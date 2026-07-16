Шабир Ахмед давно известен в Великобритании как одно из олицетворений так называемых «банд груминга» в северных городах Англии, от Рочдейла до соседних агломераций.

Иван Шилов ИА Регнум

Эти группы эксплуататоров годами охотились на девочек-подростков, завлекая их через сети знакомств и удерживая последующим систематическим насилием, тогда как местные власти и полиция предпочитали не замечать масштабов происходящего из страха перед обвинениями в расизме и исламофобии.

Не отсидел весь срок

Пакистанский мигрант организовал сеть сексуальной эксплуатации девочек-подростков в окрестностях Манчестера (Рочдейл и Олдем) в конце 2000‑х годов.

Банда из девяти мужчин систематически завлекала уязвимых девочек, в основном из неблагополучных семей, опаивала алкоголем, одурманивала наркотиками и затем подвергала групповым изнасилованиям в квартирах над забегаловками и арендном жилье.

Жертвами становились девочки начиная примерно с 12‑летнего возраста, а общее число пострадавших, по оценкам следствия и прессы, доходило до нескольких десятков.

Сам Ахмед, кроме руководства группой, был признан виновным в 30 эпизодах изнасилования несовершеннолетней девочки на протяжении многих лет, фактически превратив ее в собственность для сексуального использования.

В 2012 году суд в Ливерпуле приговорил его к совокупному сроку в 22 года лишения свободы, однако из‑за того, что приговоры были назначены одновременно (конкурентно) и согласно правилам досрочного освобождения, фактически преступник отсидел лишь около 14 лет и летом 2026 года вышел на свободу.

Ахмед на протяжении всех разбирательств не признавал вины, называл жертв «проститутками» и обвинял суд в расизме. Судья отдельно подчеркивал особую жестокость преступлений, циничное отношение к девочкам «как к ничтожествам» и отсутствие каких-либо смягчающих обстоятельств.

Символическое дело

Случай Ахмеда — не просто частный юридический казус, а концентрат системного кризиса британской миграционной и правовой политики, многолетнего игнорирования банд насильников и несостоявшегося обещания «жесткости» государства.

Приговор Ахмеду, известному жертвам под прозвищем Папочка (Daddy), в 2012–2013 годах воспринимался как свидетельство того, что государство начало хоть как‑то реагировать на десятилетия преступлений.

На фоне национальной дискуссии о бандах насильников и политической ответственности за годы бездействия дело Ахмеда приобрело символическое значение.

Его имя регулярно вспоминали в отчетах и расследованиях как пример «институционального провала»: полиция игнорировала сигналы, социальные службы не верили детям, а политики опасались любых решений, затрагивающих этнически чувствительные вопросы.

В этом контексте ожидание, что один из ярких символов скандала будет депортирован после лишения гражданства, было логичным.

Юридическая ловушка

Но именно здесь открылся абсурдный пласт британской правовой системы: лишив Ахмеда британского гражданства, власти выяснили, что фактически не могут его выслать.

Формально он остается гражданином Пакистана, но его статус мигранта «старой волны» подпадает под защитные положения Иммиграционного акта 1971 года. Этот закон, написанный в эпоху иной политической повестки, закрепил особые права для тех, кто прибыл в государство до 1973 года и прожил в стране не менее пяти лет до появления угрозы депортации.

Практический эффект этих норм сегодня выглядит вызовом здравому смыслу: государство признает возможность лишить человека гражданства, но одновременно своими же законами блокирует высылку из страны, если он относится к «старому» миграционному поколению.

Жертвам Ахмеда официально сообщили, что депортация невозможна по юридическим причинам — и этим фактом закрепили ощущение, что насильник остается под защитой системы, которую они обвиняют в его многолетнем покрывательстве.

Отголоски 1970‑х сегодня ставят будущий кабинет министров в политически неудобное положение: либо признать неприкосновенность старых правовых принципов, либо пересматривать основы миграционного режима под давлением общественного гнева.

В ситуации, где речь идет о человеке, ставшем символом провала государства, сохранение старой логики выглядит почти политическим самоубийством для любой партии, обещающей «решительные реформы».

Политическое давление

История Ахмеда разворачивается на фоне смены политических фигур и их обещаний.

Еще в 2022 году один из наиболее заметных лейбористских политиков Энди Бёрнем публично призывал правительство сделать всё возможное для депортации участников банд насильников.

На фоне массовых отчетов о насилии — от резонансных расследований баронессы Луизы Кейси в Ротереме до парламентских отчетов национального уровня — такая позиция казалась естественным ответом на общественное возмущение.

Но по мере того, как лейбористы усиливали позиции и готовились формировать правительство, они столкнулись с реальностью: у громких требований есть юридические последствия. Приход к власти означает необходимость взять на себя ответственность за долгую цепочку решений, касающихся иммиграционного законодательства и практики работы полиции с прокуратурой.

Потенциальный кабинет, в который может войти или который может возглавить Бёрнем, оказывается между несколькими несовместимыми задачами.

Первая — сохранить приверженность правовым принципам и международным обязательствам. Вторая — удовлетворить запрос на жесткость и восстановление доверия жертв. Третья — не развязать долгосрочный политический и дипломатический кризис с партнерами и странами происхождения мигрантов.

Попытка закрыть дыру

Когда стало очевидно, что существующее законодательство фактически защищает Ахмеда от депортации, министерство внутренних дел Великобритании среагировало ожидаемо: началась подготовка изменений, направленных на закрытие этой дыры в законе 1971 года.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд, которая входит в число ключевых проводников нового курса, заявила о намерении создать механизм, позволяющий выслать преступника, несмотря на его особый миграционный статус.

Однако юридическая корректировка внутри страны автоматически вытащила на поверхность внешнеполитическую составляющую. Даже если британский парламент изменит закон и снимет внутренние препятствия, остается вопрос: готов ли Пакистан принять Ахмеда обратно?

По сообщениям из Исламабада, позиция местных властей далека от желания тихо принять осужденного насильника. Более того, обсуждение депортации сопровождается встречными требованиями: Пакистан намекает на возможность увязать принятие преступников с выдачей политических оппонентов, нашедших убежище в Великобритании.

Фактически вокруг одной фигуры формируется дипломатический торг. Лондон настаивает на том, что государство происхождения обязано принимать своих граждан, совершивших тяжкие преступления, в то время как Исламабад пытается расширить повестку до политических вопросов.

Для британской стороны такая постановка выглядит неприемлемой: оппозиция в парламенте уже требует жесткого давления на Пакистан, включая ограничения по визам и сокращение финансовой помощи, если республика продолжит отказываться забирать своих граждан.

Пределы жесткости

Но даже если дипломатический конфликт будет временно улажен, проблема доверия жертв к государству никуда не исчезает.

Государственные отчеты последних лет открыто признают: правительство «позорно подвело» девочек-подростков, а полиция и чиновники годами позволяли бандитам действовать практически безнаказанно.

Национальное расследование, инициированное после громких скандалов, сопровождается обещаниями найти тех, кто избежал суда, и возобновить сотни дел, но на практике жертвы продолжают видеть, что ключевые фигуры выходят на свободу и остаются в стране.

Если попытка депортации Ахмеда сорвется, британской системе придется искать альтернативы — от расширенного надзора до новых ограничительных мер.

Но любая такая полумера выглядит для пострадавших как повторение старой модели: замена ясного решения сложными схемами контроля, которые мало кто готов объяснять обществу. Тем самым история выходит за рамки одного уголовного дела и становится тестом на эффективность государства.

Вопрос уже не только в том, сможет ли Британия депортировать одного конкретного насильника, но и в том, насколько ее институты готовы менять законы, брать на себя дипломатические риски и открыто признать, что прежняя система привилегий и политкорректности принесла в жертву безопасность десятков тысяч детей.

Защита прав против защиты общества

Отдельный слой этой истории — столкновение двух подходов: прав человека и общественной безопасности.

В предыдущие годы британские суды, включая Верховный суд, уже демонстрировали готовность расширенно трактовать статьи Европейской конвенции по правам человека.

В частности, право на частную и семейную жизнь даже по отношению к осужденным за сексуальные преступления. Одни и те же юридические конструкции, которые когда‑то были призваны защитить граждан от произвольных решений власти, теперь воспринимаются как щит для насильников, особенно на фоне громких дел «банд груминга».

Дело Ахмеда загоняет эти противоречия в жесткие рамки: если государство меняет закон, чтобы обойти старые гарантии, то где проходит граница между законной корректировкой и демонстративным политическим жестом, ориентированным на возмущенного избирателя?

А если не менять, то сохраняется реальность, где жертвы официально получают сообщение: человек, которого они считают символом зла, остается рядом, так как его защитили исторические правовые конструкции.

Для британской политики это становится еще одним фронтом: критики говорят о «великой институциональной измене», когда элиты годами приносили безопасность детей в жертву идеям толерантности и международных обязательств.

Поддержка пересмотра правил растет, но любой радикальный шаг рискует стать прецедентом, который затем распространится далеко за пределы одной категории преступлений.