против конкретного противника и проводятся без реальных ядерных боеголовок.

Однако в мае 2026 года Норвегия уже открыто присоединилась к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по «передовому ядерному сдерживанию» в Европе. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал, что страна окажется под «защитой французского ядерного зонтика».

Правда, Стёре оговорился, что страна не будет размещать ЯО на своей территории в мирное время, а также не станет финансово вкладываться в ядерную программу Франции. При этом, по его словам, Норвегия продолжит рассматривать НАТО и США как «главную гарантию своей безопасности», а французский «ядерный зонтик» — как «дополнение».

Россия отреагировала на эти шаги крайне негативно, рассматривая их как серьёзную угрозу своей безопасности.

В июле 2026 года посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий НАТО. По его словам, это подрывает режим ДНЯО, безопасность в евро-арктическом регионе и глобальную стабильность.

Корчунов предположил, что ситуация не ограничится словесной риторикой, а перейдёт в практическую плоскость: к совместным учениям, передаче разведданных и использованию норвежских истребителей F-35 для поддержки французских носителей.

Основания для тревоги есть. В декабре 2025-го норвежское правительство официально запросило у парламента одобрение программы стоимостью 1,88 млрд евро на обзаведение наземными ракетными ударными комплексами дальностью 500 км.

Норвежские военные не скрывают, что оружие будет нацелено на Кольский полуостров, где расположены ключевые объекты российского Северного флота. Сандвик назвал инициативу «дорогостоящей, но необходимой». По его словам, новые ракетные системы создадут «стратегический сдерживающий эффект» и позволят норвежской армии поражать цели далеко за пределами своей территории.

После оценки трёх кандидатов (американский HIMARS, южнокорейский Chunmoo и система EuroPULS от консорциума KNDS Deutschland и Elbit Systems) выбор был сделан в пользу Chunmoo. Комплексы разместят в Инн-Тромс (северная Норвегия), что позволит брать под прицел российские военные объекты: базы подводных лодок, авиабазу Оленья и порт Мурманск.

По мнению норвежских военных, это заставит Россию «распылять силы и ресурсы». В январе 2026-го норвежское минобороны официально объявило о сделке с южнокорейской компанией Hanwha на поставку 16 мобильных пусковых установок и большого количества ракет.

Установки и учебное оборудование поступят в 2028–2029 гг., ракеты начнут поставляться в 2030–2031 гг. Полная боеготовность ожидается в течение четырёх лет после начала поставок.

«Пояс глубоких ударов»

Военная доктрина Норвегии заключается в том, чтобы создать в рамках единой сети НАТО «пояс глубоких ударов» от Балтики до Баренцева моря. Цель — не дать Москве сосредоточить все ресурсы на одном направлении. Американские военные стратеги, управляющие и норвежцами, называют метод «наложением невыносимых издержек».

Он реализуется через три ключевых направления. Первое — сковывание российского флота. Натовские стратеги хотят сделать выход российских подводных лодок в Северный Ледовитый океан и Атлантику максимально сложным и рискованным.

Ключевым элементом считается так называемый Медвежий разрыв — стратегический морской коридор между норвежским мысом Нордкап и островом Медвежий. Сандвик предупреждает: если Россия получит над ним контроль, она способна беспрепятственно развернуть свои стратегические подводные силы, включая гиперзвуковые ракеты, которые могут достичь Лондона и других европейских столиц.

Во-вторых, в альянсе намереваются создать постоянную угрозу удара по критически важным военным объектам России с территории Норвегии и Финляндии. Предполагается поставить Москву перед сложным выбором — какой из множества объектов защищать в первую очередь?

В-третьих, подрыв логистики: блок желает сделать линии снабжения и пути развертывания российских войск уязвимыми. План опирается на новые дальнобойные ракетные системы.

Комплексы Chunmoo и подводные лодки станут частью единой интегрированной системы НАТО. Будет осуществляться взаимодействие с кораблями и авиацией других стран-союзников. Это меняет правила игры в арктическом регионе и превращает его в зону активного стратегического противостояния.

Вступая на этот путь, Норвегия открывает ящик Пандоры. Милитаризация, какой бы «оборонительной» она ни изображалась, неизбежно превращает страну в легитимную военную цель. Самое опасное заблуждение норвежцев — вера в то, что прикосновение к «ядерному сдерживанию» Франции и США останется для неё безнаказанным.

Если на норвежской территории или с их участием отрабатываются сценарии ядерного удара по России, то и сама Норвегия оказывается в списке целей. Более того, Москва уже заявила, что даст адекватный военно-технический ответ на планы и действия Осло, представляющие угрозу для национальной безопасности РФ.

Российские баллистические ракетные комплексы «Искандер-М», если их разместить на Кольском полуострове, способны поражать цели на всей территории северной Норвегии (до 500 км). Крылатые ракеты «Калибр», запускаемые с кораблей и подводных лодок Северного флота в Баренцевом и Норвежском морях, обладают дальностью до 2500 км и накроют любую точку в королевстве и других европейских странах.

Иронично, но упомянутые «невыносимые издержки» в случае конфликта достанутся в первую очередь самой Норвегии. Трансформация государства в плацдарм для блокирования российского флота в Медвежьем разрыве означает, что в случае конфликта именно оно станет главным театром военных действий, а его подводный флот — одной из основных мишеней.

Остатки здравомыслия

Милитаризация имеет не только колоссальные военные последствия, но и серьезные социально-экономические.

Норвегия планирует за двенадцать лет потратить на оружие 1,6 трлн крон (около 150 млрд долларов). Эти деньги могли бы пойти на инфраструктуру, образование и здравоохранение.

Сейчас норвежские граждане подвергаются активной невротизации со стороны собственных властей. Правительство начало информировать граждан о возможной реквизиции их имущества в военное время.

Стёре заявил, что страна находится «в самой серьёзной ситуации с точки зрения безопасности со времён Второй мировой». По его словам, общество должно быть готово к кризисам, а в худшем случае — к войне.

Норвегия всегда гордилась своей ролью стабильного соседа. Однако превращение в военный форпост НАТО разрушает десятилетиями выстраиваемые норвежско-российские отношения.

Сотрудничество в области рыболовства, поиска и спасения, экологии поставлено под угрозу. Правда, пока оно разрушено не до конца.

В прошлом году Евросоюз активизировал попытки заставить Осло ограничить сотрудничество с Россией по вылову трески в Баренцевом море. Но Норвегия начала упираться — в силу крайней ее зависимости от России в этой сфере.

Ведь треска не признаёт государственных границ. Сначала рыба кормится в российских водах, а затем мигрирует на нерест в норвежскую акваторию. Это делает совместное управление жизненно важным для сохранения популяции. Оно приносит обеим странам огромный доход.

Однако в июле 2025 года Осло под давлением Брюсселя всё же присоединился к незаконным санкциям против российских рыболовецких компаний. Нашим судам было запрещено вести промысел в норвежской экономической зоне.

В ответ российская сторона приостановила свое участие в нескольких рабочих группах совместной комиссии по рыболовству, что вызывало серьезную озабоченность Осло. В конце 2025 года Россия и Норвегия договорились по квотам на 2026 год, установив общий допустимый улов трески в 285 тысяч тонн — на 16% меньше, чем в 2025-м. Это самый низкий показатель с 1991 года.

После сложных переговоров на 56-й сессии Смешанной комиссии по рыболовству стороны пришли к соглашению, позволяющему российским рыболовным судам с 2026 года возобновить промысел в норвежской экономической зоне.

26 мая 2026 года прошла ежегодная онлайн-встреча российских и норвежских учёных из российского Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) и норвежского Института морских исследований (Берген). Они обсудили экосистему Баренцева моря, планирование экспедиций и оценку совместных запасов, включая треску. Стороны договорились продолжать многолетний мониторинг и обмениваться данными.

В этом случае Норвегия проигнорировала пожелания и упреки Еврокомиссии, что может вселять надежду на сохранение у Осло остатков здравомыслия. Однако его активность в военной сфере показывает, что этот ресурс, увы, исчерпывается.