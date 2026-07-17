Президент Литвы Гитанас Науседа сделал заявление, чуждое здравому смыслу, — он отрицает, что на территории республики существовала секретная тюрьма ЦРУ США, где заключенные подвергались изощренным пыткам.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя факт существования узилища хорошо задокументирован и давно уже почти никем не отрицается. Более того, недавно Литва проиграла дело уже по третьему иску, поданному одним из заключенных, и выплатила денежные компенсации. На этом фоне слова Науседы звучат уже совершенно бесстыдно.

«Думаю, этой тюрьмы не было»

14 июля президент Литвы заявил, что доверяет позиции государственных ведомств своей страны, официально отрицающих, что в республике существовала секретная тюрьма ЦРУ.

Науседа добавил, что не видит необходимости в повторном расследовании — мол, все необходимые действия по вопросу уже проведены. И тогда журналисты задали ему вопрос в лоб: а что он сам лично думает на этот счет — не как политик, а как человек? Науседа ответил: «Думаю, что этой тюрьмы здесь не было».

Тема секретных тюрем ЦРУ вновь оказалась в новостях в связи с тем, что недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил гражданину Саудовской Аравии йеменского происхождения Абд аль-Рахиму Хусейну аль-Нашири 30 тыс. евро за незаконное содержание под стражей.

Аль-Нашири обвинили в том, что 12 октября 2000 года он организовал взрыв на эсминце флота США «Коул», приведший к гибели 17 и ранению 37 американских моряков, а также причастен к ряду других террористических атак. Его схватили в 2002 году и в течение четырех лет мариновали по секретным тюрьмам, перекидывая из страны в страну.

В 2005 году ЦРУ уничтожило часть записей пыток аль-Нашири. Однако достоверно известно: пытаясь выудить из йеменца как можно больше информации, его пытали водой. Также узника подвешивали на дыбе, запирали в тесном ящике, били о стены, держали обнажённым под ярким светом в камере-одиночке, раздевали догола, надевали на голову мешок и угрожали пистолетом и электродрелью.

Кроме выплаты компенсации аль-Нашири, ЕСПЧ обязал Литву обратиться в Вашингтон за гарантиями того, что йеменцу, содержащемуся сейчас в Гуантанамо, не будет вынесен смертный приговор. В ближайшее время начнется очередной судебный процесс.

Науседа с неохотой пробурчал, что решения судов должны выполняться, однако добавил, что по части решения, обязывающей Литву обратиться к США по поводу аль-Нашири, «нужно еще посовещаться» и дальнейшие действия будут зависеть от «общего контекста». Президент Литвы лицемерно добавил, что такое обращение может быть истрактовано как «вмешательство во внутренние дела другого государства».

Литовские официальные лица на протяжении многих лет последовательно отрицают, что в их стране действовала тюрьма ЦРУ. А поскольку ЕСПЧ уже не в первый раз констатирует обратное, власти подчеркивают, что суд опирается на мнение правозащитных организаций. А они-де высшим авторитетом не являются, тогда как «официальное расследование» показало, что узилища в республике не было.

Урок покорности

Сразу после крушения «башен-близнецов» в Нью-Йорке в 2001 году США объявили «глобальную войну с террором». Перед ЦРУ встал насущный вопрос: как добыть разведывательную информацию от захваченных подозреваемых?

Американское законодательство запрещало создание секретных тюрем на территории страны и применение пыток. Так родилась идея — вынести тюрьмы за пределы США, туда, где американское право не действует и куда международный контроль не дотягивается.

В марте 2002 года в Пакистане был задержан уроженец Саудовской Аравии Абу Зубайда, подозреваемый в связях с «Аль-Каидой»*. Он стал одним из первых заключённых, которых ЦРУ сочло обладающими высокой «разведывательной ценностью».

Зубайда был тяжело ранен при задержании. ЦРУ не могло доставить его на территорию Штатов, поскольку там он попал бы под контроль Красного Креста и других правозащитных организаций.

Не могло оно и отправить его в Гуантанамо, потому что тогда заключённым заинтересовались бы военные и ФБР. ЦРУ срочно требовалось надёжное и скрытое место подальше от американской территории.

Выбор сначала пал на Таиланд. В безлюдной местности в часе езды от Бангкока ЦРУ оборудовало так называемый чёрный объект. Там над Абу, подлечив, начали издеваться. Сотни часов он провёл в тесных ящиках размером с гроб. В комплекте шли многократные водные пытки, применявшиеся до тех пор, пока он, как сообщалось в документах, «полностью не терял сознание, изо рта шли только пузыри».

По мере захвата новых подозреваемых ЦРУ искало всё новые места для их содержания. К 2004 году сеть секретных тюрем ЦРУ охватывала уже семь стран — Таиланд, Афганистан, Польшу, Румынию, Египет, Иорданию и Марокко. Находившиеся там заключённые подвергались разным видам пыток, которые ЦРУ прикрывало эвфемизмом «усовершенствованные методы допроса».

Зубайда перенёс 83 сеанса водной пытки, едва не умерев во время одного из них. Также практиковались избиения заключенных и принудительное стояние — жертву в наручниках и кандалах фиксировали в маленьком круге, где она должна была отстоять до 40 часов подряд.

В арсенал пыточных ЦРУ входили лишение сна, одежды и тепла (одного из задержанных раздели догола и приковали к стене более чем на сутки, в результате он умер от переохлаждения), помещение в тесные ящики, угрозы сексуального насилия, удары о стену.

Одним из звеньев в цепи зарубежных тюрем ЦРУ стала Литва. Впоследствии ее бывший президент Роландас Паксас, избранный на этот пост в начале 2003 года, рассказывал, что американцы обратились к нему с настоятельной просьбой: разрешить создать на территории государства тюрьму для лиц, подозреваемых США в причастности к терроризму.

Паксас ответил решительным отказом, и это стоило ему президентства. Уже весной 2004-го проамериканские силы в парламенте организовали импичмент несговорчивому главе государства и сбросили его с поста, законодательно запретив баллотироваться до конца жизни.

Преемник Паксаса Валдас Адамкус оказался куда более покладистым. В марте 2004 года, сразу после вступления Литвы в ЕС и НАТО, ЦРУ через подставную компанию приобрело участок земли в районе Антавиляй на окраине Вильнюса. Туда завезли из-за границы сборные конструкции и построили, если верить официальным документам, «помещения для конно-спортивной школы».

Однако внутри «конюшен» был скрыт бетонный бункер — тюрьма под кодовым названием «Проект № 2» или «Фиолетовый объект содержания» (он же — «Фиолетовое место»). Это было двухэтажное здание с десятью комнатами.

В комнатах не имелось окон, стены были звукоизолированы. Заключённых брили наголо, завязывали глаза, надевали кандалы. Их держали в полной изоляции, постоянно лишая сна, подвергая воздействию громкого шума и яркого света. Абу Зубайда содержался здесь с февраля 2005 по март 2006 года, когда «Фиолетовое место» было ликвидировано.

Тайная сеть

В ноябре 2005 года газета The Washington Post опубликовала статью, где впервые раскрывалось существование глобальной сети секретных тюрем ЦРУ.

Журналисты ссылались на действующих и бывших сотрудников спецслужбы, дипломатов разных стран, а также на свидетельства самих заключенных. Материал вызвал огромный шум, и в 2006 году Совет Европы начал расследование.

В июне 2007 года докладчик Дик Марти представил доклад с доказательствами размещения секретных тюрем в некоторых странах ЕС. Год спустя Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой констатировала наличие достаточных доказательств существования секретных тюрем ЦРУ в Польше и Румынии.

В 2006 году президент США Джордж Буш — младший впервые публично признал, что ЦРУ содержало «важных подозреваемых в терроризме» в тайных темницах за границей.

Кульминацией международного расследования стал доклад, подготовленный комитетом по разведке сената США. В декабре 2014 года после многолетней работы был обнародован объёмный отчёт (резюме — около 500 страниц, полная версия — более 6000), где детально описывалась пыточная программа ЦРУ, внедрённая после 11 сентября 2001 года.

Таким образом, оказался официально подтвержден факт, что ЦРУ применяло пытки, которые были гораздо более жестокими, чем официально заявлялось.

Несмотря на вопиющие факты, предъявленные общественности, практически никто из сотрудников ЦРУ, участвовавших в пытках, уголовной ответственности не понёс. Однако некоторые жертвы начали добиваться справедливости через гражданские суды.

Некоторые из исков были направлены против властей Литвы, допустивших беззаконие. Руководство республики с самого начала всё отрицало. Линию задали прежние президент Литвы Адамкус и премьер Альгирдас Бразаускас. «Высшее руководство наших ведомств безопасности заверило меня, что в Литве точно не было никакой тюрьмы, что таких заключенных никто не привозил», — утверждал Адамкус.

Всё же в 2009-м было начато парламентское расследование, но двумя годами позже его прекратили в связи с «истечением срока давности». Новый президент Даля Грибаускайте пообещала добиться полной ясности, но больше никогда его не касалась. Видимо, ей доходчиво разъяснили, что она может повторить судьбу Паксаса.

Когда же ЕСПЧ занялся конкретно «Фиолетовым местом», литовцы начали утверждать, что в районе Антавиляй находилась не тюрьма, а «разведывательный центр» и ЦРУ доставляло туда самолетами не заключенных, а секретную аппаратуру.

Однако в 2018 году ЕСПЧ опроверг это вранье. Суд единогласно признал, что «Фиолетовое место» существовало, Зубайда подвергался там бесчеловечным пыткам, и правительство Литвы об этом знало.

Вильнюс обязали выплатить Зубайде 130 тысяч евро компенсации. А в 2024 году ЕСПЧ удовлетворил второй аналогичный иск к Литве — поданный гражданином Саудовской Аравии Мустафой аль-Хавсави, также являвшимся узником «Фиолетового места» и подвергавшимся там пыткам. От Литвы потребовали выплатить аль-Хавсави 100 тысяч евро.

Сейчас история превратилась в трилогию. Что примечательно, литовские власти выплатили деньги и Абу Зубайде, и аль-Хавсави, как, очевидно, выплатят их и аль-Нашири. Но продолжают врать, что никакой секретной тюрьмы ЦРУ не было.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в РФ