Впервые за двадцать лет Пентагон полностью засекретил ежегодный доклад Счетной палаты (Government Accountability Office, GAO) по программе F-35, лишив общественность и большинство конгрессменов доступа к единственному независимому источнику информации о состоянии самой дорогой военной программы в истории США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Доклад был подготовлен еще 25 июня, однако военное ведомство присвоило ему гриф «Контролируемая несекретная информация», что позволяет блокировать публикацию данных даже при отсутствии в них государственных секретов.

Как подтвердил Джон Людвигсон, директор управления GAO по закупкам и национальной безопасности, курировавший создание документа, это первый случай за всю историю ежегодных отчетов по F-35, которые конгресс обязал публиковать с 2005 года, когда текст был полностью скрыт от общественности. На этот раз отчет был передан лишь в четыре профильных комитета — по вооруженным силам и по расходам палаты представителей и сената, — но даже большинству законодателей его дали лишь в отредактированном виде.

Решение вызвало острую критику со стороны экспертов, которые увидели в нем попытку скрыть системные провалы программы, о которых красноречиво свидетельствуют предыдущие открытые доклады. Еще в 2025 году в GAO предупреждали, что программа F-35 «продолжает обещать больше, чем может дать», а показатели боеготовности самолета неуклонно падают.

Показатель полной боеготовности, означающий способность самолета выполнять все возложенные на него задачи, снизился с 38% в 2021 финансовом году до 25% в 2025-м, то есть только каждый четвертый F-35 готов по первому приказу отправиться в бой. Базовый показатель боеготовности, отражающий возможность выполнять хотя бы одну из задач, за тот же период упал с 67% до 44%.

Для отдельных модификаций ситуация выглядит еще более удручающе: боеготовность палубной версии F-35C для военно-морских сил составляет всего 15,3%, а F-35B с возможностью вертикального взлета для Корпуса морской пехоты — 16,2%.

При этом общая стоимость программы за все 70 лет эксплуатации, по оценкам GAO, превысит 2 триллиона долларов, из них только затраты на содержание парка в 800 с лишним самолетов к 2024 году оценивались в 1,6 триллиона, в то время как стоимость их закупки составила 442 млрд долларов. Сейчас же в эксплуатацию введены уже более 1300 самолетов, а всего их планируется закупить более двух тысяч, то есть в будущем траты могут серьезно увеличиться.

Несмотря на колоссальные финансовые вливания, технические проблемы F-35 носят хронический характер и не решаются годами. Задержки поставок двигателей и других компонентов, сбои в обновлении программного обеспечения, преждевременный износ деталей и стелс-покрытия — все это стало привычным фоном для программы.

Недавно стало известно, что морская пехота США вынуждена принимать новые F-35 без установленных радаров, заменяя их балластом, поскольку новейшие РЛС APG-85 еще не готовы, а старая модель радиолокационной станции несовместима с модернизированными машинами.

Задержка с обновлением ПО в 2023 году и вовсе заморозила поставки самолетов почти на год. Не лучше ситуация и с производством запасных частей: медленное производство фонарей (остекления) кабины ранее было названо одной из главных причин низкой боеготовности, а мощности по производству двигателей F135 и запчастей к ним, даже при дополнительном финансировании, могут оказаться недостаточными.

Несмотря на очевидные провалы, Пентагон не может просто свернуть программу F-35 — слишком многое поставлено на карту. За два десятилетия в проект вложены колоссальные средства, и признание его неудачи означало бы репутационное фиаско для американского военно-промышленного комплекса и сразу нескольких администраций. США связаны международными контрактами на поставку самолетов союзникам, включая Великобританию, Израиль, Польшу, Южную Корею и Японию.

Отказ от программы или публичное признание ее неэффективности нанесли бы непоправимый удар по доверию к американскому оружию. Иранцы и так уже подмочили репутацию самолета, увидев «невидимку» и подбив его в марте этого года. К тому же замены F-35 у США попросту нет: производство F-22 давно прекращено, а самолеты следующего поколения поступят в войска не раньше 2030-х годов, между тем Китай и Россия продолжают наращивать темпы производства своих истребителей пятого поколения.

Поэтому единственной стратегией Пентагона остается бесконечное финансирование проблем в надежде, что они когда-нибудь разрешатся сами собой. В ответ на падение боеготовности военные представили новый план по повышению надежности F-35, который потребует дополнительных 13,7 миллиарда долларов до 2031 года.

При этом в GAO прямо указали, что предыдущие попытки стимулировать подрядчиков с помощью сотен миллионов долларов в виде бонусов не принесли результата.

Более того, даже с новыми деньгами успех не гарантирован: военно-воздушные силы, возможно, еще смогут позволить себе дополнительные расходы, но для военно-морских сил и морской пехоты, эксплуатирующих F-35B и F-35C, конкурирующие приоритетные проекты могут ограничить объем доступных ресурсов. К середине 2030-х годов ежегодный разрыв между прогнозируемыми затратами на содержание F-35 и финансовыми возможностями этих сил превысит 1 миллиард долларов.

Однако проблемы F-35 — лишь вершина айсберга. Американская оборонная машина столкнулась со множеством других системных кризисов, требующих не меньших вложений.

Война с Ираном опустошила арсеналы высокоточного оружия. Восстановление запасов до прежнего уровня займет, по предварительным оценкам, от трех до четырех лет, а пока производство едва поспевает за потребностями: ежемесячно Пентагон получает лишь около 15 новых ракет Tomahawk и 20 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Производители оружия пытаются нарастить выпуск, но для этого требуется время.

Буквально пару дней назад стало известно, что из-за проблем с производством сорваны и планы по увеличению выпуска 155-мм артиллерийских снарядов, для чего в Техасе был специально построен новый завод стоимостью 469 млн долларов. К октябрю 2026 годы объем выпуска должен был вырасти до 100 тысяч штук в месяц, однако в марте удалось выпустить всего 36 тысяч боеприпасов, и уже сейчас ясно, что достигнуть заданного показателя в указанный срок не удастся.

Не лучше обстоят дела и в военном кораблестроении. Строительство новых атомных подводных лодок класса Columbia отстает от графика более чем на год, а единственные четыре государственные верфи, обслуживающие атомные авианосцы и подлодки, находятся в плачевном состоянии.

Несоответствие имеющихся мощностей поставленным задачам привело к многолетним задержкам в техническом обслуживании. Положение усугубляют тарифные барьеры: на одной из верфей критически важная деталь для крана застряла на канадской границе из-за проблем с уплатой пошлин, в результате чего судостроители потеряли 44 дня, а бюджетный ущерб составил 60 тысяч долларов сверх стоимости самой детали в 269 тысяч.

Серьезной проблемой остается производство беспилотных систем. Традиционные пяти — и десятилетние циклы закупок и дорогостоящие платформы больше не отвечают реалиям современной войны, что вынуждает военных и оборонную промышленность кардинально перестраивать модели закупок.

На фоне всех этих проблем остро стоит кадровый кризис. Девять из десяти руководителей оборонных предприятий сообщают о трудностях с наймом персонала для нужд обороны, 51% вакансий в сфере искусственного интеллекта и до 50% в сфере высокотехнологичного производства остаются незаполненными. Нехватка квалифицированных рабочих в судостроении оценивается в 250 тысяч человек. Оборонная промышленность просто не может нарастить производство до требуемых объемов, даже имея финансирование.

В основе этого системного кризиса лежит так называемый «железный треугольник» — взаимовыгодный союз между Пентагоном, оборонными подрядчиками и конгрессом: чиновники и законодатели после ухода с должности нередко переходят на работу в те самые корпорации, которые ранее контролировали.

Это создает очевидный конфликт интересов и лишает стимулов к жесткому контролю за расходованием средств. Программа F-35 будет продолжаться, проблемы — замалчиваться, а астрономические суммы — уходить в черную дыру, которую Пентагон предпочел сделать невидимой для налогоплательщиков.

Самолет будут активно предлагать зарубежным покупателям, чтобы хоть как-то компенсировать затраты, несмотря на то, что за всю свою историю он показал себя эффективным лишь с противниками, не обладающими современными самолетами и средствами противовоздушной обороны.

И пока триллионы долларов поглощает одна сомнительная программа, другие, не менее критичные для США направления остаются без необходимого финансирования.