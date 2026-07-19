Около 40 баллистических и гиперзвуковых ракет за 53 минуты — рекордный результат показали наши ракетные войска. В ночь на 19 июля «Искандеры» и «Цирконы» нанесли самый массированный удар по Киеву за время специальной военной операции.

Соцсети

Огромные пожары охватили несколько районов украинской столицы, над городом поднялся густой дым. Местные ТГ-каналы призывали жителей закрыть окна. Утром в пораженных ангарах продолжали детонировать боеприпасы. От силы ударов начал разрушаться даже вестибюль киевского метро.

Киев получил ответ, который не получится спрятать за очередным бодрым сообщением о работе сил ПВО. Главный результат этой ночи — пораженные предприятия ВПК Украины, склады и терминалы, которые выпускали и хранили дальнобойное оружие. Армия России уничтожает ракеты и беспилотники до того, как ими успеют ударить по российским городам.

Минобороны России опубликовало подробный перечень пораженных объектов. Предприятие «Радионикс» выпускало системы управления для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7, FP-9, «Нептун-МД» и проекта «Клон». «Спецоборонмаш» и ГАХК «Артём» производили компоненты таких систем. Завод «Меридиан» имени Королёва отвечал за элементы корпусов, агрегаты и комплектующие систем наведения для «Нептун-МД».

Компания Oakline выпускала карбоновые детали и аккумуляторы для дальнобойных беспилотников Deep Strike, а также хранила готовые аппараты. Через киевский инновационный терминал «Новой почты» доставляли продукцию двойного назначения для БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Логистический центр Antel Properties в Тарасовке принимал компоненты дальнобойных дронов. Там их хранили, собирали и затем отправляли получателям.

Все пораженные цели — звенья одной производственной цепи. Одни предприятия выпускали системы управления и наведения, другие — корпуса и комплектующие. Терминалы обеспечивали сборку, хранение и распределение готовых аппаратов. Ночью 19 июля удар пришелся по всему контуру, который снабжал киевский режим дальнобойным оружием.

Украинский беспилотный конвейер давно работает в промышленных масштабах, БПЛА давно не собирают небольшими партиями в кустарных мастерских. Запад помог нарастить Киеву производственные мощности, но сегодняшние удары демонстрируют наглядно: осуществить свои амбиции киевскому режиму вряд ли удастся.

Одновременно российская армия добивает украинские транспортную и топливную системы.

В порту Южный в ночь на 19 июля поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Возле Вольнянска Запорожской области БПЛА «Герань-4» ударил по железнодорожному локомотиву, на котором перевозили военную технику и материальные средства украинской армии.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля. В Сумах поражена АЗС Marshal, на территории заправки возник пожар. Накануне российские войска ударили по сухогрузам в одесском порту.

Что связывает эти цели? Без топлива останавливается техника. Без локомотива составы превращаются в недвижимую массу вагонов и грузов. Без судов, причалов и терминалов Украина не может принимать крупные партии западного вооружения.

Удары по портам продолжаются несколько суток. Российские войска последовательно поражают суда, причалы, терминалы, склады, топливные резервуары и расположенные рядом военные производства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/5LvAoDBGB" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС РФ поразили логистические объекты и предприятия ВПК на Украине

15 июля под огонь попали сухогруз в Южном и два судна на рейде Одессы. 16 июля армия России ударила по объектам портов Одесса и Южный, пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, сухогрузу, направлявшемуся в Черноморск, и катеру украинских сил специальных операций возле острова Змеиный. На следующий день были поражены портовая инфраструктура, цеха сборки БПЛА и новые запасы топлива.

Портовую систему разбирают по узлам. Поврежденный объект можно попытаться восстановить, однако вернуть всей цепочке прежнюю пропускную способность гораздо труднее. Нужно найти новые суда, отстроить склады, завезти топливо, обеспечить железнодорожную тягу и убедить страховщиков, что следующий рейс не закончится пожаром у причала.

Результат виден в статистике. Пропускная способность черноморских портов Украины сократилась примерно на треть — с шести до четырех миллионов тонн в месяц. Четыре из 13 крупных зерновых терминалов прекратили закупки. Kernel остановил работу терминала в Черноморске. Количество зерновых вагонов, направлявшихся к одесским портам, снизилось на 11%, а экспорт — на 17%.

Порты еще работают, но прежней свободы судоходства больше нет. Судовладельцы отказываются от рейсов, трейдеры приостанавливают закупки, страховщики сворачивают покрытие военных рисков. Один удар сжигает резервуар или склад. Серия ударов делает весь маршрут слишком дорогим и опасным.

Россия обрубает каналы, по которым украинская армия получает топливо, технику и западные грузы. Без снабжения долго не воюют. Даже оплаченное и собранное оружие еще нужно доставить на фронт.

«Мы придем туда, куда нужно»

Разница между российскими и украинскими ударами за последние недели стала очевидной. ВСУ проводят «удары для постов». Военный результат для Киева отходит на второй план. Ему нужны тревога, кадры работы систем ПВО и ощущение уязвимости российских городов.

Киевский режим фактически воюет с каждым жителем России. Он рассчитывает, что отдельный взрыв, дым над городом или ролик из социальных сетей заставят людей почувствовать себя беспомощными. Чем слабее результат на фронте, тем нужнее медийной машине картинка мнимой победы.

Россия отвечает по материальной базе войны: заводам, складам, топливу и путям снабжения. Под огонь попадают предприятия ВПК, готовое оружие, логистические центры, порты, суда, резервуары и железнодорожный транспорт. Российские удары громят производство, сжигают запасы и разрывают снабжение. Их интенсивность и мощность значительно превосходят возможности ВСУ — это и есть содержательная работа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/lkWaMb5Wy" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мощный удар

Каждый «переможный» ролик в социальных сетях киевский режим оплачивает разрушениями на собственной территории. После попытки напугать россиян следует куда более масштабная огневая работа по объектам в Киеве, Одессе и других городах. Украинцам пора усвоить: нет дыма в России без огня на Украине.

После удара Минобороны России сообщило: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».

Двусмысленности ведомство не оставило: удары продолжатся. Идет тяжелая война, однако Россия дожимает врага, не собирается сбавлять обороты и продолжит громить Киев и другие центры украинского ВПК. Удар 19 июля был самым мощным. И Минобороны предупредило: последним он не станет.

Президент России, а не западные столицы, решает, как завершится конфликт. Украинские руководители могут ездить по Европе, клянчить деньги, подписывать новые соглашения и угрожать России. На Владимира Путина это не производит впечатления и российского плана не меняет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/nVvnAbRPw" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС РФ нанесли удар возмездия по украинской инфраструктуре

Путин описал ежедневное давление на противника без обиняков: «Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день идут и идут. И мы придем туда, куда нужно».

Слова президента подтверждает список пораженных целей: Киев, Одесса, Южный, Сумы, Вольнянск. Российская армия громит военные заводы, уничтожает запасы беспилотников, выжигает топливо и останавливает составы. Каждый новый удар лишает украинский режим части военных возможностей.

Наши ракетчики намерены добить украинскую логистику, сжечь остатки вражеского ВПК и уничтожить инфраструктуру, которую используют ВСУ. Громкий вой украинских СМИ и паника в социальных сетях убедительно доказывают, что поставленные Владимиром Путиным задачи выполняются.